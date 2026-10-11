В Украине усилили отключения электроэнергии: графики на 12 октября

Главное:
- В некоторых регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений
- Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59
- Объем отключений составит от 0,5 до 1,5 очереди
В понедельник, 12 октября, в некоторых регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Также ограничения на потребление введут для промышленности и бизнеса. Об этом сообщило Укрэнерго.
По данным компании, графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса будут действовать с 06:00 до 23:59.
В этот же период, с 06:00 до 23:59, в некоторых регионах будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Ограничения составят от 0,5 до 1,5 очереди.
"Причина введения ограничений - последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", - отметили в Укрэнерго.
Кроме того, в компании предупредили, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому украинцам рекомендуют следить за актуальными сообщениями и графиками на официальных страницах облэнерго в своих регионах.
Также энергетики призывают экономно использовать электроэнергию в периоды, когда свет подается по графику.
Какими могут быть отключения зимой - мнение эксперта
В Украине зимой могут вводить отключения света общей продолжительностью не менее шести часов в сутки. Такой прогноз озвучил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире "Ранок.LIVE".
По его словам, при среднесуточной температуре -10 °C и при отсутствии новых значительных обстрелов утром электроэнергию могут отключать на два часа, а вечером - на три-четыре часа. Наиболее ощутимые ограничения, по прогнозу эксперта, коснутся Киева и Киевской области, а также регионов вблизи линии фронта - Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.
Отдельно Игнатьев обратил внимание на ситуацию в столице.
"Самое сложное время - это утренние и вечерние часы, когда возникают пики потребления электроэнергии. Зимой солнечная генерация будет работать неэффективно, поэтому нам фактически нечем будет балансировать энергосистему", - подчеркнул эксперт.
Частично покрывать дефицит будет помогать гидроэнергетика: водохранилища заполнены до проектного уровня, поэтому ГЭС смогут увеличивать выработку в часы пикового потребления. В то же время этого ресурса будет недостаточно. По словам Игнатьева, Украина рассчитывает также на импорт электроэнергии в объеме 2,3 ГВт
Отключения света - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что продолжительность отключений электроэнергии в Киеве может достигать 18 часов в сутки. Он также отметил, что даже при самом благоприятном развитии событий отключения вряд ли затронут весь город и продлятся недолго при наличии ремонтных работ и доставки генераторов.
Укрэнерго сообщило, что 11 октября будут действовать графики ограничения потребления электроэнергии. Для промышленных потребителей и бизнеса графики действуют с 15:00 до 23:59, а почасовые отключения для всех категорий предусмотрены с 16:00 до 23:59 в объеме от 0,5 до 1,5 очереди.
ДТЭК сообщил, что из-за атаки врага в Киеве произошли аварийные отключения, которые охватили ряд районов столицы. Согласно сообщению, аварийные отключения зафиксированы в Оболонском, Подольском, Шевченковском и Деснянском районах, и энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
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Об источнике: Укрэнерго
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.
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