Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора

В путинской шайке есть бесноватое крыло "мясников", которое склоняет Путина к эскалации, отметила Мария Максакова.

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Путин готовится и роет бункеры повсеместно, один даже на большой воде – Максакова / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с оперной певицей, общественным деятелем, экс-депутатом Госдумы РФ Марией Максаковой. Общаясь с читателями, она рассказала, зачем Путину нужны были выборы в Госдуму, что в силах сломать планы Кремля и заставить силовиков саботировать приказы диктатора, на каких "пунктиках" Путина наживается его окружение, что на самом деле происходит в "чумном бараке" – России, зачем Путин роет бункеры и к чему готовится, а также может ли день рождения "хозяина Кремля" в этом году оказаться последним.

Представляем стенограмму чата с Марией Максаковой.

Sid:Сразу после"выборов" в Госдуму российская власть принялась нарушать свои предвыборные обещания, в частности, заявила о повышении налогов и существенном подорожании услуг ЖКХ. Что дальше? В чем оставшиеся позади и прошедшие для "Единой России", как говорил Медведев, с "историческим, рекордным успехом" выборы развязали руки Путину?

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Мария Максакова: "Выборы" не несут никакой смысловой нагрузки для Путина, даже как инструмент легитимации зверств. Он бы их отменил – и ничего бы не изменилось.

Путин просто решил развлечься таким образом, прислушавшись к кому-то вроде Румпельштильцхена-Кириенко, который пришел к нему с дорогой "соломой" и для которого "выборы" являются просто источником обогащения. Видимо, Кириенко легко увлекает этим упыря, потому что тот начинает фантазировать, сколько процентов и кому они дадут.

Тут нужно обратить внимание на "историю болезни". У Путина есть несколько крупных травм, которые привели его в психопатическое состояние буйнопомешанного.

Узурпация в России оформлена окончательно, режим Путина ждет свержение, отметила Максакова / фото: t.me/news_kremlin

Одна из них – это проигрыш Собчака на выборах, когда Путин был главой его предвыборного штаба. Тогда ставка на тухловатенькие элиты с треском провалилась. С тех пор в голове Путина укоренилась мысль, что выигрывать выборы и навязываться электорату можно иначе. Ему очень хочется исправить старую ошибку, которая в свое время повлекла за собой фиаско не только Собчака, но и его самого. Травма никуда не делась, и Путин все время пытается ее "излечить". Когда его вовлекают в электоральный процесс, он начинает ощущать себя главой собственного предвыборного штаба – высчитывает проценты голосов и с барского плеча решают, кого пропустить, а кого нет.

В общем, Путин поиграл в ролевую игру под названием "выборы" и вспомнил свой epic fail, потому что его окружение навязало ему эту необходимость, воспользовавшись травмой директора дурдома, который и сам является буйнопомешанным.

А сам по себе электоральный процесс в России лишен смысла: он ничего не добавляет и не отнимает у факта узурпации. Путин не подвергается риску.

Конечно, было бы лучше, если бы активные избиратели сожгли избирательные участки накануне. Хорошо хоть "добрые дроны" принесли "благодатный огонь" в Россию в дни выборов – порадовали глаз! А ведь россияне могли бы и присоединиться, ведь есть же движение "Черная искра". Зачем ждать, когда вас потихоньку передушат подушкой, как скрутили недавний митинг? Пока на протест вышло около 500 человек, а со временем выйдет 5 тысяч, 50 тысяч, полмиллиона… Впрочем, все это нужно было делать раньше. Но лучше поздно, чем никогда.

Узурпация власти Путиным и так была ясна, но сейчас ее стало просто невозможно отрицать. Потому присутствие в бюллетенях каких-либо еще политических сил никак не повлияло бы на исход "выборов". Путинская верхушка осатанела до такой степени, что остается признавать: узурпация в России оформлена окончательно. А что бывает с режимом, который окончательно узурпировал власть? Его свергают, так как нет больше электоральных способов политической борьбы.

Единственный вывод: путинские сценарии больше не предусматривают никакого электорального эволюционного политического процесса борьбы и смены власти.

Смотрите запись разговора с Марией Максаковой, в котором она рассказала о травмах Путина, его бункерах и разработке "эликсире бессмертия", чуме в России и о том, что остановит диктатора:

Главред: Что дает вам основания для оптимистичных заявлений, что митинги в России вскоре могут собрать и 5 тысяч, и 50 тысяч человек?

