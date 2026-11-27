По словам Роксоланы Пидласы, заседание бюджетного комитета по доработанному проекту ожидается в конце следующей недели.

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Кабмин доработал проект госбюджета на 2027 год / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какие изменения внесли в проект госбюджета

Как изменились доходы государственного бюджета

На что увеличат расходы бюджета в 2027 году

Кабинет министров утвердил обновленный проект государственного бюджета Украины на 2027 год и направит его в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении. Из документа исключили запланированное повышение ставок НДС и акцизов, а также изменили финансирование ряда государственных программ. Об этом сообщила глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа в Facebook.

"Правительство утвердило и сегодня направит в парламент проект бюджета на 2027 год, доработанный ко второму чтению", – написала народный депутат. видео дня

Какие изменения внесли в проект госбюджета

По словам Пидласы, из документа убрали инициативу по повышению ставок НДС и акцизного налога. Ожидалось, что эти изменения принесут государственному бюджету дополнительно 67 млрд грн, однако в парламенте не нашлось достаточной поддержки для их реализации.

В то же время Национальный банк Украины перечислит в бюджет не менее 85 млрд грн своей прибыли. Это на 36,3 млрд грн больше, чем предусматривалось в предыдущей версии документа.

Существенно пересмотрели и финансирование страхования военных рисков. На эти цели планируют выделить 31 млрд грн вместо предусмотренного ранее 1 млрд грн. Кроме того, Министерство экономики ведет переговоры с международными партнерами о привлечении дополнительных $2–3 млрд. Возможности компенсации военных рисков также расширят на владельцев, операторов и фрахтователей судов.

Изменения коснулись и образовательной сферы. Распределение образовательной субвенции на январь-август 2027 года впервые за много лет закрепили непосредственно в приложении к закону о госбюджете. Средства на оставшуюся часть года будет распределять Кабмин.

Также правительство направит остатки образовательной субвенции за 2026 год:

500 млн грн – на обеспечение энергонезависимости учреждений высшего и профессионального предвысшего образования;

400 млн грн – на общежития и школьные пансионы;

остальные средства – на текущие потребности образовательной сферы.

Отдельно пересмотрели финансирование программы "Национальный кешбэк". В 2027 году ее выплаты не будут осуществляться за счет программы поддержки бизнеса. При этом государство планирует погасить задолженность по выплатам за май-декабрь 2026 года.

Еще одно изменение касается аграрного сектора: компенсацию расходов на строительство и реконструкцию животноводческих ферм увеличат с 50% до 75% стоимости соответствующих проектов.

Пидласа также сообщила о планах пересмотреть законодательство, в котором другие выплаты и показатели привязаны к прожиточному минимуму или минимальной зарплате. После отвязки этих величин правительство рассчитывает повысить прожиточный минимум и минимальную зарплату без автоматического увеличения выплат в органах власти.

Кроме того, Кабмин намерен оптимизировать численность сотрудников органов исполнительной власти.

Как изменились доходы государственного бюджета

По информации главы бюджетного комитета, собственные доходы бюджета без учета грантов сократились на 49 млрд грн.

В частности, из расчетов исключили 67 млрд грн, которые планировали получить благодаря повышению НДС и акцизов, а также почти 65 млрд грн ожидаемых поступлений от детенизации таможни. Если в 2027 году таможенная служба превысит плановые показатели, дополнительные средства направят в оборонный резерв.

Одновременно правительство увеличило прогноз поступлений по другим статьям:

на 36,3 млрд грн – от прибыли Национального банка;

на 25,7 млрд грн – от НДФЛ и военного сбора;

на 14 млрд грн – от ренты за пользование недрами общегосударственного значения;

на 2,1 млрд грн – от ввозной пошлины.

Потребность Украины в международном финансировании остается на уровне $52,6 млрд. Дополнительные 45 млрд евро помощи от Европейского Союза смогут включить в бюджет после официального решения Европейского совета. Его ожидают ориентировочно в июне 2027 года.

На что увеличат расходы бюджета в 2027 году

В обновленном проекте предусмотрели дополнительные средства на оборону, образование, поддержку ветеранов и восстановление инфраструктуры.

Среди наиболее значительных изменений в расходной части:

30 млрд грн – на страхование военных рисков;

20,4 млрд грн – на обеспечение ВСУ, преимущественно денежное содержание военнослужащих;

13,4 млрд грн – в Резервный фонд, объем которого увеличится до 105 млрд грн;

2 млрд грн – на пилотный проект реформирования оплаты труда учителей;

2 млрд грн – на закупку вооружения для ВСУ;

1,3 млрд грн – на строительство укрытий в школах и детских садах;

1 млрд грн – на создание университетских кампусов совершенства (CampeX);

970,7 млн грн – для научных учреждений Национальной академии наук Украины;

801,9 млн грн – на поддержку ветеранов и их семей;

800 млн грн – на поддержку аграриев, в том числе предоставление фермерских кредитов;

717 млн грн – на обеспечение жильем детей-сирот;

536 млн грн – на доплаты работникам энергетики, ЖКХ и железной дороги, которые ликвидируют последствия российских обстрелов;

450 млн грн – на закупку лекарственных средств.

Когда Верховная Рада рассмотрит госбюджет

По словам Роксоланы Пидласы, заседание бюджетного комитета по доработанному проекту ожидается в конце следующей недели.

Рассмотрение документа в сессионном зале парламента и голосование во втором чтении предварительно запланированы на 9 декабря.

Госбюджет-2027 / Инфографика: Главред

Госбюджет-2027 - последние новости

Как сообщал Главред, Украине на 2027 год не хватает около 70 млрд евро внешнего финансирования. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить варианты - от нового совместного кредита до использования замороженных российских активов. Обсудить это решение лидеры ЕС должны на саммите 26–27 ноября.

О значительном дефиците средств в госбюджете говорил и президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев совместно с Еврокомиссией готовит предложения по выходу из "космического" дефицита. Одним из направлений, требующих дополнительных средств, он назвал производство дронов-перехватчиков.

Свои требования к бюджету-2027 высказали и общины. Председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов призвал повысить зарплаты учителей как минимум до двух минимальных. Он также настаивает на сохранении 64% НДФЛ в местных бюджетах и отказе от изъятия реверсной дотации из общин на территориях активных боевых действий.

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