Переговоры Зеленского и Уиткоффа завершились: какой план мира передадут Путину

Зеленский озвучил позицию Украины по вопросам мира, гарантий безопасности и территорий.

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Все подробности переговоров Зеленского, Уиткоффа и европейских партнёров Украины / Коллаж: Главред

Ключевые тезисы:

Зеленский и Уиткофф обсудили гарантии безопасности и план завершения войны

США передадут Путину предложения о мире и частичном перемирии

Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу лидеров Украины, США и РФ

Украина и её партнёры обсудили гарантии безопасности, территориальные вопросы, санкции против России и план восстановления страны после войны в ходе переговоров в Осло с участием президента Владимира Зеленского, спецпосланника США Стива Уиткоффа и европейских лидеров. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о прогрессе в переговорах и сообщил, что на следующий день Уиткофф должен встретиться с российской стороной.

Главред выяснил, о чем договорились Зеленский и Уиткофф в ходе переговоров в Осло и какие вопросы остаются открытыми.

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О чем договорились Зеленский, Стёре и Стубб в ходе переговоров в Осло

Во время совместной пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб сообщили о результатах переговоров с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. К встрече также присоединился Джаред Кушнер, который участвовал в ней онлайн из США. По словам участников, стороны обсудили безопасность Украины, территориальные вопросы, санкции против России, послевоенное восстановление и перспективы прекращения боевых действий.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Йонас Гар Стёре подчеркнул, что Норвегия продолжает поддерживать Украину в защите от российской агрессии и выступает за справедливый и прочный мир. Он также подчеркнул необходимость участия Украины в принятии любых решений, касающихся ее будущего.

"Норвегия поддерживает Украину, поддерживает её законную оборону против военной агрессии и отстаивает право Украины жить в справедливом и прочном мире. Мы всегда четко заявляли: никаких решений по Украине не будет без самой Украины", - заявил премьер-министр Норвегии.

По словам Стёре, переговоры в Осло стали продолжением дипломатической работы, которая активизировалась после предыдущих встреч. Он отметил участие американских представителей и европейских партнеров, работающих над предложениями по прекращению войны.

"Мы верим, что мир возможен и необходим для Украины, для Европы и для всего мира. Сегодня мы провели, я бы сказал, плодотворные и конструктивные переговоры, необходимые после событий прошлой недели", - сказал Йонас Гар Стёре.

Премьер-министр Норвегии добавил, что стороны должны продолжить совместную работу, сосредоточившись на следующих шагах дипломатического процесса.

"Мы пришли к согласию, что совместная работа имеет решающее значение, и сейчас нам нужно оставаться полностью сосредоточенными на будущем и прилагать реальные усилия, чтобы направить дипломатический процесс в правильном направлении", - подчеркнул он.

Какие предложения Уиткофф передаст Путину после переговоров в Осло

Следующим этапом переговоров должна стать встреча Стива Уиткоффа с российским руководством в Санкт-Петербурге. По словам Йонаса Гара Стёре, американский представитель должен передать российской стороне идеи и предложения, над которыми работали Украина, США и европейские партнеры. Речь идет о результатах предыдущих консультаций, в частности переговоров в Майами, а также о наработках встречи в Осло.

Стёре отметил, что обсуждение охватывало вопросы безопасности Украины, будущую экономическую модель страны после войны, территориальные вопросы, санкции против РФ и европейский порядок в сфере безопасности. По его словам, выработанная основа может помочь сторонам перейти к следующему этапу переговоров.

"Стив Уиткофф завтра вылетит в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством, чтобы обменяться мнениями относительно этой встречи и предложений, над которыми работали европейские и американские коллеги, и, возможно, подготовить почву для встречи на уровне лидеров", - сообщил премьер-министр Норвегии.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Он также подчеркнул, что дипломатический процесс продолжается и требует участия не только Украины и США, но и европейских государств. После пресс-конференции в Осло к лидерам должны были присоединиться советники по национальной безопасности Европейского Союза, НАТО, Великобритании, Германии и Италии.

"У нас есть основа для дальнейшей работы. [...] Это продолжающаяся работа, развивающийся процесс, но сегодня мы вместе сделали весомые шаги", - заявил Йонас Гар Стёре.

Какой план частичного прекращения огня Уиткофф представит Путину

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что во время встречи в Осло стороны обсуждали не только общие условия завершения войны, но и меры, которые можно реализовать в краткосрочной перспективе. Среди них - укрепление противовоздушной обороны Украины, защита энергетической инфраструктуры и частичное прекращение огня, которое будет охватывать энергетическую и продовольственную безопасность.

По словам Стубба, участники определили отдельные элементы возможного мирного урегулирования и договорились передать наработки российской стороне. Он охарактеризовал переговоры между Зеленским и представителями администрации Дональда Трампа как конструктивные и заявил, что стороны нашли возможные составляющие будущего соглашения.

"Переговоры между Зеленским и представителями Трампа прошли хорошо и конструктивно. Мы нашли элементы мира", - заявил Александр Стубб.

Одним из конкретных предложений является частичное перемирие в отношении энергетической и продовольственной инфраструктуры. Отдельно обсуждалась возможность моратория на боевые действия в Черном море, который мог бы способствовать возобновлению экспорта украинского и российского зерна на мировые рынки.

"Уиткофф представит Путину план частичного прекращения огня, распространяющийся на энергетическую и продовольственную инфраструктуру", - сообщил президент Финляндии.

Стубб уточнил, что американский специальный посланник должен передать предложения, сформированные по итогам работы американской, украинской и европейской сторон.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Что Зеленский заявил о готовности России к энергетическому перемирию

Владимир Зеленский заявил, что Украина уже поддержала американское предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, однако Россия не ответила взаимностью. По словам президента, Киев предлагал различные варианты соглашения, в частности готовность воздержаться от атак на уязвимые объекты российского энергетического сектора при условии прекращения российских ударов по украинской инфраструктуре.

Глава государства отметил, что решение о продолжении боевых действий остается за Москвой. Он также подчеркнул, что Украина стремится к прекращению войны, но для этого необходимы конкретные шаги со стороны России.

"Во-первых, Украина стремится к миру больше, чем кто-либо другой. И именно Россия начала эту войну. Решение продолжать убийства - это выбор России, и только России", - заявил Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что Киев согласился на американскую инициативу об энергетическом перемирии, но российская сторона продолжила атаки. По его словам, Украина готова искать альтернативные решения, которые позволят прекратить удары по критически важным объектам.

"Украина сразу поддержала американское предложение об энергетическом перемирии. Но Россия ответила продолжением своих атак. И мы предложили различные варианты. Мы готовы не наносить удары по уязвимым объектам энергетического сектора России, если Россия прекратит наносить удары по нам, по нашим объектам", - сказал Зеленский.

По словам президента, Владимир Путин отклонил это предложение. В то же время украинская сторона продолжает работать с международными партнерами над поиском приемлемого механизма прекращения атак.

Предложил ли Зеленский трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть собственные предложения по завершению войны и она хочет, чтобы американская сторона передала их России. Одной из ключевых инициатив президент назвал возможную трехстороннюю встречу на уровне лидеров Украины, США и РФ. По его мнению, отдельные вопросы невозможно окончательно решить без непосредственного участия глав государств.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к переговорам, но деликатные вопросы, в частности территориальные, должны рассматриваться на самом высоком политическом уровне. Он также отметил, что встреча Уиткоффа с российским руководством может дать возможность оценить готовность Москвы к дальнейшим контактам.

"У нас есть четкие представления о том, как достичь мира. И в этих усилиях мы едины с нашими европейскими партнерами. И мы хотим, чтобы американцы донесли эти идеи до россиян", - заявил президент Украины.

Он отдельно подчеркнул возможность встречи лидеров трех государств.

"И одна из важных идей - перейти к трехсторонней, потенциальной трехсторонней встрече лидеров, чтобы решить вопрос, который могут решить только лидеры. Стив завтра отправляется в Россию, и посмотрим, что скажет Путин", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопросы журналистов, президент уточнил, что имеет в виду именно встречу представителей Украины, США и России. Он подчеркнул, что любые договоренности о будущем Украины должны приниматься при непосредственном участии Киева.

"Я говорил о трехсторонней встрече на уровне лидеров - Соединённых Штатов, Украины и России. И никаких решений по Украине без Украины, как уже отмечали мои партнёры", - пояснил Зеленский.

Какие гарантии безопасности обсудили Украина и США

Отдельным направлением переговоров стали гарантии безопасности для Украины после завершения войны. Зеленский сообщил, что стороны обсудили различные механизмы, в частности варианты, которые по сути могут быть схожи с гарантиями, предусмотренными статьёй 5 Североатлантического договора. Речь идет об обязательстве партнеров помогать Украине защищаться от возможного нового нападения.