Мария Максакова: Может, я преувеличиваю потенциал этих митингов. Однако Путина уже давно нужно было повязать и добиться мира через силу.

Кто может повлиять на размахивание Путина "ядерной дубиной"? Боятся многие, однако тем, кто находится в самой России, нестрашно, потому что против них ядерное оружие неприменимо. Путин может вытворять что угодно, в том числе нанести удар под чужим флагом, например, он грозил применением ядерки в случае попыток НАТО изолировать Калининград. Чтобы раскрепостить доктрину, позволяющую творить ужасы, ему достаточно самому устроить нечто, что будет выглядеть как попытки изоляции Калининграда. Путинские режим это умеет делать, вспомните хотя бы, как он жег и подрывал дома.

Вот почему я делаю акцент на внутреннем сопротивлении в России и той же "Черной искре". Именно это может помешать планам Путина. Сначала люди могут выйти на протест по одному поводу, но в итоге потом все равно скажут, что им надоел царь.

Сначала людям всегда страшно, потому что им кажется, что их мало. Но их становится больше, а затем еще больше. В итоге наступит критическая точка, когда Росгвардия и прочие силовые структуры просто не захотят защищать преступную путинскую власть. И эта критическая точка сейчас не исчисляется миллионами, вышедшими на протест, – достаточно будет и 50 тысяч. Когда силовики увидят ярость, гнев и возмущение этой массы, будет достаточно. Особенно если такие протесты вспыхнут в нескольких точках сразу. Кроме того, это будет гарантией протестующим, что их не разгонят и не посадят, – не потому, что Путин не отдаст такого приказа, а потому что его не будут выполнять.

Это важно. Это чудовище играет в свою психопатическую игру с самим собой. Путин привык пугать и привык, что его страшилки срабатывают. Но сейчас из-за постоянных криков "Волки! Волки!" некоторые уже перестали бояться.

Достаточно 50 тысяч россиян, вышедших на протест, чтобы силовики начали саботировать приказы Путина, убеждена Максакова / Фото: ua.depositphotos.com/

Главная задача сейчас – добиться того, чтобы приказ Путина был саботирован, даже если он нажмет на условную "красную кнопку". Возможно, уже есть люди, которые не станут исполнять приказ. Однако систематические выходы недовольных и протестующих россиян на улицы стали бы дополнительной гарантией этого. Ведь российские силовики понимали бы, что участие в этом процессе, который грозит их собственной жизни, не имеет смысла, зато есть здоровая сила, к которой можно примкнуть.

Именно поэтому я считаю даже немногочисленные митинги в России важными. И убеждена, что их нужно поддержать и сделать так, чтобы сопротивление росло. Ведь Путин завел людей, которых нелегкая наделила российским паспортом, в такую ситуацию, из которой нет иного выхода, кроме как избавиться от Путина и его преступной шайки.

К слову, россиянам навязывают идею о том, что репарации – это страшно. Однако никакие репарации несоизмеримо с тем грабежом, который творит путинские режим по отношению к россиянам. Награбленное с лихвой покроет все репарации.

Более того, санкции, которые Трамп ввел против сети А7 – схемы, с помощью которой ближайшее окружение Путина продолжало обогащаться, говорят о том, что расследовательская система США позволяет проанализировать весь массив транзакций за десятилетия. И где бы путинская шайка ни спрятала награбленное, куда бы ни вывезла, все это известно Штатам. И Трамп продемонстрировал готовность бить по этим схемам, благодаря которым Путин и окружение вывели десятки триллионов рублей награбленного, а также показал Кремлю, что знает, где его тайники.

Игорь С.: Вы считаете, что у Трампа выйдет усадить Путина за стол переговоров, причем не просто усадить, а добиться того, чтобы эти переговоры были конструктивными, и не закончились для Украины капитуляцией либо другим негативным сценарием?

Мария Максакова: Усадить Путина за стол переговоров с Зеленским можно только силой. До сих пор упырь и его шайка морочили голову и имитировали переговорный процесс. Когда они не могут одолеть "большую рыбу" имеющимися средствами, они ее просто цепляют и изматывают.

