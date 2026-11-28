Эксперт по этикету объяснила, что лучше сделать с одеялом и подушками перед отъездом и кому из гостей всё-таки можно помочь со стиркой.

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Застилать кровать в гостях не нужно - почему хозяевам это только доставляет хлопоты / Коллаж: Главрел, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Почему гостю не стоит тщательно застилать кровать

Что сделать с постельным бельем перед отъездом

Когда гости могут помочь со стиркой

Тщательно застилать кровать после ночлега в гостях не обязательно, а иногда даже излишне: большинство хозяев сразу после отъезда гостей снимают и стирают постельное белье. Поэтому идеально заправленные простыни все равно расправят через несколько минут. Об этом в комментарии американскому lifestyle-изданию Martha Stewart рассказала лайфстайл-блогер, эксперт по организации приемов и основательница The Page Edit Анна Пейдж.

По словам эксперта, этикет гостя - это не о гостиничной безупречности, а об уважении к пространству, в которое вас пригласили.

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Проще говоря, после ночлега гостю не нужно воспроизводить гостиничный сервис - достаточно не оставлять после себя беспорядок.

Нужно ли застилать кровать после ночлега в гостях

Пейдж призналась, что сама никогда не ждет от гостей застеленных кроватей.

"Как только мои гости уедут, я всё равно сниму постельное бельё и постираю всё, поэтому никогда не ожидаю, что кровати будут застелены", - пояснила Пейдж.

Усердие, по её словам, не всегда равнозначно помощи. Если гость заправит простыню "по-больничному", с тугими углами, хозяевам придётся приложить ещё больше усилий, чтобы всё снять.

"Когда вы уезжаете, всё равно всё уберут перед приездом следующих гостей", - подчеркнула она.

Как вести себя в гостях перед отъездом

Вместо полного ритуала по застиланию кровати эксперт советует легкую, но продуманную уборку - достаточную, чтобы комната выглядела ухоженной.

"Простая уборка, на мой взгляд, всегда идеальна. Приподнимите одеяло, положите на кровать декоративные подушки - и все!", - советует Пейдж.

Перед отъездом стоит:

разгладить постель и накинуть одеяло;

собрать свои вещи и проверить, ничего ли не забыли;

убрать лишние предметы на место;

выбросить мусор.

Главный принцип прост: убирайте за собой, а остальное оставьте хозяевам. Попытки оставить комнату "лучше, чем она была", могут обернуться перегибами или догадками о чужих привычках.

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Правила этикета в гостях: когда можно помочь больше

Как и в большинстве вопросов этикета, решающим является контекст: отношения с хозяевами и то, насколько хорошо вы знаете их дом. Близкие родственники обычно чувствуют себя свободнее и могут помочь со стиркой или более тщательной уборкой.

"Если ко мне в гости приезжает одна из сестёр или мама, они, скорее всего, постирают простыни и застелют кровать раньше, чем я успею это сделать", - рассказала Пейдж.

Для остальных гостей, по её словам, уместнее будет проявить сдержанность.

"Тем, кто не так хорошо знает наш дом или то, как я живу, будет удобнее убрать за собой и не трогать остальное", - отметила эксперт.

В конце концов, ночевка в гостях - это прежде всего общение, а не идеально застеленная постель.

"Я бы предпочла, чтобы вы ещё немного посидели со мной за чашкой кофе, чем пытались привести в порядок кровать, на которую вы ложились", - подытожила Пейдж.

Нужно ли застилать кровать в гостях - что говорят другие эксперты?

Впрочем, не все специалисты по этикету разделяют такую позицию. Американская эксперт по этикету Дайан Готтсман в комментарии телеканалу KGUN9 отмечала, что предпочтения хозяев различаются, поэтому проще всего - спросить их напрямую.

"У каждого хозяина свои предпочтения, и всегда лучше всего спросить, чего бы он хотел", - советовала Готтсман.

В то же время минимальный долг гостя, по её мнению, - оставить после себя убранную комнату.

"Хороший гость как минимум застелет кровать и позаботится о том, чтобы в гостевой комнате был порядок", - отмечает эксперт.

Этикет - новости

Как сообщал Главред, на навязчивый или оскорбительный вопрос за праздничным столом лучше всего отвечать спокойным встречным вопросом о причине. Такой прием гарвардской ученой помогает погасить конфликт между гостями за столом без обид. По словам экспертов, за неуместными словами в большинстве случаев не стоит злого умысла.

Этикет касается не только поведения в гостях. Эксперты также рассказали, как вежливо отменить планы в последнюю минуту и не обидеть друзей.

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