Главная ошибка в ресторане: куда нельзя класть салфетку по этикету

Неправильно оставленная салфетка сбивает с толку официантов. Как по этикету класть салфетку?

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Салфетка в ресторане - куда ее класть, чтобы не запутать официанта / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Куда класть салфетку, если нужно отойти от стола

Что делать, если салфетка упала на пол

Как сложить салфетку после окончания ужина

Самая распространенная ошибка посетителей ресторанов состоит в том, что они накрывают салфеткой тарелку, когда ненадолго отходят от стола. Об этом рассказал Дилан Эмерсон, менеджер обеденного зала Brennan's of Houston, одного из старейших ресторанов высокой кухни Хьюстона.

Заведение принимает гостей со всего мира, и у каждого свои привычки. Однако ткань поверх блюда ставит официанта перед непростым выбором: убрать посуду или подождать, ведь посетитель, возможно, вышел лишь на минуту и еще вернется к ужину, сообщает Southern Living.

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"Кроме того, это без необходимости пачкает салфетку, и ее приходится заменять", - подчеркивает Эмерсон.

Если нужно ненадолго выйти из-за стола, эксперт советует неплотно сложить салфетку простым квадратом и положить ее на стул сбоку. Для персонала это сигнал, что место занято.

Ни слюнявчиков, ни поисков под столом

Правила действуют с первой минуты. В отличие от частного ужина, где гости ждут хозяина, в ресторане салфетку можно развернуть и положить на колени сразу после того, как сели. Эмерсон советует класть ее сгибом к талии: так удобно приподнять верхний слой и промокнуть губы.

При этом импровизировать защитный фартук не стоит.

"Никогда не заправляйте салфетку за рубашку, воротник или пояс, как слюнявчик", - предостерег менеджер.

Отдельная ситуация возникает, когда ткань выскальзывает из рук. Дома или в непринужденном кафе за ней можно просто наклониться, однако в заведении высокой кухни нырять под стол не принято.

"Гостям никогда не следует тянуться за салфеткой на полу, чтобы не испачкать руки. Гость должен привлечь внимание своего официанта и попросить новую", - отмечает Эмерсон.

Губы следует промокать, а не вытирать, причем внутренней стороной сгиба, чтобы пятен не было видно. Также эксперт советует коснуться салфеткой губ перед глотком вина, чтобы не оставлять жирных следов на бокале.

Как завершить ужин

Скомканная и брошенная на стол салфетка в конце трапезы тоже считается дурным тоном. В ресторане, где персонал следит за каждой деталью, аккуратно оставленная салфетка становится способом поблагодарить за работу. По словам Эмерсона, этот жест похож на дружеский кивок признательности между гостем и официантом.

Менеджер предлагает сложить салфетку простым квадратом и положить слева от тарелки. Воссоздавать эффектную фигуру, в которой она лежала на столе в начале вечера, или упражняться в оригами не нужно.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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