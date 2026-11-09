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Что будет с Украиной без поддержки США: названы три самых уязвимых места

Анна Ярославская
9 ноября 2026, 12:10обновлено 9 ноября, 14:11
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В Bloomberg объяснили, почему без Вашингтона Киев устоит, но останется уязвимым перед ракетными ударами.
Что будет с Украиной без поддержки США: названы три самых уязвимых места
В Bloomberg обнародовали тревожный сценарий для Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Ключевые тезисы:

  • Европа не готова заменить США в сфере ПВО, разведки и связи
  • Новые ракеты для Patriot из Европы поступят только в 2027 году
  • В Польше стартуют учения коалиции желающих

Сокращение или даже внезапное прекращение американской помощи не приведет к мгновенному краху Украины, ведь она производит много собственного оружия и получает значительную финансовую поддержку от Европы. Однако если полагаться только на европейцев, Силы обороны и гражданское население останутся серьезно уязвимыми - прежде всего из-за противовоздушной обороны, разведки и спутниковой связи Starlink.

Такой сценарий для Украины рассматривает издание Bloomberg. Журналисты напоминают, что с тех пор, как Дональд Трамп почти два года назад вернулся в Белый дом, Владимир Зеленский и европейские союзники пытаются понять, как обходиться без США и как быстро они могут к этому подготовиться. После поражения Трампа на промежуточных выборах в некоторых европейских столицах опасаются, что ослабленный президент станет еще менее надежным партнером.

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Украинцы ощутили, насколько хрупкой стала поддержка Вашингтона, когда Трамп, пытаясь избежать разгрома на выборах, снял санкции с российского дизельного топлива страны-агрессора, а США на короткое время перестали передавать предупреждения о баллистических ракетах. В России тем временем, по данным издания, начали задумываться, можно ли нормализовать экономические связи с США, даже не завершая войну.

Зеленский ещё накануне голосования в США дал понять, что в Киеве хорошо видят, куда движутся события.

"Мы понимаем, куда всё это идёт. „Один дома" - следующая глава", - сказал он журналистам.

Старший научный сотрудник German Marshall Fund в Брюсселе Ян Лессер считает, что Украина смогла бы приспособиться даже к полному прекращению американской помощи, но цена такого шага была бы прежде всего политической.

"Если США прекратят всю помощь, на мой взгляд, Украина смогла бы адаптироваться. Но политический и стратегический сигнал был бы очень пагубным - и обнадеживающим для Москвы", - сказал эксперт.

Как Европа готовится к гарантиям безопасности

Пока украинские чиновники готовились к переговорам с Россией и США в Абу-Даби на этой неделе, Трамп в прошлый четверг принял в Белом доме спецпосланника Кремля Кирилла Дмитриева. После встречи американский президент заявил, что ожидает "большой сделки", которая может коснуться всей Европы.

Европейские союзники тем временем проверяют, способны ли они обеспечить выполнение возможных договоренностей. В Польше в понедельник стартуют учения коалиции добровольцев "Koalicja 2026", в которых, по данным британского Минобороны, принимают участие около 2,8 тыс. военных из 11 стран во главе с Великобританией и Францией. Они продлятся до 22 ноября.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что учения не означают скорого перемирия.

"Учения коалиции желающих помогут нам на практике подготовиться к потенциальным гарантиям безопасности для Украины после прекращения огня. Это не означает, что перемирие наступит в ближайшее время. Мы хотим быть готовыми", - заявил он журналистам в Варшаве.

ПВО, разведка и Starlink - в чем Украина больше всего зависит от США

Европейцы вместе с Канадой тратят миллиарды долларов на американское оружие для Киева. Однако до того, чтобы заменить возможности США в трех ключевых сферах, им еще очень далеко.

Противовоздушная оборона. Ракет-перехватчиков для Patriot, самой эффективной защиты Украины от баллистических ракет, остро не хватает с тех пор, как Трамп начал войну с Ираном. Недавнее одобрение администрацией США продажи Украине ракет на 2,1 млрд долларов быстро проблему не решит.

Советник президента по вопросам радиоэлектронной борьбы Сергей Бескрестнов объяснил, в чём заключается главная проблема.

"Россия производит баллистические ракеты быстрее, чем весь остальной мир вместе взятый производит системы Patriot, необходимые для их перехвата. Это глобальный дефицит", - сказал он.

По данным Bloomberg, европейские запасы ракет PAC-2 и PAC-3 исчерпаны, а армии стран неохотно передают их Украине без твердых гарантий новых поставок из США. Ситуация начнёт улучшаться примерно через год: в 2027–2028 годах Киев должен получить 600 ракет PAC-2 немецкого производства, а в конце октября было объявлено о соглашении по производству PAC-3 в Польше. Обещание Трампа лицензировать производство перехватчиков в Украине пока не воплотилось, как и февральская программа пяти крупнейших оборонных бюджетов Европы по созданию недорогих систем ПВО.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

Разведка. Европе сложно сравниться с американскими данными о передвижениях российских войск и целях, особенно с предупреждениями о ракетных ударах в режиме реального времени. В октябре Украина временно перестала получать от США предупреждения о баллистических ракетах, в частности о пяти, выпущенных по Киеву. Передачу данных возобновили после обращения украинской стороны в Вашингтон.

Спутниковая связь. Терминалы Starlink компании SpaceX остаются основой логистики на поле боя и нанесения ударов украинскими дронами на среднюю дальность. В прошлом месяце скорость работы сервиса ограничили, что владелец компании Илон Маск объяснил спором с Украиной относительно условий обслуживания. Европейский проект Bromo, который должен был стать ответом Starlink, до сих пор ожидает одобрения антимонопольных органов, а собственных спутниковых возможностей у Европы значительно меньше, чем у США.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

Сможет ли Европа заменить американские Patriot и спутники?

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду подчеркнул, что проблема ПВО заключается не только в ракетах, но и в количестве самих комплексов, которых Украине катастрофически не хватает.

"Чтобы покрыть эти 500 тысяч квадратных километров, нужно как минимум 500 Patriot. А у нас даже десятка нет", - подчеркнул специалист.

В то же время, по словам Свитана, спутниковый интернет не способен компенсировать нехватку средств ПВО, ведь он имеет совершенно другое назначение.

"Starlink - это прежде всего механизм связи и управления", - пояснил эксперт.

С тем, что быстрой альтернативы американским возможностям нет, соглашается ассоциированный научный сотрудник Chatham House Марк Девор. В комментарии Reuters он обратил внимание на американскую систему раннего предупреждения о ракетных пусках SBIRS, аналогов которой у европейцев нет.

"В Европе нет ничего равноценного", - отметил он.

Помощь США Украине - новости

Как сообщал Главред, в Сенате США призвали как можно скорее возобновить военную помощь Украине. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь также требует ужесточить санкции против России. Он призвал положить конец соглашению Трампа о российском дизельном топливе.

Демократы в Конгрессе готовят для Киева масштабный пакет поддержки. По данным FT, речь идет о примерно 15 млрд долларов военной помощи и расширении санкций против Москвы. Пакет предусматривает передачу ракет-перехватчиков, доступ к разведданным и сохранение Starlink.

Еще летом Пентагон начал сворачивать свою роль в координации западной помощи Киеву. США отказались руководить структурой НАТО в Германии, которая занимается помощью Украине. Передача этих функций союзникам продлится около года.

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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