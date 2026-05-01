Цены на один продукт пошли в крутое пике: что можно купить значительно дешевле

В Украине подешевели огурцы / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В Украине снова подешевели тепличные огурцы

Всего за неделю цены упали на 22%

Это произошло из-за увеличения предложения на рынке

Цены на тепличные огурцы в Украине снижаются уже третью неделю подряд. Причиной является сезонное увеличение предложения овощей от отечественных производителей, а также невысокие темпы реализации. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

В настоящее время украинские тепличные комбинаты предлагают имеющиеся объемы огурцов по ценам 40–70 грн/кг, что в среднем на 22% ниже, чем в конце прошлой недели.

Аналитики добавляют, что производители вынуждены снова снижать отпускные цены из-за увеличения предложения огурцов на рынке. Кроме того, дополнительное давление на рынок оказывает рост предложения продукции из пленочных теплиц.

"Тепличные огурцы в Украине уже предлагаются к продаже почти по тем же ценам, что и в соответствующий период прошлого года", — говорится в сообщении.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, на украинском рынке продолжают дешеветь тепличные помидоры. Причиной стало увеличение объемов сбора урожая в тепличных хозяйствах почти по всей стране и снижение спроса в этом сегменте.

Также в Украине впервые с начала февраля выросли отпускные цены на репчатый лук. Стоимость овоща выросла на 40% за неделю.

Кроме того, выросли цены на гречку. Даже при отсутствии дефицита гречки на рынке существенного снижения цен ожидать не стоит.

Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса по производству овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

