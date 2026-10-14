"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы

Россияне спешат нанести удары по инфраструктуре, пока Украина не развернула меры противодействия реактивным "шахедам", считает эксперт.

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Киев может остаться без света на несколько дней - Прокип назвал самый опасный сценарий этой зимы / Коллаж: Главред

На фоне усиления российских ударов по украинской энергетике президент США Дональд Трамп заговорил о возможности энергетического перемирия между Украиной и Россией. Однако российские атаки на энергетическую инфраструктуру не прекращаются. Из-за повреждений электростанций и высоковольтных сетей в Украине уже действуют графики отключений света, а в отдельных районах Киева отключения после атак длятся по 15–16 часов. В преддверии отопительного сезона все острее встает вопрос: удастся ли избежать масштабных блэкаутов и перебоев с теплоснабжением.

В интервью Главреду руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип рассказал, каким городам грозят самые длительные отключения света, могут ли украинцы остаться без электроэнергии и отопления на несколько дней, а также как новые российские удары могут повлиять на цены, работу предприятий и украинскую экономику.

Сейчас Трамп заговорил об энергетическом перемирии. Насколько оно может улучшить ситуацию в украинской энергосистеме перед зимой, учитывая уже нанесенный ущерб?

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У Трампа есть две очень серьезные задачи перед промежуточными выборами, которые состоятся в начале ноября. Первая - ему нужно каким-то образом показать, что цены на топливо, прежде всего на дизель, будут снижаться. Вторая - продемонстрировать хотя бы какое-то достижение в мирном процессе по войне, которую он обещал закончить за один день. Соответственно, для него продвижение вопроса энергетического перемирия до промежуточных выборов особенно важно.

Россияне это также прекрасно понимают. Это автоматически дает им свободу действий для диктата условий - чего они от него хотят для реализации этого перемирия. С другой стороны, это дает им свободу действий нарушить это перемирие в ноябре, после того как выборы состоятся.

Если энергетическое перемирие действительно наступит, то с точки зрения перезимовки у нас не будет абсолютно никаких проблем. Условно говоря, за месяц мы полностью восстановимся, и у нас не будет никаких проблем с перезимовкой.

В то же время в Кремле снова верят в то, что вот-вот смогут нас просто "затушить" и дожать. То есть для них в вопросе энергетического перемирия преобладает их логика так называемой "СВО", вера в то, что этой зимой они смогут достичь своей цели.

Поэтому, если перемирие продлится месяц, а в начале ноября россияне его нарушат и продолжат атаки, это существенно не изменит динамику для нас. Единственное - возможно, за это время нам удастся развернуть средства противодействия реактивным "Шахедам", и тогда мы сможем эффективнее защищать критическую инфраструктуру.

На мой взгляд, россияне в этом году начали массированные удары так рано именно по этой причине. В течение лета они наносили единичные удары, но первый массированный удар состоялся 30 сентября. В 2022 году, если не считать отдельных сентябрьских ударов, массированные атаки фактически начались 10 октября.

Сейчас, учитывая, что осень очень теплая и ожидается теплая зима, они начали раньше. Одним из объяснений может быть то, что они ожидают: примерно через два месяца у нас будут развернуты эффективные системы противодействия реактивным "Шахедам", поэтому им нужно начать раньше. Поэтому пауза на один месяц для россиян довольно выгодна.

А какой сценарий развития событий этой зимой вы считаете наиболее реалистичным, если россияне продолжат обстрелы? Мы видим, что во время последних атак они бьют именно по критическим элементам энергосистемы.

Я здесь, по сути, повторю то, о чем говорю последние два месяца. Извините за мою лексику, но вопрос в том, насколько россияне сойдут с ума. Есть основания полагать, что они могут довольно серьезно сойти с ума. Поскольку они считают и верят в то, что Украину можно дожать, они будут изо всех сил стараться, чтобы достичь максимального результата.

Соответственно, у них могут быть две основные стратегии. Первая - попытки отрезать от энергосистемы крупные энергодефицитные города, не имеющие достаточной собственной генерации. Это Киев и Одесса.

В отношении Киева сейчас реализуется именно такой сценарий. В прошлом году мы потеряли значительную часть генерации, нового было построено не так много. У нас дефицит, и мы зависим от поставок электроэнергии из объединенной энергосистемы. Россияне пытаются разрушить эти связи Киева с энергосистемой, чтобы создать как можно больше проблем.

Можно предположить, что если, по их мнению, они "справятся" с Киевом, то переключатся на другие города - Одессу, Чернигов, Сумы или Харьков. Ведь мы понимаем, что все, что раньше обрушивалось на объекты всей или, по крайней мере, половины страны, сейчас обрушивается на Киев.

К тому же россияне будут гораздо активнее наносить удары по объектам теплоснабжения. Речь идет не только о крупных ТЭЦ, но и о районных котельных. "Вдохновленные" опытом успешных ударов по АЗС в Киеве, расположение объектов критической инфраструктуры для них по понятным причинам не является большим секретом. И дело здесь не в Google Maps, как некоторые говорят. Google Maps - это последнее, что им для этого нужно.

Критическим вопросом будет то, какой окажется зима. Скорее всего, она будет теплее. Но могут быть периоды сильных морозов - минус 15–18 градусов, которые могут длиться, например, неделю.

В целом ничего принципиально нового не появится. Возможны длительные отключения и проблемы с теплоснабжением. Теплая зима может смягчить эти проблемы. Но вполне реалистичен сценарий, при котором графики будут очень жесткими или вообще будут возникать блэкауты в отдельных регионах - примерно так, как мы это переживали в ноябре 2022 года. То есть вполне реально, что отдельные регионы или города могут на определенный период лишиться электроснабжения. Не до весны, конечно, но на некоторое время.

То есть затяжного отключения электроэнергии по всей Украине вы не ожидаете, но в крупных энергодефицитных городах ситуация может быть сложнее? Например, уже сейчас в некоторых районах Киева люди сообщают об отсутствии света по 15–16 часов. Может ли такая ситуация распространиться на весь город, и возможны ли отключения на несколько дней?

Теоретически это возможно. Возможны какие-то временные, существенно худшие сценарии с электроснабжением, потому что все, что создано человеком, может быть уничтожено. Энергосистема нуждается в минимальном количестве действующих элементов, и если они разрушаются, система перестает нормально работать.

Но мы все это уже переживали: и отключения теплоснабжения, и масштабные графики отключений, и полное обесточивание. То есть это не будет для нас чем-то принципиально новым.

Когда россияне наносят удары по энергетике, страдает не только электроснабжение, но и водоснабжение, отопление и другая инфраструктура. Какие города наиболее уязвимы к таким проблемам, если РФ попытается повторить "киевский сценарий"?

Как я уже говорил, это Киев и Одесса. Далее - Харьков, Чернигов и Сумы. Здесь есть два критерия. Первый - близость к российской границе и количество точек подключения к энергосистеме. Второй - доля собственной генерации по отношению к общему потреблению.

Чем дальше на восток, тем сложнее ситуация. Но в Киеве сложнее всего, потому что это большой город, здесь большое потребление, значительная зависимость от внешних источников, то есть от энергосистемы. Плюс для россиян Киев имеет символическое значение.

Если говорить об импорте электроэнергии: в планах РФ, которые попадали к журналистам-расследователям, речь шла, в частности, об ударах по подстанциям и линиям, через которые Украина получает электроэнергию из Европы. Насколько это опасно?

Они делали это каждый год, начиная с 2022 года. Здесь все будет зависеть от баланса между тем, как они атакуют, и тем, насколько эффективно мы можем отражать эти атаки. Нужно понимать, что часть оборудования ключевых подстанций, которую можно было защитить, защищена укреплениями.

Но стоит также учитывать, что у нас дефицит средств ПВО, а они наращивают количество средств поражения - ракет и дронов.

В то же время ничего принципиально нового здесь нет: они неоднократно наносили удары по этим подстанциям. И ни разу им не удалось добиться такого результата, чтобы серьезно вывести их из строя на длительный срок - например, более чем на десять дней.

Россияне сейчас активно наносят удары по ключевым подстанциям, обеспечивающим передачу электроэнергии в Киев. Учитывая подготовку Украины к этому сезону, насколько серьезной может стать проблема, если РФ усилит такие атаки? И как быстро можно восстанавливать подобные объекты?

Они уже это делают. Это уже продолжается. Что касается того, как быстро можно восстановить такие объекты, я не буду называть конкретных сроков, потому что это зависит от наличия запчастей и оборудования, а также от возможности ремонтных бригад выполнять работы. Во время воздушной тревоги они не могут просто выйти и начать ремонт. Сначала свою работу должна выполнить ГСЧС: потушить пожар, провести разминирование, особенно если применялись кассетные боеприпасы. И только после этого начинаются ремонтные работы.

Я не хочу создавать лишние страшилки и говорить, что все будет критично. Но россияне действительно ставят перед собой задачу отрезать эти связи Киева с энергосистемой. Это не впервые - в прошлом году они также активно этим занимались. Такой план у них есть.

Сейчас много говорят о распределенной генерации, газопоршневых установках и когенерации. Если сравнивать с предыдущими зимами, насколько они улучшают ситуацию после обстрелов?

Прошлой зимой мы потеряли значительную часть генерации, которая была сосредоточена на крупных теплоэлектроцентралях. Мы потеряли генерацию электроэнергии, и не все удалось восстановить. Что-то строилось, что-то достраивалось.

Именно поэтому я говорю, что мы зависим от поставок электроэнергии из объединенной энергосистемы. Я не буду называть конкретных цифр, потому что они публично не озвучивались, но Киев всегда зависел от передачи электроэнергии из энергосистемы, а после прошлой зимы эта зависимость стала еще больше.

Если длительные отключения сохранятся, как это отразится на бизнесе и экономике? Есть ли отрасли, которые из-за этого могут сократить производство, и где потери могут быть наибольшими?

Здесь есть два направления. Первое - рост стоимости электроэнергии. Это абсолютно очевидно: когда у нас перебои, когда мы задействуем дополнительную генерацию, цена растет.

Второе - отключения и переход на генераторы. В основном это дизельные генераторы, а электроэнергия от них в разы дороже, чем из сети. Учитывая, что дизельное топливо в этом году значительно дороже, чем в прошлом, это еще больше сказывается на себестоимости.

Продукция становится дороже. А когда она дорожает, падает спрос. Соответственно, сокращается производство.

Но в этом году есть еще один серьезный фактор - ситуация с черноморской логистикой. Она остановилась из-за обстрелов, а не из-за энергетики, и из-за проблем с экспортом через Черное море.

В аграрном секторе также останавливается экспорт. То есть здесь наблюдается комплексный эффект. Обстрелы приводят к перебоям в работе и росту цен. Альтернативные источники энергии стоят дороже. В результате растет себестоимость, сокращается спрос и сокращается производство.

Еще один очень серьезный фактор - металлургия фактически останавливается. Кроме того, аграрный сектор из-за невозможности экспорта не получает экспортных доходов, и возникает вопрос, что делать со следующей посевной.

Если говорить непосредственно о товарах и услугах, где украинцы могут быстрее всего увидеть последствия ударов по энергетике на ценниках?

Мне сложно сейчас выделить конкретные товары, потому что у нас слишком много факторов, влияющих на цены.

Если говорить именно об обстрелах и энергетике, то электроэнергия заложена везде. Кроме того, у нас растут цены на топливо - дизель и бензин. Это закладывается в логистику абсолютно каждого товара.

В металлургии высока доля электроэнергии в себестоимости, а часть предприятий остановила производство. Они не экспортируют - соответственно, нет доходов, зарплат, платежей в бюджет. Если нет платежей в бюджет, правительству сложнее выполнять свои финансовые обязательства.

Это очень сложный комплекс взаимосвязанных проблем. Помимо отключений, есть еще много других факторов, которые негативно влияют на экономику.

Но отключения - это либо полная, либо частичная остановка бизнеса. Кто-то работает с перерывами, и эти перерывы напрямую влияют на объемы производства. Если же используются генераторы, это означает существенный рост стоимости электроэнергии. Электроэнергия входит в себестоимость каждого товара и практически каждой услуги.

Если Россия продолжит массированные удары, где проходит граница, после которой проблемы в энергетике могут уже представлять серьезную угрозу для экономической устойчивости Украины?

Мы уже пятый год живем в условиях таких ударов, и то, что до сих пор работаем, о многом говорит. Я не знаю, где именно проходит эта граница. И не хочу о ней думать, потому что граница в таком понимании означает уже конец. Я убежден, что мы до этой границы не дойдем. Проблемы будут, так же как они были в прошлом году. Но это не означает конец.

И отдельно о отоплении. В прошлом году после ударов по ТЭЦ проблемы возникали, в частности, на Троещине и в целом на Левом берегу Киева. Если на этот раз россияне будут бить не только по крупным ТЭЦ, но и по районным котельным, чего ждать Киеву и другим городам?

Здесь можно опираться только на официальные сообщения. Есть информация, что значительную часть этих мощностей - не все, но значительную часть - планируют восстановить примерно к середине декабря.

Есть также различного рода мобильные котельные, которые помогут обеспечивать более-менее приемлемый температурный режим в домах.

Но если эти объекты снова подвергнутся обстрелу, часть домов, очевидно, столкнется с потерей теплоснабжения. Надо понимать, что россияне, вероятно, будут атаковать не только крупные ТЭЦ, но и небольшие котельные.

В то же время в этом году есть надежда на значительно более теплую зиму. Объекты теплоснабжения атаковали и раньше, но это не всегда вызывало такой резонанс именно потому, что не было сильных морозов. Когда температура держится примерно около нуля, повреждения постепенно устраняются, теплоснабжение восстанавливается - и ситуацию удается преодолеть.

О персоне: Андриан Прокип Андриан Прокип - руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего. Доктор экономических наук, старший научный сотрудник Института Кеннана (Вашингтон, США), занимается проблемами энергетической политики и энергетической безопасности. Постоянно публикует авторские тексты в Украине, Европе и США, отслеживая изменения в энергетическом секторе Украины и общие изменения в стране, оценивая энергетическую политику, анализируя европейские энергетические рынки, влияние санкций на энергетический сектор России, перспективы изменений в энергосекторе Европы и мира. Автор и соавтор нескольких монографий, изданных как в Украине, так и за рубежом, в том числе в США.

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