Президент отметил, что американская сторона вновь подтвердила готовность работать над надежными гарантиями. По его словам, соответствующие предложения должны быть переданы российской стороне в ходе предстоящих контактов, после чего Украина будет ожидать результатов этих переговоров.

"Мы действительно обсудили гарантии безопасности, и я благодарен американской стороне за то, что она еще раз подчеркнула, что они будут надежными. Да, и у нас есть различные предложения. И мы говорили о том, что, как вы знаете, в отношении НАТО, статьи 5 и положений, аналогичных статье 5, в документе предусмотрены различные виды гарантий безопасности, и Стив поделится ими с россиянами, а мы услышим его отзыв через день", - сообщил Зеленский.

Что такое 5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Президент подчеркнул, что для Украины принципиально важно получить гарантии, которые обеспечат защиту государства после прекращения боевых действий. В то же время конкретные параметры этих договоренностей в публичных заявлениях не раскрыли.

"Нам нужны надежные гарантии безопасности после окончания этой войны", - подчеркнул глава государства.

Что Зеленский обсудил с Рубио по поводу разведки, Patriot и Starlink

Параллельно с переговорами в Осло Владимир Зеленский провел беседу с государственным секретарем США Марко Рубио. Президент сообщил, что они обсудили ряд практических вопросов, связанных с военной поддержкой Украины, в частности разведывательную информацию, системы перехвата ракет, противовоздушную оборону и связь.

По словам Зеленского, беседа состоялась по дороге в Осло и была посвящена конкретным проблемам, требующим согласования между Киевом и Вашингтоном. Стороны договорились поддерживать контакт и вернуться к обсуждению в течение следующих 48 часов.

"В поезде я беседовал с секретарем Рубио. Мы обсуждали деликатные вопросы, такие как связь, вопросы, касающиеся перехватчиков, которые являются очень важными, а также разведку", - рассказал президент Украины.

Patriot / Инфографика: Главред

Он охарактеризовал беседу как позитивную и выразил уверенность, что стороны смогут найти решение по затронутым вопросам.

Зеленский также уточнил, что Украина продолжает получать важную разведывательную поддержку, в частности данные систем раннего предупреждения о ракетных атаках. По его словам, эта информация имеет непосредственное значение для защиты гражданского населения, поскольку позволяет своевременно выявлять угрозу баллистических ракет.

"Мы благодарны за то, что разведка сейчас работает. Я говорю о системе раннего предупреждения, которая очень важна для наших людей - для детей, взрослых, гражданского населения, - ведь мы можем услышать, когда приближается баллистическая ракета. Поэтому мы благодарны американской стороне", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что в ходе контактов с Марко Рубио также обсуждались системы Starlink и Patriot. Киев ожидает дальнейших результатов переговоров по этим направлениям военного и технического сотрудничества.

Starlink / Инфографика: Главред

Что Зеленский ответил на вопрос о возможном поражении Украины в войне

Во время пресс-конференции журналисты спросили президента Украины, не проигрывает ли страна войну и какие выводы он сделал после переговоров в Осло. Зеленский отверг предположение о поражении Украины, в то же время признав, что продолжение боевых действий приводит к человеческим потерям и лишает украинцев нормальной жизни.

Президент подчеркнул, что Украина стремится к скорейшему завершению войны, а поддержка международных партнеров должна помочь приблизить этот момент. Он также обратил внимание на последствия боевых действий для детей, которые не могут полноценно прожить детство из-за российских атак и постоянной угрозы.

"Что касается поражения в войне - конечно, мы не проигрываем эту войну. Но мы теряем людей. И из-за нападений России мы теряем людей и время", - заявил Владимир Зеленский.

По его словам, потери среди населения и военных остаются одной из главных причин, по которым Украина настаивает на поиске дипломатического решения. Президент подчеркнул, что украинские военные продолжают сопротивляться, а их стойкость укрепляет позиции Киева на переговорах.

"Вот почему нам нужно как можно скорее положить конец этой войне. Надеюсь, что наши партнеры - американцы и европейцы - помогут нам", - сказал Зеленский.

Доверяет ли Зеленский Трампу после переговоров в Осло

Отвечая на вопрос об уровне доверия к Соединенным Штатам и президенту Дональду Трампу, Владимир Зеленский сосредоточился на практических результатах контактов с американской администрацией. Он сообщил, что беседа с Марко Рубио была конкретной и конструктивной, а стороны обсудили вопросы, требующие решения для продолжения обороны Украины.

