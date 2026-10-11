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Путин нарушил энергетическое перемирие Трампа - что сказал Зеленский

Руслана Заклинская
11 октября 2026, 21:09
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Андрей Коваленко подчеркнул, что Путин уже ранее нарушал энергетическое перемирие практически сразу после его объявления.
Путин нарушил энергетическое перемирие Трампа — что сказал Зеленский
Удар по пригороду Харькова / Коллаж: Главред, фото: Харьковская ОГА, Офис президента, скриншот из видео

Главное:

  • Россия нарушила энергетическое перемирие, нанеся удар по ТЭЦ в Харькове
  • Зеленский подтвердил удары по энергообъектам Киева и Харьковской области
  • В пригороде Харькова ракета попала в продовольственный магазин

Россия нарушила энергетическое перемирие, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп. Войска страны-агрессора России нанесли удар по ТЭЦ в Харькове. Об этом сообщил офицер Сил обороны Украины, бывший руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, что Дональд Трамп уже объявлял энергетическое перемирие, однако российский диктатор Владимир Путин нарушил его почти сразу.

видео дня

"Путин нарушил энергетическое перемирие Трампа ударом по ТЭЦ в Харькове. Важно, чтобы Трамп гарантировал то, о чем заявляет", - позже добавил Коваленко.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что РФ фактически нарушила энергетическое перемирие. Глава государства проинформировал председателя Еврокомиссии о российских ударах по украинской энергетической инфраструктуре.

"Как раз перед нашим разговором россияне нанесли удар "шахедом" по электростанции в Киеве, и во многих районах произошли отключения электроэнергии. Позже последовали удары по энергообъектам в Харьковской области. И это уже после заявления президента Соединенных Штатов об энергетическом перемирии", - отметил Зеленский.

Удар по Харькову

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что вражеский ракетный удар был зафиксирован в пригороде Харькова. Российские войска нанесли удар по продовольственному магазину.

Сначала сообщалось о шести пострадавших, впоследствии их число возросло до девяти. Синегубов уточнил, что среди пострадавших есть двое детей.

  • Удар по пригороду Харькова
    Удар по пригороду Харькова Фото: Харьковская ОВА
  • Удар по пригороду Харькова
    Удар по пригороду Харькова Фото: Харьковская ОВА
  • Удар по пригороду Харькова
    Удар по пригороду Харькова Фото: Харьковская ОВА
  • Удар по пригороду Харькова
    Удар по пригороду Харькова Фото: Харьковская ОВА
  • Удар по пригороду Харькова
    Удар по пригороду Харькова Фото: Харьковская ОВА
  • Удар по пригороду Харькова
    Удар по пригороду Харькова Фото: Харьковская ОВА
  • Удар по пригороду Харькова
    Удар по пригороду Харькова Фото: Харьковская ОВА

По его словам, на месте удара вспыхнул пожар. Экстренные службы работают в усиленном режиме, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Повреждены здание продовольственного магазина, пять автомобилей, два многоквартирных дома, один частный дом. Пожар в конструктивных элементах здания магазина и автомобилях на площади 300 квадратных метров локализован", - заявил глава ОВА.

Число пострадавших в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова возросло до 20 человек. Среди них - двое детей в возрасте 13 и 8 лет.

"Среди пострадавших - 13-летняя девочка, у которой развилась острая стрессовая реакция, и 8-летняя девочка, которую медики госпитализировали с взрывным ранением. Пожар на месте обстрела в настоящее время ликвидирован", - уточнил Синегубов в 21:09.

Стоит ли всерьёз воспринимать новое перемирие, объявленное Трампом - мнение эксперта

В интервью Главреду глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал, что заявления президента США Дональда Трампа о возможном энергетическом перемирии с Россией пока не свидетельствуют о реальном прогрессе в переговорах. Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Москва остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Однако подтверждения готовности Кремля к таким договоренностям пока нет.

По его словам, нынешнее заявление Трампа фактически не отличается от его поста от 14 сентября. Эксперт подчеркнул, что серьезно воспринимать эти слова без конкретных действий со стороны России преждевременно, ведь российские войска продолжают атаковать украинскую энергетику.

"Прямо сейчас, когда Трамп это написал, на столицу направляются 45 реактивных "Шахедов", в частности на энергетические объекты. Поэтому серьезно относиться к его заявлению на данный момент не стоит", - заявил Чаленко.

По словам эксперта, для введения энергетического перемирия необходимо согласовать конкретные условия и категории объектов, на которые будут распространяться договоренности. Этот вопрос должен прорабатываться на военном уровне, в частности в ходе трехсторонних переговоров. Чаленко подчеркнул, что говорить о реальном прогрессе можно будет только после того, как Россия подтвердит готовность прекратить удары.

Энергетическое перемирие - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Трамп в своей публикации подчеркнул немедленное вступление соглашения в силу и призвал стороны его соблюдать.

Президент Зеленский подтвердил готовность Украины поддержать прекращение ударов по энергетике и сообщил, что ожидает подробностей и гарантий. Президент в вечернем обращении отметил, что ВСУ получили приказ.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар ранее предложил многоступенчатый план перемирия, охватывающий энергетику и торговлю через Чёрное море. В предложении Нью-Дели обозначены три этапа, первый из которых предусматривает прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

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О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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