Мне кажется, что именно санкции против А7 (А7 – это глобальная платежная сеть, которую использовали Россия и Иран для обхода финансовых ограничений, работала как альтернатива SWIFT, – ред.) стали тем, что непосредственно коснулось активов путинского кодла. Только сейчас непосредственно они начали нести убытки. Хотя санкции против "Роснефти" и "Лукойла" тоже были эффективны. Уже на основании этого российская верхушка будет готова сесть за стол переговоров. Это – очевидный прогресс. Так что Трамп нашел по-настоящему действенные рычаги. Если он будет использовать их в полной мере, то, конечно же, у него все получится.

Hugo: По-вашему, Путин настроен вести переговоры или, наоборот, эскалировать войну с Украиной?

Мария Максакова: Мало того, что маньяк сам с собой заигрывает, так его окружение еще и всячески потворствует его делирию (состояние сильного помрачения сознания, безумия, – ред.). Внутри страны Путин пока что не чувствует сопротивления. Да и многие европейские страны тоже не особо противились (риторика впечатляла, но торговля продолжалась до сих пор).

Должны совпасть несколько факторов, чтобы Путин понял: больше врать не выйдет. Ему безразлично, что он говорил вчера или позавчера. Иногда кажется, что это деменция, но ему просто наплевать. Остановить Путина можно только силой. Peace through strength – прекрасный лозунг президента Рейгана.

Ось зла очевидна: Россия, Иран, Северная Корея. И она понимает только силу.

Позиция Китая, казалось бы, такая себе. Но именно после встречи Трампа и Си Цзиньпина были введены серьезные санкции против России.

Путина остановит только сила, подчеркнула Максакова / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Давайте говорить откровенно: экономика Китая до 2022 года была на грани ипотечного кризиса, а после 2022-го как-то так совпало, что дела в китайской экономике наладились. Видимо, Штаты нашли убедительную аргументацию, чтобы донести идею о том, что пора прекратить наживаться на происходящем. Похоже, что Си Цзиньпин не возражал против санкций относительно А7. Соответственно, возник новый вектор.

Все это позволяет мне говорить о том, что Путина можно заставить вести переговоры. Маньяк, не чувствуя сопротивления, разгуливается, как босяк по бану. Чтобы привести его в чувство, нужно показать "дубину", которая есть против него. Делирий Путина настолько долго не встречал сопротивления, что и то, чего он испугается, должно становиться все больше и больше. Того, чем его можно было напугать 10 лет назад, уже недостаточно, чтобы напугать его сегодня.

Именно поэтому я все время говорю, что нужно навалиться всем вместе. Иначе с каждым разом он будет все больше и больше безумствовать, и нам придется догонять разбушевавшегося буйнопомешанного. Нужно наконец поддержать выдающиеся усилия Украины, ведь просто невероятно, защищая столько лет свою территорию при наличии двойных стандартов у массы стран, наносить существенный урон врагу, превосходящему в 26 раз по разным параметрам. Это – героизм.

Умка:Как думаете, разыграет ли Путин ядерную карту? Почему сейчас он озаботился подготовкой "бункера Судного дня" на Урале? Или разговоры о бункерах Путина – это просто сплетни, а он просто блефует, когда угрожает ядеркой?

Мария Максакова: Это далеко не первый и не единственный бункер Путина. Например, на Алтае для него Чубайс готовил подобное сооружение, хотя все отрицает и вытирает любые упоминания в прессе, в частности, о том, как они проводили восьмиполосную трассу и электрические мощности на Алтае "в никуда".

Параноидальное строительство бункеров, как и электоральные процедуры – это тоже одна из фиксаций Путина. На сооружение бункеров ему не жалко тратить огромные деньги. Потому те, кто хочет добраться до корыта и нажиться, используют эту его фиксацию.

Другой вопрос – Путин хочет быть самодуром бункера или беспредельничать по всей территории и грабить ее?

Гадать, дойдет ли дело до необходимости использовать бункеры, бессмысленно. Все зависит от того, кто и как его настроит. Это военная футурология.

Путин строит бункеры без конца и везде, на это тратятся огромные деньги, рассказала Максакова / Фото: t.me/news_kremlin

А само строительство бункеров говорит лишь о желании воровать на этом.

Сколько Путин построит бункеров, насколько увлечен этим процессом – другой вопрос. Думаю, в случае апокалиптического сценария вряд ли ему удастся переехать из одного бункера в другой. По логике вещей, лишь один сможет стать последним пристанищем.

Пока Путин строит бункеры без конца и везде. Один он построил даже под Константиновским дворцом! Хотя там – на большой воде – это не предусматривалось даже геодезией. Тем не менее, бункеры роются и там тоже. И там держится губернатор, который окончил специальность "Мосты и тоннели". Совершенно неважно, в каком состоянии он содержит все остальное в городе, главное, что он в состоянии оценить потребности Путина в бункерах.

Путин строит бункеры повсеместно. Когда после его свержения проанализируют, сколько он нарыл бункеров, поймут, что вряд ли он смог бы воспользоваться хотя бы несколькими из них, не говоря уж обо всех.

Так что это статья обогащения тех, кто бункеры роет.

Однако иногда Путин может брать этот материал и показывать, что он готовится. Он использует это как страшилку. Применит ли он ядерку, мы не знаем, потому что действия психопата сложно предугадать. Может, какой-то психиатр сможет.

Гораздо важнее думать о том, что нужно сделать, чтобы лишить Путина возможности применить ядерку. Это куда более рационально.

Варвара:Европейские страны как никогда активно готовятся к войне с Россией и отражению российской агрессии. Как вы считаете, решится ли Путин на нападение на страны НАТО? Не так давно одно из лояльных к Кремлю изданий написало о том, что "Россию ждет новая "СВО", и она будет короткой". Как это расценивать? У России не сложилось с "Киевом за три дня", и теперь Кремль решил опозориться в Литве или где-то еще?

Мария Максакова: Мы уже обсудили несколько статей преступного обогащения путинской шайки. Неужели среди его "мясников", то есть военных, нет тех, кто хотел бы, что им поступало большее финансирование? Желающих грабить там полно! Потому, безусловно, находятся "мясники", убеждающие Путина в большой вероятности такого сценария. Они не могут сказать Путину прямо, что он ошибся, что не туда полез – они пытаются сделать клизму комару так, чтобы он не заметил. Потому военные и расписывают царю такие сценарии, при которых они могли бы оказаться поближе к корыту.

В недрах КГБ очень давно витает идея Сувалкского коридора, то есть попытки добраться до Кенигсберга, который они называют Калининградом. Как вообще могло получиться, что во время развала Советского Союза, когда Москва пошла бы на любые условия, поскольку гуманитарная помощь решала вопрос выживания, ее не заставили отдать оккупированные территории? Это касается Кенигсберга, огромных финских территорий и пр. Но этого не сделали.

На данном этапе усилившуюся риторику относительно Калининграда я расцениваю как желание имитировать удар под чужим флагом. Если такие действия откроют перед режимом перспективу существования, Путин это сделает. Видимо, в путинской шайке есть бесноватое крыло, которое склоняет Путина к такой эскалации. Это обсуждается для начала как способ обогащения, а потом, учитывая запущенное состояние буйнопомешанного, могут быть разные варианты, – мы же не знаем, какая сейчас у него стадия.

В недрах КГБ очень давно витает идея Сувалкского коридора, отметила Максакова / Фото: ua.depositphotos.com/

Semen_senia: К моменту нашего разговора, да и вообще в ХХІ веке неожиданно возникла тема чумы в России. Поделитесь своим видением того, что в действительности происходит в Иркутской области? Жители Иркутска сокрушаются, что власть держит их за дураков, повторяя, что никакой чумы нет, а есть всего лишь "пневмония неизвестной этиологии". Как думаете, один из всадников апокалипсиса – чума – уже в России, ибо "Аннушка уже разлила подсолнечное масло", а точнее Дарьюшка уже разбила пробирку с чумой?

Мария Максакова: Поведение российских властей подтверждает, что так оно и есть. Скрывать бубонную чуму, выдавая ее за пневмонию, смехотворно.

Маска никак не сможет препятствовать распространению чумы – это то же самое, что забор от комаров. Средневековые врачи надевали противочумные костюмы, чтобы защититься от чумы. Тогда считалось, что в длинный "нос" противочумного костюма нужно поместить как можно больше цветов, растений и прочего, чтобы это заглушило зловонные миазмы, исходящие от больного чумой. Вот и маска – это примерно такой же уровень защиты, то есть средневековый. Современный противочумный костюм прикрывает все тело, чтобы возбудитель никак не мог попасть на слизистые здорового человека.

