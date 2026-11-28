Вы узнаете:
- Почему гостю не стоит тщательно застилать кровать
- Что сделать с постельным бельем перед отъездом
- Когда гости могут помочь со стиркой
Тщательно застилать кровать после ночлега в гостях не обязательно, а иногда даже излишне: большинство хозяев сразу после отъезда гостей снимают и стирают постельное белье. Поэтому идеально заправленные простыни все равно расправят через несколько минут. Об этом в комментарии американскому lifestyle-изданию Martha Stewart рассказала лайфстайл-блогер, эксперт по организации приемов и основательница The Page Edit Анна Пейдж.
По словам эксперта, этикет гостя - это не о гостиничной безупречности, а об уважении к пространству, в которое вас пригласили.
Проще говоря, после ночлега гостю не нужно воспроизводить гостиничный сервис - достаточно не оставлять после себя беспорядок.
Нужно ли застилать кровать после ночлега в гостях
Пейдж призналась, что сама никогда не ждет от гостей застеленных кроватей.
"Как только мои гости уедут, я всё равно сниму постельное бельё и постираю всё, поэтому никогда не ожидаю, что кровати будут застелены", - пояснила Пейдж.
Усердие, по её словам, не всегда равнозначно помощи. Если гость заправит простыню "по-больничному", с тугими углами, хозяевам придётся приложить ещё больше усилий, чтобы всё снять.
"Когда вы уезжаете, всё равно всё уберут перед приездом следующих гостей", - подчеркнула она.
Как вести себя в гостях перед отъездом
Вместо полного ритуала по застиланию кровати эксперт советует легкую, но продуманную уборку - достаточную, чтобы комната выглядела ухоженной.
"Простая уборка, на мой взгляд, всегда идеальна. Приподнимите одеяло, положите на кровать декоративные подушки - и все!", - советует Пейдж.
Перед отъездом стоит:
- разгладить постель и накинуть одеяло;
- собрать свои вещи и проверить, ничего ли не забыли;
- убрать лишние предметы на место;
- выбросить мусор.
Главный принцип прост: убирайте за собой, а остальное оставьте хозяевам. Попытки оставить комнату "лучше, чем она была", могут обернуться перегибами или догадками о чужих привычках.
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Правила этикета в гостях: когда можно помочь больше
Как и в большинстве вопросов этикета, решающим является контекст: отношения с хозяевами и то, насколько хорошо вы знаете их дом. Близкие родственники обычно чувствуют себя свободнее и могут помочь со стиркой или более тщательной уборкой.
"Если ко мне в гости приезжает одна из сестёр или мама, они, скорее всего, постирают простыни и застелют кровать раньше, чем я успею это сделать", - рассказала Пейдж.
Для остальных гостей, по её словам, уместнее будет проявить сдержанность.
"Тем, кто не так хорошо знает наш дом или то, как я живу, будет удобнее убрать за собой и не трогать остальное", - отметила эксперт.
В конце концов, ночевка в гостях - это прежде всего общение, а не идеально застеленная постель.
"Я бы предпочла, чтобы вы ещё немного посидели со мной за чашкой кофе, чем пытались привести в порядок кровать, на которую вы ложились", - подытожила Пейдж.
Нужно ли застилать кровать в гостях - что говорят другие эксперты?
Впрочем, не все специалисты по этикету разделяют такую позицию. Американская эксперт по этикету Дайан Готтсман в комментарии телеканалу KGUN9 отмечала, что предпочтения хозяев различаются, поэтому проще всего - спросить их напрямую.
"У каждого хозяина свои предпочтения, и всегда лучше всего спросить, чего бы он хотел", - советовала Готтсман.
В то же время минимальный долг гостя, по её мнению, - оставить после себя убранную комнату.
"Хороший гость как минимум застелет кровать и позаботится о том, чтобы в гостевой комнате был порядок", - отмечает эксперт.
Этикет - новости
Как сообщал Главред, на навязчивый или оскорбительный вопрос за праздничным столом лучше всего отвечать спокойным встречным вопросом о причине. Такой прием гарвардской ученой помогает погасить конфликт между гостями за столом без обид. По словам экспертов, за неуместными словами в большинстве случаев не стоит злого умысла.
Этикет касается не только поведения в гостях. Эксперты также рассказали, как вежливо отменить планы в последнюю минуту и не обидеть друзей.
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