Макароны получатся в разы вкуснее: простой секрет идеальной пасты

Главное различие заключается в составе и способе производства: сухую пасту делают из воды и муки твёрдых сортов пшеницы, свежая паста готовится иначе.

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Как приготовить идеальные макароны / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Сухие макароны после варки остаются более плотными и упругими

Свежая паста получается более мягкой и нежной, а готовится быстрее

Многие покупатели чаще всего выбирают сухие макароны благодаря их доступности, длительному сроку хранения и простоте приготовления.

Однако свежая паста имеет свои особенности, которые могут заметно повлиять на вкус готового блюда, пишет Express.

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Главное различие заключается в составе и способе производства. Сухую пасту обычно делают из воды и муки из твёрдых сортов пшеницы, после чего её высушивают. Благодаря этому она может храниться очень долго без потери качества.

Свежая паста готовится иначе: в тесто часто добавляют яйца, а также воду или оливковое масло. Иногда используются дополнительные ингредиенты, например зелень или шпинат, чтобы придать изделию цвет и особый вкус. Из-за таких компонентов продукт требует хранения в холодильнике и имеет более короткий срок годности.

Отличается и текстура. Сухие макароны после варки остаются более плотными и упругими, поэтому хорошо сочетаются с насыщенными и густыми соусами. Кроме того, они отлично подходят для супов и блюд, которые готовятся заранее.

Свежая паста получается более мягкой и нежной, а готовится значительно быстрее — всего за несколько минут. Её чаще подают с лёгкими соусами, которые не перебивают деликатный вкус теста.

Кулинары отмечают, что универсального победителя здесь нет: выбор зависит от рецепта. Для сытных блюд и длительного хранения лучше подойдут сухие макароны, а для более изысканных и лёгких сочетаний — свежая паста.

Смотрите видео - готовим идеальные макароны:

Шеф-повар Евгений Клопотенко рекомендует отказаться от стереотипа, что домашняя паста требует много усилий. По его мнению, сделать лапшу или спагетти самостоятельно намного легче, чем кажется на первый взгляд.

Кулинар отмечает, что приготовление домашней пасты не занимает много времени, а сам процесс может стать интересным и увлекательным занятием. В качестве примера он предлагает спагетти собственного приготовления с соусом на основе чеснока и имбиря — блюдо, которое сочетает простоту, яркий вкус и удовольствие от готовки.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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