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Решающие восемь недель: названы три даты, которые определят судьбу Украины

Анна Ярославская
21 октября 2026, 09:24
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The Atlantic раскрыл сценарий принуждения Украины к миру.
Путин, Трамп, Си Цзиньпин
The Atlantic пишет, чьи решения за спиной Киева решат исход войны / Коллаж: Главред, фото: mfa.gov.cn, ОП

О чем пишет The Atlantic:

  • Россия планирует использовать зиму как оружие против Украины
  • Путин хочет обсудить раздел сфер влияния с Трампом и Си
  • Переговоры без Киева грозят принуждением к невыгодному миру

Ближайшие восемь недель станут решающими для Украины. Страна-агрессор Россия планирует использовать зиму в качестве оружия. Оккупанты уже произвели достаточно ракет и беспилотников, чтобы вывести из строя украинскую энергетику. В этот же период три события могут определить будущее Украины. Об этом пишет журналисты Джонатан Лемир и Саймон Шустер в статье для американского издания The Atlantic.

Выборы в США

Первое событие, которое может оказать влияние на российско-украинскую войну, - это выборы в США 3 ноября, до которых осталось две недели.

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"Лидеры в Киеве опасаются, что если демократы выиграют выборы в одной или обеих палатах Конгресса, президент Трамп может еще больше ополчиться против них в последние недели полного контроля республиканцев над Вашингтоном", - говорится в статье.

Новый состав Конгресса приступит к работе только 3 января 2027 года. До этого момента Трамп сможет действовать, не подвергаясь влиянию нового расклада сил в законодательном органе.

"Еще одни крупные национальные выборы состоятся не раньше, чем через два года - достаточно времени для Трампа, чтобы оказывать давление на Украину, не опасаясь, что избиратели накажут республиканцев", - говорится в статье.

Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина в Китае

Второе событие - это саммит в середине ноября в Китае, где президент России Владимир Путин хочет встретиться с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы спланировать, как закончить войну, но без участия Украины в переговорах.

"По словам советников, президент видит себя в роли посредника между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским при подписании мирного соглашения, даже если ему придется прибегнуть к давлению на Украину", - отмечают авторы статьи.

"Неудивительно, что Трампа привлекает эта идея. Его уважение к Путину сравнимо только с его уважением к Си Цзиньпину, которого он с размахом принимал в Белом доме в прошлом месяце. Ранее его интриговала идея разделения мира тремя державами - Китаем, Россией и Соединенными Штатами - на сферы влияния, хотя Москва в наши дни едва ли обладает таким международным влиянием, как Вашингтон или Пекин", - говорится в статье.

Один украинский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что трудно не чувствовать себя отстраненным от принятия решений, которые определят будущее страны.

"Наша обеспокоенность заключается в том, что они рассматривают это как новую Ялтинскую конференцию, чтобы разделить мир на сферы влияния", - сказал он.

Речь идет об исторической аналогии с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой лидеры СССР, США и Великобритании обсуждали послевоенное устройство Европы.

Трамп сообщил журналистам, что готов рассмотреть возможность участия в встрече. Для него это была бы первая личная встреча с Путиным после переговоров на Аляске в августе 2025 года, которые, по оценке издания, не принесли результатов.

Саммит G20

Третья важная дата - это саммит G20 на поле для гольфа Трампа в районе Майами, запланированный на середину декабря.

По данным The Atlantic, Дональд Трамп рассматривает эту встречу как возможность достичь договоренности о прекращении войны России против Украины.

Президент Украины уже согласился принять участие в саммите и заявил о готовности встретиться с Путиным ради прекращения войны. Однако российский диктатор на момент публикации ещё не подтвердил своё участие.

Кстати, возможное присутствие Путина на саммите имеет символическое значение. Если он примет участие в многосторонней встрече в западной стране, это станет его первым подобным визитом после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В то же время главный вопрос заключается не только в том, состоится ли встреча, но и в том, какие условия могут быть предложены сторонам. Киев ранее отвергал территориальные уступки, в частности отказ от претензий на Донбасс. Авторы материала предупреждают, что при определенном сценарии переговоры могут превратиться не в поиск взаимоприемлемого соглашения, а в принуждение Украины к невыгодным условиям.

Мирные переговоры - новости

Как писал Главред, 20 октября в Осло состоялись переговоры по урегулированию российско-украинской войны с участием президента Украины Владимира Зеленского, спецпосланника президента США Сва Стивена Уиткоффа, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, президента Финляндии Александра Стубба, а также зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Украина и её партнёры обсудили гарантии безопасности, территориальные вопросы, санкции против России и план восстановления страны после войны. Уиткофф должен встретиться с российской стороной. Детальнее читайте в материале: Переговоры Зеленского и Уиткоффа завершились: какой план мира передадут Путину.

21 октября специальный посланник США Стив Уиткофф во время переговоров в Санкт-Петербурге предложит российскому диктатору Владимиру Путину прямые переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в попытке добиться прекращения огня, пишет Politico.

Ранее в Кремле неожиданно заявили, что окончательно договориться о завершении войны без участия Украины не получится, даже несмотря на американское посредничество. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина может подтолкнуть страну-агрессора Россию к продолжению войны против Украины. Киев, в свою очередь, поддерживает трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Возможно ли энергетическое перемирие с РФ: мнение эксперта

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отмечал, что Украина вступает в сложную зиму, а перспективы скорого достижения договоренностей о прекращении российских ударов по энергетической инфраструктуре остаются неопределенными.

По его словам, шанс на энергетическое перемирие еще есть, однако для этого нужна политическая воля Кремля.

"Мы, к сожалению, вступаем в тяжелую зиму. На мой взгляд, упущено основное время для принятия решения о секторальном перемирии. И то, как развивается ситуация, точно не свидетельствует о возможности скорого достижения договоренностей о прекращении ударов по энергетике", - отметил эксперт.

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Об источнике: The Atlantic

The Atlantic - американский журнал и мультиплатформенное издательство, базирующееся в Вашингтоне, округ Колумбия. Основан в 1857 году в Бостоне. Сегодня издание публикует статьи о политике, международных делах, бизнесе и экономике, культуре и искусстве, технологиях и науке, сообщает Википедия.

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