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Уиткофф едет в Россию: что он предложит Путину по мирным переговорам с Украиной

Анна Ярославская
21 октября 2026, 07:59
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Сегодня спецпосланник Трампа встретится с главой Кремля в Санкт-Петербурге.
Уиткофф, Путин
Уиткофф встретится с Путиным 21 октября / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Главное:

  • В Осло состоялись конструктивные переговоры с представителями США
  • Уиткофф представит Кремлю предложения Европы и Вашингтона
  • Встреча в РФ может открыть путь к трехстороннему саммиту лидеров

Специальный посланник США Стив Уиткофф предложит российскому диктатору Владимиру Путину прямые переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в попытке добиться прекращения огня, пишет Politico.

Предложение о проведении трехсторонних переговоров лидеров по мирному урегулированию, первом подобном саммите с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, было объявлено на пресс-конференции во вторник, 20 октября, после переговоров в Норвегии между Зеленским и Уиткоффым.

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, принимавший переговоры, заявил, что Уиткофф отправится в Россию в среду и представит предложения по условиям мирного урегулирования, включая идею трехстороннего саммита лидеров. Встреча в Осло состоялась после нескольких дней высокой напряженности между Украиной и президентом США.

"Сегодня у нас состоялись, я бы сказал, хорошие и конструктивные переговоры - необходимые после событий прошлой недели. Завтра Стив Уиткофф вылетит в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством и обменяется идеями, высказанными на этой встрече, а также предложениями, разработанными европейскими и американскими коллегами, и, возможно, проложит путь к встрече на уровне лидеров", - заявил Стёре журналистам после встречи.

Предыдущие попытки организовать личную встречу Путина с Зеленским потерпели неудачу, и Кремль недавно заявил, что встреча может состояться только в Москве.

В свою очередь, Зеленский заявил на пресс-конференции, что день прошел позитивно. Он сказал, что вопросы, касающиеся будущего украинской территории, могут обсуждаться только лидерами, и что любое мирное урегулирование потребует гарантий безопасности. По его словам, сделка будет приемлема только в том случае, если Украина будет участвовать в ее разработке.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - новости

Как писал Главред, 17 октября президент Владимир Зеленский заявил, что переговорные команды Украины и США в ближайшие дни должны договориться о встрече на одном из уровней.

20 октября в Осло состоялись переговоры по урегулированию российско-украинской войны с участием президента Украины Владимира Зеленского, спецпосланника президента США Сва Стивена Уиткоффа, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, президента Финляндии Александра Стубба, а также зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Украина и её партнёры обсудили гарантии безопасности, территориальные вопросы, санкции против России и план восстановления страны после войны. Уиткофф должен встретиться с российской стороной. Детальнее читайте в материале: Переговоры Зеленского и Уиткоффа завершились: какой план мира передадут Путину.

Ранее в Кремле неожиданно заявили, что окончательно договориться о завершении войны без участия Украины не получится, даже несмотря на американское посредничество. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина может подтолкнуть страну-агрессора Россию к продолжению войны против Украины. Киев, в свою очередь, поддерживает трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Трамп нашел слабое место Путина: мнение эксперта

Оперная певица, общественная деятельница и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова во время чата на Главреде заявила, что президент США Трамп нашел действенные рычаги давления на Владимира Путина, которые могут заставить российское руководство согласиться на переговоры с Украиной. Речь идет о санкциях, которые начали наносить непосредственный ущерб окружению российского президента.

Одним из ключевых инструментов давления Максакова назвала ограничения в отношении платежной сети А7, которую Россия и Иран использовали для обхода финансовых санкций в качестве альтернативы SWIFT. По её мнению, именно эти меры затронули финансовые интересы окружения Путина.

"Мне кажется, что именно санкции против А7 (А7 - это глобальная платежная сеть, которую использовали Россия и Иран для обхода финансовых ограничений, она работала как альтернатива SWIFT, - ред.) стали тем, что непосредственно затронуло активы путинской группировки. Только сейчас они начали нести прямые убытки", - отметила Максакова.

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Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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