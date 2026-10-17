Дизельная сделка Трампа: Конгресс готовит запрет, нефть дорожает, Будапешт ждет льгот

В Конгрессе США пытаются заблокировать дизельное соглашение Трампа с Путиным.

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В Конгрессе США пытаются заблокировать дизельное соглашение Трампа с Путиным / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Кратко

В Конгресс США внесли законопроект против дизельной сделки с РФ

Нефть Brent подорожала до $110 за баррель впервые с мая

Мадьяр рассчитывает на продление санкционной льготы для Венгрии

Конгресс США пытается заблокировать дизельное соглашение Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным. В Палату представителей внесли двухпартийный законопроект, который отменяет санкционные исключения для российской энергетики. При этом сделка не успокоила рынок: 16 октября нефть Brent подорожала почти до $110 за баррель, а Венгрия уже рассчитывает на собственные выгоды от договоренностей Вашингтона и Москвы.

Главред выяснил, что известно о дизельной сделке Трампа и Путина.

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Что предусматривает законопроект Конгресса США против дизельной сделки Трампа с Россией

Документ под названием "О запрете коррупционных нефтяных сделок с Россией" внес ведущий демократ в комитете Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс. Об инициативе 16 октября сообщили демократы комитета. Ее цель - заблокировать закупки и импорт российского дизельного топлива.

Законопроект запрещает Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC) вкладывать деньги в российский энергосектор. Он также отменяет генеральные лицензии OFAC Минфина США, которые разрешают операции, иначе подпадающие под санкции, и запрещает выдавать новые. Кроме того, администрация Трампа будет обязана ввести санкции против российской энергетики.

Соавторами стали еще 17 конгрессменов: 16 демократов и республиканец Дон Бейкон. Сопротивление в Конгрессе началось раньше. Республиканец Брайан Фицпатрик объявил о двухпартийном законопроекте против снятия санкций с российского дизеля, а Бейкон согласился стать соавтором. Возмущение законодателей усилило то, что в сентябре Конгресс подавляющим большинством принял закон о санкциях против России и Ирана, который дает Трампу широкие полномочия давить на Москву.

Микс уверен, что договоренность не снизит расходы американских семей, а пополнит бюджет страны, продолжающей агрессию против Украины. По его мнению, Вашингтону стоит наращивать давление на Кремль, а не подписывать договоры, которые обогащают Москву. Конгрессмен также раскритиковал политику Трампа в отношении России и призвал коллег поддержать документ.

"Она даст Путину миллионы долларов, чтобы тот и дальше безнаказанно уничтожал украинских мирных жителей", - заявил Микс.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Почему нефть Brent подорожала до 110 долларов за баррель

Пока законодатели спорят о судьбе соглашения, сырьевой рынок отреагировал на него без энтузиазма. По данным Reuters, 16 октября фьючерсы на Brent выросли на $3,94, или 3,7%, до $109,86 за баррель. Это максимум с 19 мая.

Американская WTI закрылась ростом на $3,44, или 3,5%, до $101,41 - максимум с 17 сентября. За неделю Brent прибавила 4,9%, WTI - 10,4%.

Исследовательская и консалтинговая компания Energy Aspects связала скачок котировок с новыми сигналами о возможном расширении ближневосточного конфликта. Внимание аналитиков привлекли неподтвержденные сведения о нападениях на объекты саудовского нефтяного сектора.

"WTI и Brent отыграли предыдущие потери, поскольку опасения по поводу эскалации вновь возникли на фоне слухов об атаках на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии", - отметили в Energy Aspects.

Еще один фактор давления аналитики видят в поведении Тегерана. По их оценке, нестабильность в регионе надолго удержит рынок на высоких уровнях.

"Израильские источники предполагают, что Иран может готовить превентивный удар после необычных перемещений военных, выявленных западной разведкой. Хотя эти данные не подтверждены, они подкрепляют наше мнение о том, что постоянные риски эскалации будут поддерживать спотовые цены", - добавили в компании.

Что происходит с поставками нефти через Ормузский пролив и порт Янбу

Опасения трейдеров подкрепили реальные инциденты у ключевых маршрутов экспорта. Коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила, что перехватила и уничтожила баллистическую ракету, выпущенную в сторону города Янбу на Красном море. Этот порт критически важен для Эр-Рияда: через него королевство отправляет нефть в обход Ормузского пролива.

По предварительным данным консалтинговой компании Rapidan Energy Group, инфраструктура Янбу не пострадала. Однако за последние 10 дней участились атаки в районе Ормузского пролива. Иран заявил, что наращивает ответные удары из-за блокады своих портов со стороны США и ужесточения санкций в прошлом месяце.

