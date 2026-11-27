В результате российских ударов по энергообъектам в ряде регионов Украины возникли перебои с электроснабжением.

https://glavred.info/energy/novye-ataki-rf-na-energetiku-ostavili-ryad-oblastey-bez-sveta-gde-situaciya-huzhe-vsego-10815866.html Ссылка скопирована

Аварийные отключения света 27 ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

В каких областях Украины происходят отключения электроэнергии

Где применяются аварийные отключения света

Какие графики ограничения электроснабжения будут действовать до конца суток

Российские войска за последние сутки вновь атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ударов по состоянию на утро без электроснабжения остаются потребители в шести областях. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"В течение прошедших суток враг вновь нанес удары по ключевым энергообъектам и распределительным сетям страны. В результате этого по состоянию на утро без электричества остаются потребители в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что сложной остается ситуация в Днепропетровской и Херсонской областях. В результате российских атак в этих областях без электричества осталась значительная часть потребителей. В Днепропетровской области по состоянию на данный момент вынужденно применяются аварийные отключения.

Энергетики проводят восстановительные работы там, где позволяет обстановка с безопасностью. В то же время повторные обстрелы и воздушные тревоги затрудняют ремонт поврежденного оборудования, из-за чего восстановление электроснабжения может затянуться.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как действуют графики отключений

Из-за повреждений энергетического оборудования до конца суток в части областей Украины будут действовать ограничения электроснабжения.

Для промышленных потребителей введут графики ограничения мощности, а для населения и других категорий потребителей - графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3,5 очередей.

Актуальные графики отключений электроэнергии рекомендуется проверять на официальных страницах операторов системы распределения в своих регионах.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Возможны ли блэкауты в Украине

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что эта зима не принесет энергосистеме принципиально новых вызовов.

По его словам, возможны длительные отключения и проблемы с теплоснабжением. Однако теплая зима может смягчить эти проблемы.

"Но вполне реалистичен сценарий, при котором графики будут очень жесткими или вообще будут возникать блэкауты в отдельных регионах - примерно так, как мы это переживали в ноябре 2022 года", - добавил он.

Отключения света - последние новости

Главред писал, что российские войска утром 25 ноября атаковали Белую Церковь Киевской области. В результате обстрела погиб человек, повреждения получили критическая инфраструктура и объекты гражданского бизнеса.

Масштабные отключения электроэнергии стали следствием очередных ударов страны-агрессора по энергетике. 22 ноября Россия массированно атаковала энергетику Украины, из-за чего в ряде областей прибегали к аварийным отключениям. Энергетики круглосуточно вели восстановительные работы.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что небольшие украинские города во время сильных морозов могут оставаться без электроэнергии до трёх суток, если российский удар выведет из строя местную подстанцию.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред