Недовольство Кушнером растет как в Киеве, так и среди европейских союзников Украины.

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В Украине призвали отстранить Кушнера от переговоров с РФ / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

Кратко:

Поводом для критики стало интервью Кушнера

Интервью позволило лучше понять взгляды Кушнера на мировую политику

Украинские и европейские политики раскритиковали спецпосланника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера из-за его высказываний о Владимире Путине и российско-украинской войне. Некоторые из них считают, что зятя американского лидера необходимо отстранить от участия в мирных переговорах с Москвой. Об этом сообщает Politico.

Недовольство Кушнером растет как в Киеве, так и среди европейских союзников Украины. Особое возмущение вызвали его оценки действий российского диктатора и характера войны, развязанной Россией против Украины.

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В частности, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что подход Кушнера и спецпосланника США Стива Уиткоффа к переговорам представляет серьезную угрозу интересам Украины и самих Соединенных Штатов.

"Это чрезвычайно опасно не только для Украины, но и для безопасности и национальных интересов Соединенных Штатов. Я уже давно утверждаю, что Уиткоффа и Кушнера нужно заменить. Они смотрят на Украину даже не как бизнесмены, ищущие сделки с Россией, а глазами самого Путина", – подчеркнул Мережко.

Поводом для критики стало интервью Кушнера, в котором он заявил, что Путин "проявил сдержанность", отказавшись от применения ядерного оружия. Кроме того, представитель администрации Трампа охарактеризовал войну, начавшуюся с полномасштабного российского вторжения в 2022 году, как конфликт, который "фактически превратился в опосредованную войну, в которой Европа финансирует и вооружает Украину против России".

Именно эти заявления, по оценке Politico, вызвали наиболее острую реакцию в Киеве.

Издание также отмечает, что интервью позволило лучше понять взгляды Кушнера на международную политику. Помимо Украины, он затронул вопросы Ирана и сектора Газа, а также поделился своим представлением о роли США в мире. По его убеждению, "самым ценным экспортом Америки на самом деле является капитализм".

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Зачем Путин предлагает Трампу бизнес-сделки

Бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко еще в октябре в интервью Главреду отмечал, что уступчивость Трампа по отношению к Москве объясняется прежде всего страхом проиграть выборы в Конгресс.

"Главной причиной окончательного разворота позиции Трампа является панический страх проигрыша на промежуточных выборах в Конгресс США", - подчеркнул дипломат.

В то же время, по словам Огрызко, есть и другой фактор, влияющий на поведение американского президента.

"Впрочем, есть еще кое-что, что может подтолкнуть Трампа к такой позиции. И это определяющая причина в его психике - жажда денег", - пояснил Огризко.

С ним частично соглашается директор энергетической программы Совета по международным отношениям (CFR) Виджай Вайтисваран. В комментарии CFR относительно "дизельного соглашения" между Вашингтоном и Москвой он предположил, что оно рассчитано прежде всего на внутреннюю аудиторию.

"Объявление соглашения - прежде всего ради политического эффекта внутри страны, чтобы повлиять на избирателей на этих выборах", - отметил он.

Заявления Кушнера

Как сообщал Главред, Кушнер высказался после первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Спецпосланник написал в X, что Трамп настроен на мир и считает, что война длится слишком долго. Переговоры в Абу-Даби проходили в трехстороннем формате.

Джаред Кушнер заявил, что якобы "атака" украинцев на резиденцию Путина в конце декабря 2025 года отбросила мирные переговоры со страной-агрессором РФ назад. Об этом Кушнер рассказал в интервью генеральномудиректору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру в подкасте MD Meets.

Впоследствии Кушнер выступил на пресс-конференции после заседания "Коалиции желающих" в Берлине. Он заявил, что удалось убедить россиян в концепции гарантий безопасности на основе статьи 5 НАТО. Речь идет о гарантиях по образцу коллективной обороны Альянса.

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