Президент не стал давать однозначной оценки всем аспектам американской политики, зато выразил уверенность, что переговоры позволяют двигаться вперед. По его словам, важны будут не только заявления партнеров, но и дальнейшие решения относительно военной помощи, разведки и гарантий безопасности.

"Мы обсуждали те вопросы, которые, как я имею в виду, нам предстоит решить. И мы их решим, я уверен. Но мы решили, что, возможно, через 48 часов у нас снова будет связь", - сказал Зеленский.

Позже президент добавил, что утренние контакты с американской стороной дали положительные сигналы, а сама встреча в Осло подтвердила готовность участников продолжать диалог. В то же время он подчеркнул, что окончательные выводы можно будет делать после следующих шагов Вашингтона и Москвы.

Марко Рубио / Инфографика: Главред

"Но, конечно, если речь идет о вопросах, касающихся Украины, нашего будущего, это может быть приемлемо только тогда, когда мы сидим за столом переговоров. Это абсолютно понятно", - заявил президент.

Может ли Европа вести переговоры с Россией без США

Во время пресс-конференции журналисты также спросили, способна ли Европа самостоятельно вести переговоры с Россией и готовы ли Норвегия и Финляндия возглавить этот процесс. Йонас Гар Стёре ответил, что европейские государства должны играть гораздо более активную роль в формировании будущей системы безопасности, однако для достижения справедливого мира необходима согласованная позиция Украины, США, России и Европы.

Премьер-министр Норвегии подчеркнул, что конфликт происходит на европейском континенте, а значит, европейские страны будут непосредственно ощущать его последствия. По его мнению, европейские партнеры должны быть полноценными участниками переговоров, а не оставаться в стороне от процесса принятия решений.

"Но чтобы добиться успеха, чтобы достичь окончательного и справедливого мира, нам нужно равновесие между США, Украиной, Россией и Европой, а также, по сути, другими ключевыми странами, ведь это война с огромными последствиями", - заявил Йонас Гар Стёре.

Он пояснил, что Норвегия и Финляндия действуют прежде всего как соседние государства, которые поддерживают Украину и стремятся содействовать дипломатическому урегулированию. По словам Стёре, европейские страны должны координировать свои действия между собой и с Соединёнными Штатами.

"Европа будет жить с этими последствиями, и именно поэтому нам нужно видеть за столом переговоров более сплочённую Европу", - подчеркнул премьер Норвегии.

Президент Финляндии Александр Стубб также заявил, что вместе со Стёре работает над поддержанием диалога между Вашингтоном и Киевом, а также над созданием условий для дальнейших контактов Украины с Россией. По его словам, финская и норвежская стороны стремятся действовать конструктивно, но при этом опираются на принципы международного права.

"Мы стараемся содействовать диалогу, конечно, между Соединенными Штатами и Украиной, а также, в определенной степени, между Украиной и Россией. Мы стремимся завоевать доверие обеих сторон", - заявил Стубб.

Он также подчеркнул, что поддержка Украины отвечает интересам европейских государств, которые имеют собственный исторический опыт отношений с Россией. По его мнению, дипломатические усилия необходимо продолжать, а американские переговорщики должны оставаться вовлеченными в процесс.

"Очень важно, чтобы американские переговорщики остались на месте, а президент Трамп продолжал участвовать в процессе", - подчеркнул президент Финляндии.

Что Зеленский и Стубб сказали о поддержке Ирана со стороны России

Во время ответов на вопросы журналистов отдельно затронули тему возможного использования Россией сотрудничества с Ираном в качестве инструмента влияния на Дональда Трампа. Зеленского спросили, может ли Москва поддерживать Тегеран, чтобы сдерживать американское давление из-за войны против Украины.

Президент Украины ответил, что не может точно оценить мотивы российского руководства, но напомнил об известных Киеву примерах военного и разведывательного сотрудничества между Россией и Ираном. По его словам, Украина располагает информацией о поставках российских беспилотников и возможной передаче разведывательных данных.

"Честно говоря, я не знаю. Думаю, что Путин помогает иранцам и помогал раньше, ведь мы видели различные детали относительно дронов, которые Россия поставила Ирану, и, на мой взгляд, они также делились с ними разведданными - имею в виду информацию со спутников и другие данные", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Россия, по его мнению, продолжает поддерживать Иран, однако не стал утверждать, что Москва использует это непосредственно для влияния на позицию американского президента.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Александр Стубб, со своей стороны, обратил внимание на роль Украины в оказании помощи странам Персидского залива и союзникам США на Ближнем Востоке, которые сталкиваются с иранскими ракетными и беспилотными атаками. По словам финского президента, украинский боевой опыт стал важным фактором в вопросах современной противовоздушной обороны.

