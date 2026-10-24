Пошлины 200% против Киева и Москвы: Трамп озвучил новую идею завершения войны

Президент США одновременно заявил, что надеется на скорое завершение российско-украинского противостояния.

https://glavred.info/world/poshliny-200-protiv-kieva-i-moskvy-tramp-ozvuchil-novuyu-ideyu-zaversheniya-voyny-10806635.html Ссылка скопирована

Трамп пригрозил Украине и России пошлинами, но сам усомнился в идее / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Ключевые тезисы:

Президент США надеется на скорое завершение войны

Трамп допустил введение пошлин для Украины и России без мирной сделки

Глава Белого дома сам усомнился в эффективности идеи

Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин против Украины и России, если стороны не заключат мирную сделку. Впрочем, он сразу поставил под сомнение действенность такого шага. Одновременно американский лидер заявил, что война приближается к завершению. Об этом Трамп сказал на предвыборном митинге, передает Magno News.

Глава Белого дома сослался на опыт предыдущих конфликтов. По его версии, именно экономическое давление Вашингтона заставило их участников остановиться.

видео дня

"Мы завершили пять войн благодаря пошлинам. Я сказал: "Если вы продолжите воевать, мы введём против вас пошлину в размере 200%", - и они прекратили воевать. Нам, наверное, стоит немедленно сделать то же самое с Украиной и Россией. Мне это даже не приходило в голову", - сказал президент США.

Почему идея может не сработать

Почти сразу Трамп сам опроверг собственное предложение. Причину скепсиса он видит в слабых экономических связях Соединенных Штатов с Киевом и Москвой: объем товарообмена, по его мнению, слишком мал, чтобы давление имело реальный эффект.

"Мы недостаточно много покупаем у них, чтобы так поступить, поэтому это не сработает", - отметил глава Белого дома.

Трамп рассчитывает на быстрый мир

На фоне разговоров о возможном давлении Трамп выразил оптимизм относительно дипломатического трека. Выступая на предвыборном митинге, он предположил, что Вашингтон уже на финишной прямой в урегулировании.

"Я надеюсь, что мы близки к тому, чтобы положить конец катастрофе между Россией и Украиной. Я надеюсь, что мы положим этому конец", - сказал он.

Мирные переговоры - новости

Как писал Главред, новый мирный план США по прекращению войны в Украине предусматривает отказ Киева от вступления в НАТО, создание демилитаризованной зоны на Донбассе и ослабление санкций против России. Взамен Украине предлагают инвестиционный пакет и членство в Европейском союзе, сообщает The Economist.

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписал бы мирное соглашение о завершении войны уже сегодня и готов остановить боевые действия по нынешней линии соприкосновения. При этом Киев не согласится признать оккупированные территории российскими.

20 октября в Осло состоялись переговоры по урегулированию российско-украинской войны. Украина и ее партнеры обсудили гарантии безопасности, территориальные вопросы, санкции против России и план восстановления страны после войны.

21 октября специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в Россию, чтобы представить Кремлю обновленное предложение по прекращению войны.

Первая техническая встреча в возобновленном трехстороннем формате Украина - США - Россия может состояться в первой половине ноября в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Проведение переговоров на уровне лидеров стран будет возможно позднее.

Три даты, которые определят судьбу Украины

Ближайшие восемь недель станут решающими для Украины. Три события могут определить будущее Украины. Об этом пишут журналисты Джонатан Лемир и Саймон Шустер в статье для американского издания The Atlantic.

Первое событие, которое может оказать влияние на российско-украинскую войну, - это выборы в США 3 ноября, до которых осталось две недели.

Второе событие - это саммит в середине ноября в Китае, где президент России Владимир Путин хочет встретиться с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы спланировать, как закончить войну, но без участия Украины в переговорах.

Третья важная дата - это саммит G20 на поле для гольфа Трампа в районе Майами, запланированный на середину декабря.

По данным The Atlantic, Дональд Трамп рассматривает эту встречу как возможность достичь договоренности о прекращении войны России против Украины.

Президент Украины уже согласился принять участие в саммите и заявил о готовности встретиться с Путиным ради прекращения войны.

Другие новости:

Об источнике: The Atlantic The Atlantic - американский журнал и мультиплатформенное издательство, базирующееся в Вашингтоне, округ Колумбия. Основан в 1857 году в Бостоне. Сегодня издание публикует статьи о политике, международных делах, бизнесе и экономике, культуре и искусстве, технологиях и науке, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред