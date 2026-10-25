Ограничения Starlink для Украины встревожили Европу: есть ли альтернатива сети Маска

Собственные сети ЕС и Канады начнут функционировать не раньше 2028–2029 годов, а переход на них потребует замены тысяч терминалов.

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После отключений в Украине союзники США ищут альтернативу Starlink / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Союзники США опасаются внезапного отключения Starlink

OneWeb имеет 650 спутников против более 11 000 у Starlink

Европейская IRIS² заработает не раньше 2029 года

Ограничения работы Starlink в Украине, введенные по решению Илона Маска, усилили беспокойство союзников США из-за зависимости от спутниковой сети SpaceX. Европейские партнеры опасаются, что компания может в любой момент отключить доступ к критически важной связи без каких-либо консультаций, а готовой альтернативы пока нет, сообщает The Wall Street Journal.

Ранее издание выяснило, что Маск лично распорядился ограничить работу Starlink в Украине. Ограничения ввели 14 октября, и из-за них часть украинских ударных дронов и дронов-перехватчиков фактически не могла выполнять задачи.

Наиболее резко отреагировала Варшава, которая софинансирует использование системы в Украине. Глава МИД Польши Радослав Сикорский публично обратился к владельцу SpaceX.

"Чем больше вы занимаетесь политикой с помощью своих продуктов, тем больший ущерб наносите своему бренду", - написал Сикорский.

Главная проблема, по оценке WSJ, заключается в том, что рынок не предлагает конкурентоспособного аналога, который мог бы за короткое время обеспечить связь такого же уровня.

Европейский конкурент уступает в разы

Разрыв между американским лидером и европейскими игроками издание показывает в конкретных цифрах.

"Единственной европейской компанией, способной управлять спутниками на низкой околоземной орбите, где доминирует SpaceX, является OneWeb, дочерняя компания французского концерна Eutelsat. В настоящее время OneWeb управляет примерно 650 спутниками и планирует увеличить их количество до примерно 1 300 к 2030 году. У Starlink на орбите уже находится более 11 000 спутников", - пишет WSJ.

Для фронта технология OneWeb имеет существенные недостатки. Её терминалы больше, тяжелее и потребляют больше энергии, что затрудняет их применение в боевых условиях.

Быстрая миграция также невозможна. SpaceX использует собственные закрытые решения, поэтому отказ от Starlink или его военной версии Starshield в пользу OneWeb означал бы замену тысяч абонентских терминалов.

Канада и ЕС строят собственные сети, но не раньше 2028–2029 годов

Канадская компания Telesat разрабатывает низкоорбитальную сеть Lightspeed и продвигает её как решение, которое даст пользователям больше суверенитета в сфере связи. Первый из 288 спутников должен выйти на орбиту в декабре, а полноценный запуск сети запланирован на начало 2028 года.

Евросоюз заключил контракт с Eutelsat и ещё двумя компаниями на создание группировки IRIS² из 348 спутников. Проект оценивается примерно в 17,5 млрд долларов, а первые запуски запланированы на 2029 год.

Финансовые ресурсы европейцев и канадцев при этом значительно меньше возможностей SpaceX. Рыночная капитализация компании Маска, по оценкам, приведенным в WSJ, достигает около 2 трлн долларов.

Как ограничения ударили по украинским перехватчикам

Как писал Главред, проблемы начались в середине октября. В ночь на 14 октября SpaceX ввела ограничение скорости для терминалов Starshield, которыми пользуются ВСУ. В зависимости от средства и подразделения связь пропадала при движении со скоростью от 72 до примерно 161 км/ч.

"Ограничение касается "военного пакета" услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час. Наши силы обороны не получали предупреждения об этих ограничениях, и это привело к срыву ряда миссий", - заявил тогда советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш).

Сильнее всего это ударило по противовоздушной обороне. Зеленский признал, что из-за снижения скорости украинские силы не смогли сбить часть реактивных "шахедов". Эти дроны летят быстрее 400 км/ч.

Первые признаки восстановления появились еще утром 24 октября. Силы обороны и специалисты Минобороны зафиксировали, что Starlink и Starshield начали поддерживать связь на скорости свыше 161 км/ч. В министерстве тогда заявили, что продолжают тестирование на более высоких скоростях, чтобы определить верхние пределы и выяснить, насколько на самом деле восстановлена связь.

Терминал Starlink / Инфографика: Главред

Ограничения Starlink в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 14 октября украинские военные сообщили об ограничениях в работе терминалов Starlink. При движении со скоростью более 160 км/ч связь начала пропадать. Из-за этого был сорван ряд важных миссий.

Администрация Дональда Трампа заявила украинской стороне, что не имеет никакого отношения к ограничениям в работе Starlink в Украине. В Белом доме отметили, что не контролируют компанию Илона Маска.

Государственный секретарь США Марко Рубио также опроверг причастность Вашингтона к ограничению скорости Starlink для дронов ВСУ. Он также заявил, что Украина пока не имеет доступа к военной спутниковой системе Starshield.

Впоследствии The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди американских чиновников, написала, что Илон Маск лично принял решение ограничить скорость работы военной версии спутникового интернета Starlink, от которого критически зависят Силы обороны Украины.

Спутниковая связь Starlink снова стабильно работает во время движения со скоростью более 400 км/ч. Перебоев пока нет, заявил 24 октября министр обороны Евгений Хмара.

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Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупных американских изданий, публикующее статьи по таким темам, как политика, экономика, бизнес, технологии, лайфстайл и т. д., пишет Википедия.

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