Замалчивать чуму вряд ли удастся. Это карма за все, что путинской режим творил. Не думаю, что власти смогут справиться с этим. Момент упущен, и "нулевой пациент" умер.

Вообще, ситуация, когда сотрудница противочумного института разбивает пробирку с возбудителем чумы и делает вид, что ничего не случилось, сама по себе непостижима! Якобы 200 человек, с которыми контактировала эта сотрудница, идентифицировали и изолировали. Но я не представляю, как, будучи рукожопыми во всех областях, российские эпидемиологи справились бы с такой непосильной для них задачей.

Впрочем, для мира главное – чтобы чума не вылезла из этого чумного барака. Странам, которые продолжают посещать россияне, стоит задуматься: это весомый повод, чтобы прекратить любое взаимодействие с чумным бараком.

Учитывая то, с каким остервенением путинской режим разрабатывал разного рода бактериологическое оружие, нечто подобное ковиду вполне могло быть создано в России.

Вспомните, что первым делом сделал Путин, возглавив ФСБ, – восстановил закрытую при Ельцине лабораторию ядов. Также вспомните, как он устранял людей, например, Александра Литвиненко. Отравительство в данном случае – это почерк серийного маньяка. А разработка ядов является статьей обогащения для тех, кто создает такие вещества.

Легочная чума опасна, но в современном мире от нее можно излечиться при своевременном начале приема антибиотиков. Соответственно, врачи не безоружны, как это было бы в ситуации, если бы был неизвестный вирус.

Однако я бы не торопилась утверждать, что произошла утечка той самой изученной чумы, которую можно излечить курсом антибиотиков. Ведь могла произойти утечка и модифицированного вируса. Ведь режим над подобными вещами работает давно и долго. Это одна из тех самых "фиксаций" и патологический делириев Путина наряду с электоральными процессами, ядерным оружием, разнообразными КГБшными выдумками и прочим.

Ведь трагедия Литвиненко была не единственным случаем, было и отравление Скрипалей, и другие жертвы. Так что этот почерк отравителя проявлялся неоднократно. Однако эти случаи – полупровалы Путина, когда замысел сработал лишь наполовину, и об отравлении узнали в мире. А сколько раз Путину удалось это провернуть, сколько отравленных им людей сочли умершими по другим причинам – мы не знаем.

Когда происходит утечка вируса, никто не скажет, какой это был вирус, был ли он модифицирован и т.д. В Средневековье чуму распространяли грызуны и насекомые, и она выкосила колоссальное количество людей – половину Европы. Однако с тех пор изобрели множество антибиотиков. Тем не менее, потерянные 12 часов с момента утечки вируса могут оказаться фатальными. Плюс надо учитывать отношение достаточно обскурантного населения России к любым профилактическим мерам. Плюс мы не знаем, что внутри препаратов, которые называются антибиотиками, ведь они могут быть кем-то разбодяжены. И прочее.

Учитывая все это, я не представляю, как в России могли бы справиться с чумой.

А населению стран, которые принимают авиарейсы из России, стоит пополнить домашнюю аптечку антибиотиками. Но это поможет лишь в случае, если это не была измененная чума. А если в России над ней уже "потрудились", то будет вообще не понятно что.

Путину филосовский камень не поможет, он уже шамкающий дед, отметила Максакова / Скриншот

Миха:На продление жизни Путина из бюджета РФ выделят 18 миллиардов рублей в 2027-2028 гг. Это проект курируют дочь Путина Мария Воронцова и его друг Михаил Ковальчук. По крайней мере, так писали СМИ. Как вы считаете, правда ли это? И почему долголетие Путина стало своего рода государственным проектом, и госбюджет готов финансировать это в условиях дефицита и колоссальных военных расходов?

Мария Максакова: Это из серии "как еще можно монетизировать фобии буйнопомешанного". На эту статью расходов совсем ничего не жалко. Потому-то Путин на встрече с Си Цзиньпином в Китае, не сообразив, что микрофоны еще включены, рассказывал, из каких свиней и что можно пересаживать, чтобы жить долго.

