Цены на один продукт пошли в крутое пике: что можно купить значительно дешевле

Кратко:
- В Украине снова подешевели тепличные огурцы
- Всего за неделю цены упали на 22%
- Это произошло из-за увеличения предложения на рынке
Цены на тепличные огурцы в Украине снижаются уже третью неделю подряд. Причиной является сезонное увеличение предложения овощей от отечественных производителей, а также невысокие темпы реализации. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
В настоящее время украинские тепличные комбинаты предлагают имеющиеся объемы огурцов по ценам 40–70 грн/кг, что в среднем на 22% ниже, чем в конце прошлой недели.
Аналитики добавляют, что производители вынуждены снова снижать отпускные цены из-за увеличения предложения огурцов на рынке. Кроме того, дополнительное давление на рынок оказывает рост предложения продукции из пленочных теплиц.
"Тепличные огурцы в Украине уже предлагаются к продаже почти по тем же ценам, что и в соответствующий период прошлого года", — говорится в сообщении.
Цены на продукты — последние новости
Как сообщал Главред, на украинском рынке продолжают дешеветь тепличные помидоры. Причиной стало увеличение объемов сбора урожая в тепличных хозяйствах почти по всей стране и снижение спроса в этом сегменте.
Также в Украине впервые с начала февраля выросли отпускные цены на репчатый лук. Стоимость овоща выросла на 40% за неделю.
Кроме того, выросли цены на гречку. Даже при отсутствии дефицита гречки на рынке существенного снижения цен ожидать не стоит.
Об источнике: EastFruit
EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса по производству овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
