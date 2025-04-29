В холодильник ставить не стоит: как правильно хранить мед

Мед будет оставаться свежим очень долго, если правильно его хранить.

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Где можно хранить мед / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему мед кристаллизуется

В каком месте можно хранить мед

Мед - один из немногих продуктов, который хранится очень долго. Однако, он может кристаллизоваться.

Главред решил разобраться, как хранить мед, чтобы он не кристаллизовался.

Где нужно хранить мед

Фрэнк Мортимер - главный пчеловод Корнельского университета и автор книги "Пчелы-люди и насекомые, которых они любят", объяснил, что мед - это единственная пища, которая никогда не портится и всегда безопасна для употребления, пишет express.co.uk.

"Мед может иметь почти неограниченный срок годности, который длится десятилетиями или дольше, если его правильно хранить", - подчеркнул эксперт.

По его словам, лучшее место для хранения меда - это теплое и темное место, например, шкаф возле духовки.

Кроме того, мед всегда следует хранить в стеклянной банке. Несмотря на то, что многие марки меда продаются в пластиковой упаковке, стоит перекладывать его в другую емкость, если вы хотите сохранить мед свежим.

Что делать, если мед кристаллизовался

Если мед кристаллизуется, то его всегда можно разжижить. Для этого нужно поместить банку в теплую, не кипящую воду на несколько минут.

Как выбрать качественный и вкусный мед - видео:

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