Это абсолютно сенильная, то есть старческая, чушь. Путину нет смысла искать философский камень или эликсир бессмертия, ведь он уже старый шамкающий даже не дед, а Кощей Предсмертный. Если бы он здраво оценивал все то, чем его подкармливали до сих пор, он бы безошибочно пришел к выводу, что ни один из препаратов не работает.

Как именно распилят эти 18 миллиардов рублей – не знаю. Наверное, принесут Путину таблетку, после принятия которой станут его убеждать, что теперь он шамкает совершенно по-другому.

MrX: 7 октября Путину стукнуло 74 года. Оценивая настроения российского общества, российских элит и ближайшего окружения, скажите, может ли этот день рождения оказаться последним для бункерного старца? И является ли его физическое прекращение существования обязательным условием для завершения войны в Украине?

Мария Максакова: Лучше бы, конечно, ему стукнуло молотком по черепной коробке. Человечество его слишком долго терпит. Даже начинаешь задаваться вопросом о том, что это за подход такой – столько лет знать об угрозе и ничего не сделать? Человечество достаточно талантливо и изобретательно. Даже имея дело с таким опасным и злобным врагом, все равно можно найти методы и средства, как это, например, великолепно сделали израильтяне, превратив Насраллу в глагол. Могу пожелать Путину лишь нечто подобное.

Хотя считаю, что этот вопрос уже изрядно затянулся. Это надо было сделать давно.

Очень бы хотелось, чтобы весь мир взял пример с Украины – be brave like ukrainians. Если бы так было, то уже давно вопрос был бы решен.

Говоря о том, может ли этот день рождения Путина стать последним для него, отмечу, что множество его предыдущих дней рождения уже должны были стать последними. Если все будет и дальше продолжаться, то даже не знаю, что сказать.

В мире же множество частных военных компаний. Если одна из них за вознаграждение принесет эту "черную коробку", это вознесет ее в ранг самых популярных. Потому предполагаю, что такое вознаграждение можно было бы объявить.

Смог бы Путин в такой ситуации воспользоваться какими-то своими крючкотворствами и постоянно редактируемой ядерной доктриной? Как в свое время сказал солист группы ДДТ, прекрасный музыкант Юрий Шевчук: "Родина – это не жопа президента". И я не думаю, что эту "жопу" заложники – 140 миллионов человек – должны защищать живым щитом.

Нужно не рассуждать, а работать над этим. Можно пожелать удачи в этом направлении "Черной искре" – думаю, там не сидят сложа руки.

Tiana:Если бы вам нужно было исполнить одну арию лично для Путина, что бы вы выбрали?

Мария Максакова: Я бы не стала ему петь.

Выбор здесь может стоять только между средствами поражения. Мой вокал его злит. Его злит, что я не просто жива, но и продолжаю петь. За это я бесконечно благодарна украинцам, украинской сцене и людям, которые позволяют мне оставаться в профессии и заниматься творчеством.

Одного лишь голоса как оружия против Путина может оказаться недостаточно, поэтому я бы предпочла что-то понадежнее.

Joker:Как вы видите завершение войны в Украине, когда это может произойти? Например, когда Гордеева спросила Пугачеву о ее видении будущего, дальнейшего развития событий, та ответила, что не имеет права говорить, но сказала, что нужно дожить до 2027 года и запомнить 2027 год. У вас есть догадки, о чем говорила Пугачева, и что будет дальше с войной и всеми нами?

Мария Максакова: Пугачева может рассуждать о недовольстве приближенного круга. У нее наверняка намного больше данных, чем просто открытые источники. Алла Борисовна много с кем общается в силу того, что она чрезвычайно популярна во всех сегментах общества. Кроме всего прочего, у нее прекрасная интуиция.

В любом случае, думаю, что эти слова Пугачевой основаны не на гадании – скорее всего, что-то проскакивало в разговорах и между строк.

Не для того казнокрады изощрялись, соревнуясь между собой, выдумывая и усложняя схемы, каким образом "закрома родины" должны перетечь в их личные сундуки. Наверняка, они уже жалуются.

Как бы там ни было, хочется пожелать украинским партнерам бдительнее относиться к санкциям. Санкции против ближайшего окружения Путина очень важны – они создают и усиливают напряженность. А нужно сделать так, чтобы окружение вопило и соревновались с частными военными компаниями в том, как быстрее и надежнее ликвидировать упыря.

О персоне: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРН) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественный деятель, бывший депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016-го проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

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