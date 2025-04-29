В холодильник ставить не стоит: как правильно хранить мед

Вы узнаете:
- Почему мед кристаллизуется
- В каком месте можно хранить мед
Мед - один из немногих продуктов, который хранится очень долго. Однако, он может кристаллизоваться.
Главред решил разобраться, как хранить мед, чтобы он не кристаллизовался.
Где нужно хранить мед
Фрэнк Мортимер - главный пчеловод Корнельского университета и автор книги "Пчелы-люди и насекомые, которых они любят", объяснил, что мед - это единственная пища, которая никогда не портится и всегда безопасна для употребления, пишет express.co.uk.
"Мед может иметь почти неограниченный срок годности, который длится десятилетиями или дольше, если его правильно хранить", - подчеркнул эксперт.
По его словам, лучшее место для хранения меда - это теплое и темное место, например, шкаф возле духовки.
Кроме того, мед всегда следует хранить в стеклянной банке. Несмотря на то, что многие марки меда продаются в пластиковой упаковке, стоит перекладывать его в другую емкость, если вы хотите сохранить мед свежим.
Что делать, если мед кристаллизовался
Если мед кристаллизуется, то его всегда можно разжижить. Для этого нужно поместить банку в теплую, не кипящую воду на несколько минут.
Как выбрать качественный и вкусный мед - видео:
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