"Именно Украина сейчас является той страной в Европе, которая понимает современную войну и имеет опыт в этой сфере, поэтому здесь существуют достаточно четкие взаимосвязи, над которыми мы все работаем и пытаемся найти решение", - сказал Стубб.

Считает ли Зеленский, что США оказывают давление на Украину ради уступок России

Журналисты также попросили Владимира Зеленского прокомментировать его предыдущие заявления о возможном давлении со стороны Соединенных Штатов, направленном на то, чтобы заставить Украину пойти на уступки. Президент в ответ подчеркнул, что после контактов в Осло между Киевом и Вашингтоном продолжается конструктивный диалог, а американская сторона демонстрирует готовность обсуждать конкретные проблемы.

Зеленский подчеркнул, что стремление к миру объединяет Украину, европейских партнеров и США. В то же время он отметил, что оценивать дальнейшее развитие ситуации нужно с учетом результатов предстоящих контактов с российским руководством.

"Но, конечно, если речь идет о вопросах, касающихся Украины, нашего будущего, это может быть приемлемо только тогда, когда мы сидим за столом переговоров", - заявил президент.

Владимир Зеленский также уточнил, что не может поддержать формат, в котором будущее Украины будет обсуждаться без ее участия. По его словам, трехсторонние переговоры должны проходить с участием Киева, Вашингтона и Москвы, если речь идет о вопросах завершения российско-украинской войны.

Отвечая на более общий вопрос о приоритетах администрации Трампа, Александр Стубб заявил, что считает поиск мирного урегулирования российской агрессии главной задачей американского руководства. Он также отметил, что переговорный процесс в последнее время продвигается на техническом уровне, хотя его результаты пока зависят от дальнейших решений России.

"Я считаю, что главным приоритетом администрации США, президента Трампа, является поиск мирного решения российской агрессии в Украине", - сказал президент Финляндии.

Какие выводы сделали лидеры после переговоров в Осло

В конце пресс-конференции Йонас Гар Стёре подчеркнул, что встреча позволила прояснить позиции участников и определить дальнейшие шаги. Он призвал не сосредотачиваться на прежних разногласиях, а вместо этого работать над тем, что может приблизить окончание войны. Премьер-министр Норвегии также отметил, что Стив Уиткофф провел в Осло весь день и должен продолжить переговорный процесс во время визита в Россию.

По словам Стёре, дипломатические усилия требуют терпения, поскольку война остается непредсказуемой и не подчиняется планам политиков. В то же время он считает, что переговоры в Осло помогли вернуть процесс к предметному обсуждению возможных решений.

"А то, что завтра он отправляется в Москву, ну, знаете, означает, что мы движемся в определенном направлении. Но война непредсказуема. Она не подчиняется планам", - заявил премьер-министр Норвегии.

Александр Стубб также положительно оценил результаты встречи, отметив, что переговорный процесс вновь набирает обороты. В то же время он подчеркнул, что следующий этап будет зависеть от сигналов, которые Уиткофф получит от российского руководства.

"Да, я считаю, что сегодня был хороший день для мира. [...] Ключевым, конечно, будет то, какие сигналы Стив Уиткофф сможет получить завтра в Санкт-Петербурге", - сказал президент Финляндии.

Чего ожидать от переговоров о завершении войны: Клочок предупредил о шантаже и давлении

До промежуточных выборов в Конгресс США не стоит ожидать реальных договоренностей о прекращении войны России против Украины. Переговорный процесс может сопровождаться взаимным шантажом и постоянным ужесточением позиций сторон. Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду.

По оценке эксперта, ближайшая встреча может носить преимущественно демонстрационный характер, а дальнейшая работа продолжится на уровне технических групп. Достижение существенного результата в ближайшей перспективе он считает маловероятным.

Клочок описал сценарий, при котором каждая из сторон будет пытаться укрепить свои позиции за счёт оппонентов. В этом процессе Украина также не будет соглашаться на неприемлемые для себя условия.

"Россияне будут шантажировать Трампа, Трамп будет пытаться шантажировать нас, а мы будем шантажировать Трампа, не соглашаясь на определенные вещи. Такой замкнутый круг, постоянное повышение ставок", - сказал Клочок.

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О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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