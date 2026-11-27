Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на последний день ноября.

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Официальный курс валют в Украине на 30 ноября / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Каким будет курс валют в последний день ноября

Какая новая стоимость евро

На понедельник, 30 ноября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар, евро и злотый снова резко подешевели. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На понедельник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 45,01 грн/долл. При этом 27 ноября валюта стоила 45,11 грн/долл. Таким образом, доллар подешевел на 10 копеек.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 30 ноября установлен на уровне 49,35 грн/евро, что на 14 копеек меньше, чем в пятницу (49,49 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на понедельник установлен на уровне 11,04 грн/злотый. 27 ноября эта валюта стоила 11,05 грн/злотый. Таким образом, злотый подешевел на 1 копейку.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Сколько будет стоить евро в Украине до конца года

Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов заявил, что возвращения европейской валюты к пиковому значению этого года - около 52,50 грн - до конца года не ожидается.

По его словам, если доллар официально будет стоить примерно 46 грн, а пара доллар/евро удержится на отметке 1,10, евро в Украине подешевеет.

"По базовому сценарию курс евро может быть ниже - примерно 50,5–51 гривня", - отметил банкир.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в течение декабря курс доллара в основном будет находиться в пределах 45–46 грн, а на наличном рынке курс продажи может ситуативно достигать 46,5–47 грн. Первая неделя зимы должна пройти спокойно.

Экономист и финансист Александр Савченко заявлял, что американская валюта не подорожает до 50 гривен до конца 2026 года. Гривня и в дальнейшем будет постепенно ослабевать, но ориентиром является уровень 46-47 грн за доллар.

В то же время исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупреждал, что курс доллара в Украине может взлететь до 50-60 гривен, если западные партнеры задержат финансовую помощь.

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