Аналитики Kpler в четверговом отчете оценили, как действия Тегерана отражаются на физическом рынке. Специалисты ожидают, что без всеобъемлющего политического соглашения экспорт через пролив будет восстанавливаться медленно и неравномерно.

"Интенсификация иранских атак привела к резкому снижению потоков нефти из Персидского залива", - констатировали в Kpler.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Сможет ли Россия поставить обещанное дизельное топливо на мировой рынок

На фоне ближневосточной турбулентности участники рынка сомневаются и в реальности российских обязательств. Энергетические аналитики считают, что объем, обещанный Трампом, вряд ли заметно повлияет на мировые цены на дизель.

Старший вице-президент по торговле BOK Financial Деннис Кисслер объяснил, почему биржевики не спешат фиксировать прибыль. По его словам, у рынка нет уверенности, что Москва способна выполнить договоренности в заявленном объеме.

"Конфликт на Ближнем Востоке постоянно напоминает о себе, и, как мне кажется, под вопросом то, сколько дизельного топлива Россия реально сможет поставить на рынки. Эти два фактора заставляют трейдеров оставаться в позициях покупателей", - сказал Кисслер.

Регуляторы уже пытаются сбить напряжение. В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) согласилось выпустить на рынок более 20 млн баррелей топлива. В пятницу Министерство энергетики США опубликовало запрос предложений по обмену до 17 млн баррелей сырой нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR).

Почему дизельное соглашение Трампа с Путиным важно для Венгрии

Если для рынков сделка пока не стала поводом для оптимизма, то в Будапеште в ней увидели собственный интерес. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр высказался о договоренности Белого дома с Кремлем в интервью радиостанции 444. Он признал право американского лидера самостоятельно выбирать внешнеполитический курс, но подчеркнул выгоду для своей страны.

"Я считаю, что американский президент заключает те соглашения, которые считает нужными. С другой стороны, это соглашение все же имеет определенное значение с точки зрения Венгрии", - сказал Мадьяр.

Политик напомнил, что Венгрия освобождена от санкций на поставки нефти и газа из России до ноября. Вашингтон ежегодно продлевает это исключение.

Петер Мадьяр / Інфографіка: Главред

Продлят ли США исключение из санкций для Венгрии

Именно на продление санкционных послаблений Будапешт теперь делает ставку. По логике Мадьяра, договоренность Трампа о российском горючем создает прецедент, на который Венгрия может ссылаться в переговорах с американской администрацией.

"Было бы нелогично не предоставить Венгрии эту льготу по крайней мере еще на один год", - убежден премьер.

При этом венгерский лидер не стал отрицать, что для Киева американско-российские договоренности выглядят иначе. Трамп в последнее время обвинял Украину в росте мировых цен на дизель из-за ударов по российским НПЗ. Хотя цены росли с начала года из-за войны США с Ираном.

Мадьяр согласился, что для Украины соглашение нежелательно. По его словам, тему обсуждали 16 октября на саммите Евросоюза в связи с подорожанием энергоносителей. Однако давать оценку решению президента США на площадке ЕС, считает венгерский премьер, неуместно.

Дизельное соглашение Трампа с Путиным - последние новости по теме

"Главред" писал , что Россия нарушила энергетическое перемирие Трампа ударом по ТЭЦ в Харькове. По данным Reuters, в Белом доме рассчитывают, что дизельное соглашение вернет Москву за стол переговоров о прекращении войны. Соглашение предусматривает поставку более 2,25 млн баррелей российского дизельного топлива на американский и международный рынки.

Между тем давление Вашингтона на Киев из-за ударов по российским НПЗ усилилось. Издание The Washington Post сообщило, что разведка США угрожала ограничить обмен данными с Украиной в случае продолжения ударов. Сам Трамп заявил, что США продолжают делиться разведданными с Киевом.

После нескольких дней перерыва Украина возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что удары могут быть снова остановлены только при одном условии. Речь идет о предоставлении Украине ракет Patriot для защиты от ответных ударов РФ.

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О персоне - Петер Мадьяр Петер Мадьяр - венгерский политик и юрист. Он привлек внимание СМИ, когда в 2024 году объявил о своем намерении основать партию, предлагая альтернативу тому, что он считал "искусственным расколом" между парламентской оппозицией и Fidesz-KDNP - правящей коалицией в Венгрии, пишет Википедия. Его партия "Тиса" стала победителем парламентских выборов 2026.

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