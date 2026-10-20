Новая идея США для завершения войны: что будут обсуждать Зеленский и Виткофф в Осло

В ходе переговоров в Осло должны быть согласованы новые предложения США, Украины и Европы.

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Переговоры в Осло - что США предложат Путину после встречи / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какова основная тема переговоров в Осло

Кто будет представлять Украину и Европу на переговорах

С чем Уиткофф поедет к Путину и какой новый план завершения войны продвигают США

США, Украина и европейские союзники готовят совместные предложения по прекращению войны, которые американский специальный посланник Стив Уиткофф должен обсудить с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Осло 20 октября. После встреч в Норвегии представитель администрации Дональда Трампа планирует отправиться в Россию для переговоров с диктатором и военным преступником Владимиром Путиным.

Главред выяснил, что известно о переговорах в Осло, какие предложения готовят США для дальнейшего диалога с Россией и как участие европейских союзников может повлиять на дипломатический процесс.

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Когда и где состоятся новые переговоры между Украиной и США

Украина согласилась на новую встречу с американской стороной по вопросу прекращения войны, о готовности к которой Киев получил сигнал из Вашингтона. 19 октября Владимир Зеленский сообщил, что украинская переговорная группа уже обсудила возможность продолжения контактов и согласилась не откладывать их. Президент отметил, что Украина готова принять американскую делегацию в Киеве, но при необходимости переговоры могут состояться в другой европейской стране.

В интервью NBC News Зеленский пояснил, что на тот момент дата и место встречи еще согласовывались. Он ожидал, что переговоры могут состояться 20 или 21 октября.

"Моя переговорная группа получила сигнал в ходе прямых переговоров с американской переговорной группой о том, что они хотят встретиться. Я сразу согласился и сказал, что не нужно ждать", - рассказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что даже промежуточные договоренности могут иметь значение, если помогут остановить боевые действия. По его словам, дипломатический процесс нужно продолжать, несмотря на сложную ситуацию в Украине, в частности проблемы в энергетической сфере.

"Мы знаем, что… самое важное - это остановить войну. Любое перемирие очень важно как один из шагов в этом процессе", - отметил глава государства.

Какой мирный план США обсудят с Россией

США, Украина и европейские партнеры работают над предложениями, которые могут стать основой для дальнейших переговоров с Москвой. По информации Axios, американский специальный посланник Стив Уиткофф должен встретиться в Осло с Зеленским и европейскими лидерами. К консультациям также должны присоединиться премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, представители Великобритании, Франции, Германии и Польши, а также должностные лица Европейского Союза и НАТО.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

После встреч в Норвегии Уиткофф планирует отправиться в Россию, чтобы представить Владимиру Путину результаты совместной работы. По данным Axios, на прошлой неделе представители США, Украины и Европы согласовывали подходы к будущему мирному предложению.

Советник президента США Джаред Кушнер, который также участвует в переговорном процессе, не сможет приехать в Норвегию лично из-за болезни. Он присоединится к встречам удаленно.

Американский чиновник подтвердил, что Вашингтон стремится подготовить комплексное предложение при участии Киева и европейских партнеров.

"Президент Трамп возглавил интенсивный процесс разработки комплексного мирного предложения совместно с Украиной и Европой, и следующим шагом станет проверка того, может ли эта работа стать основой для серьезных переговоров с Россией", - заявил представитель американских властей.

В то же время окончательного документа пока нет. По словам американского чиновника, сторонам предстоит проработать условия прекращения войны и будущее Украины, а также механизмы, которые помогут снизить риск нового вооруженного противостояния в Европе.

"Эти обсуждения остаются нестабильными, и впереди ещё много работы. Цель президента Трампа ясна: прекратить убийства, положить конец войне и создать условия для прочного мира, который принесет пользу Украине, России, Европе и Соединенным Штатам", - отметил американский чиновник.

О чем Уиткофф будет говорить с Путиным в России

Американский специальный посланник Стив Уиткофф планирует после переговоров в Осло посетить Россию и встретиться с Владимиром Путиным. О подготовке поездки сообщили источники Reuters, осведомленные о ходе дипломатических контактов. По их данным, график встреч пока предварительный и может измениться.

Одной из тем предстоящих переговоров может стать освобождение гражданина США Стивена Габбарда. По данным Reuters, мужчина был заключен в тюрьму в России в 2022 году, а американская сторона считает его содержание под стражей незаконным.

Подготовка к контактам с Москвой проходит на фоне напряженности между Вашингтоном и Киевом. Украинская сторона заявляет об ограничении работы спутниковой системы Starshield, сокращении обмена разведывательными данными и задержках с поставками ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, приобретенных союзниками. Американские чиновники опровергают обвинения Украины, а Белый дом не предоставил Reuters ответа на запрос о комментарии.

Зеленский связал ситуацию с политическими решениями в Вашингтоне, которые, по его мнению, влияют на уровень поддержки Украины.

"Всё это свидетельствует о том, что было принято какое-то политическое решение о замедлении оказания нам поддержки", - заявил президент в видео, опубликованном в Telegram.

Starlink / Инфографика: Главред

По информации одного из источников Reuters, министр обороны США Пит Хегсет еще не санкционировал поставку последнего пакета американского оружия, приобретенного союзниками по НАТО в рамках программы PURL. В то же время источник не смог подтвердить, входят ли в этот пакет ракеты для Patriot.

Украинские чиновники также утверждают, что ограничение работы Starshield помешало военным перехватить российские удары, в результате чего погибли мирные жители. Эти утверждения являются позицией украинской стороны.

Кто будет представлять Украину на переговорах в Осло

Украинскую делегацию на переговорах возглавит президент Владимир Зеленский. По информации источника РБК-Украина, знакомого с подготовкой встречи, в состав делегации должны войти высокопоставленные чиновники, работающие в сферах безопасности, разведки и внешней политики.

Среди участников названы Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица и Павел Палиса.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Все они должны принять участие в обсуждении вопросов безопасности и дипломатического урегулирования. Должности участников делегации необходимо сверить с актуальными официальными данными перед публикацией.

По информации источника, встреча с представителями администрации Дональда Трампа и европейскими партнерами запланирована на 20 октября, ориентировочно на вторую половину дня.

Что Зеленский обсудил с госсекретарем США

20 октября Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Президент сообщил, что собеседники обсудили вопросы, непосредственно связанные с защитой Украины и дальнейшими дипломатическими усилиями.

Среди основных тем были перехватчики для противодействия баллистическим ракетам, заблаговременное предупреждение о российских баллистических атаках и ситуация вокруг спутниковых систем Starlink и Starshield. Зеленский также сообщил о договоренности продолжить контакты в ближайшее время.

"Разговаривал с Марко Рубио, и это был содержательный разговор - по тем вопросам, которые имеют значение. Благодарен за готовность помочь и четкую позицию. Первое - это перехватчики для противодействия баллистическим ракетам, которые нужны для защиты жизни. Во-вторых - раннее предупреждение о российских баллистических атаках, что жизненно важно. В-третьих - ситуация вокруг Starlink/Starshield, которую нужно восстановить", - написал президент.

По словам Зеленского, стороны договорились в ближайшее время вернуться к обсуждению, чтобы обменяться актуальной информацией и согласовать дальнейшие действия.

Марко Рубио / Инфографика Главред

С кем Зеленский встретится в Норвегии

20 октября Владимир Зеленский прибудет в Норвегию для переговоров с премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре и президентом Финляндии Александром Стуббом. О визите украинского президента сообщили на официальном сайте правительства Норвегии.

Ожидается, что центральными темами встреч станут российская агрессия против Украины и ситуация с безопасностью в Европе. После переговоров Зеленский, Стубб и Стьоре должны провести совместную пресс-конференцию. В программе визита также предусмотрены аудиенция украинского президента у кронпринца Норвегии Хокона и встречи в парламенте страны со спикером и руководителями парламентских фракций.

Норвежский премьер-министр пояснил, что встреча была организована по просьбе украинской стороны в рамках дипломатических усилий, которые продолжаются в критический для Украины момент.

"Президент Зеленский обратился к Норвегии и Финляндии с просьбой организовать встречу в рамках продолжающихся дипломатических усилий - в критический для Украины момент. Рад вместе с президентом Стуббом принимать эту встречу здесь, в Осло", - сказал Йонас Гар Стьоре.

По словам премьер-министра, Украина также попросила привлечь к переговорам американских специальных посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Уиткофф участвует в встречах лично, а Кушнер присоединяется удаленно из-за болезни.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

"Я рад, что у них есть возможность принять в них участие. Ранее дипломатические усилия предпринимались в нескольких других странах, и Норвегия и Финляндия рады возможности продолжить эту работу. Цель состоит в том, чтобы направить дипломатические усилия в более конструктивное русло", - заявил Стьоре .

Европейские союзники рассматривают безопасность Украины как неотъемлемую составляющую безопасности всего континента. Участие Норвегии, Финляндии и других европейских партнеров должно помочь Киеву отстаивать свои интересы в переговорах и не допустить дальнейшего углубления разногласий с Вашингтоном.

Президент Финляндии Александр Стубб также подтвердил участие во встречах, посвященных войне России против Украины и общей ситуации с безопасностью в Европе.

Как участие Европы может повлиять на мирные переговоры

Участие европейских союзников важно для Украины на фоне разногласий с Вашингтоном по поводу военной помощи и дальнейшего хода переговоров. Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "ПЕНТА" Александр Леонов в эфире Radio NV объяснил, почему Киев заинтересован в продолжении дипломатических контактов даже при отсутствии четкого понимания позиции администрации Дональда Трампа.

По оценке политолога, предыдущие заявления госсекретаря США Марко Рубио о тупике в переговорном процессе свидетельствовали о необходимости новых подходов. В то же время Леонов считает, что нынешняя ситуация сопровождается давлением на Украину, в частности из-за проблем с военной помощью, спутниковой связью и разведывательными данными.

По мнению эксперта, отказ от переговоров мог бы дать Вашингтону основания обвинять Киев в нежелании искать пути к миру.

"Дело в том, что еще буквально недавно Марко Рубио, в принципе, говорил о том, что этот переговорный процесс, который был, зашел в тупик и нужна новая идея. Сейчас мы видим, что новые идеи со стороны Соединенных Штатов - это давление на Украину, снижение скорости "Старлинка", задержка поставок оружия, непонятная ситуация с разведывательными данными и, кстати, ослабление санкций в отношении России. И вот с этой точки зрения от этих встреч Украина, очевидно, не может отказаться, ну хотя бы для того, чтобы не дать Трампу возможности говорить, что Украина действительно не хочет никаких мирных переговоров, не хочет мира", - заявил Александр Леонов.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Эксперт также подчеркнул важность согласованной позиции Украины и европейских партнеров. По его словам, присутствие представителей Европы и НАТО может помочь Киеву отстаивать свои интересы и влиять на предложения, которые будут обсуждаться с американской стороной.

"Но важно, чтобы там действительно участвовали и представители Европы, и представители НАТО - это, ну как минимум, позволит нам выступать с общих позиций, и важно, давайте вспомним, что именно присутствие Европы, европейских стран в Овальном кабинете после той встречи в феврале прошлого года и присутствие европейских переговорщиков в Женеве после Абу-Даби, после презентации того печально известного плана из 28 пунктов позволило, ну как минимум, не просто отстоять интересы Украины, но и всё-таки изменить те предложения, которые выдвигались", - подчеркнул Леонов.

В то же время политолог отметил, что позиция американской администрации остается неопределённой. Он связывает это не только с решениями президента США, но и с внутриполитическими обстоятельствами и предстоящими выборами. В таких условиях согласованность действий Киева и европейских столиц может иметь особое значение для дальнейших переговоров.

"И с этой точки зрения надеюсь, что действительно уже сформирована единая позиция "Украина - Европа", и сейчас, ну, будут вести переговоры с американцами, хотя есть один момент: сейчас вообще непонятно, какова позиция Соединенных Штатов при Трампе, потому что, с одной стороны, есть Трамп, с другой - американское общество, есть выборы, и непонятно, что будет завтра, когда изменится конкретный состав, и будем надеяться, что окно возможностей для Путина закроется", - отметил Александр Леонов.

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