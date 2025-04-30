Будет оставаться свежим до двух лет: какой ингредиент нужно положить в рис

Есть один распространенный кухонный ингредиент, который может защитить рис от вредителей.

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Как хранить рис / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Что отпугивает насекомых от риса

Как продлить срок хранения риса

Часто можно увидеть, что в рисе появляется плесень и маленькие насекомые. Все это из-за того, что крупа неправильно хранится.

Главред решил разобраться, как хранить рис, чтобы не завелись жучки.

Как нужно хранить крупы

С наступлением весны шкафы часто становятся более влажными, что привлекает вредителей. Рис по своей природе очень хорошо поглощает влагу, поэтому он может легко испортиться, пишет express.co.uk.

Однако, по словам экспертов, чтобы рис оставался пригодным для потребления его нужно хранить с лавровым листом.

"Защита рисовых зерен от насекомых - одна из самых важных вещей. Насекомые или плесень могут быстро загрязнить весь ваш мешок риса, что сделает все количество непригодным для потребления. Чтобы предотвратить эту проблему, вы можете выбрать определенные кухонные ингредиенты, такие как лавровый лист, и хранить вместе с ним свой рис. Это предотвратит заражение риса насекомыми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лавровый лист имеет сильный запах, к которому чувствительны насекомые. Он также содержит эвгенол, натуральный репеллент от насекомых, который сделает рис непривлекательным.

Кроме того, эвгенол также обладает противогрибковыми свойствами, которые помогают уменьшить влажность воздуха, создавая среду, неблагоприятную для роста плесени.

Все, что вам нужно сделать, это хранить лавровый лист в банке или пакете, в котором вы храните рис. Этот простой метод также подойдет для других сухих продуктов, таких как мука или макароны.

"Если правильно хранить рис, он может оставаться свежим до двух лет. Однако коричневый рис хранится только шесть месяцев, поэтому всегда проверяйте срок годности на упаковке", - отметили эксперты.

Средства для борьбы с насекомыми / Инфографика: Главред

Как долго хранить крупы

Автор канала на YouTube "Лиля Украина" поделилась собственным методом хранения круп.

По ее словам, все что нужно сделать - это насыпать немного соли и положить лавровый лист на дно банки, засыпать крупы и снова добавить соль и лавровый лист.

Как хранить крупы в банках - видео:

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