"Не будут длительными": оптимистичный прогноз отключений света зимой

Нардеп объяснил, почему следующей зимой ситуация со светом может быть лучше.

https://glavred.info/energy/ne-budut-dlitelnymi-optimistichnyy-prognoz-otklyucheniy-sveta-zimoy-10802459.html Ссылка скопирована

Прогноз отключений света зимой 2026–2027 годов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Нагорняк:

Несмотря на атаки РФ, длительных отключений зимой не будет

В Украине сейчас наблюдается профицит выработки электроэнергии

Страна-агрессор Россия начала атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого в ряде областей уже применяются графики отключений электроэнергии, а местами действуют и аварийные отключения.

Это вызывает беспокойство в связи с приближающейся зимой. Однако народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в интервью "Телеграфу" сказал, что украинцы, скорее всего, не будут сидеть зимой по 16 часов без света.

видео дня

"По моим данным, нет никаких оснований утверждать, что этой зимой могут быть такие длительные отключения. Ни в Киеве, ни в других регионах Украины", - подчеркнул он.

Причиной этого, в частности, является существенное падение потребления электроэнергии из-за ударов по металлургии. То есть сократилось потребление именно промышленности.

"На сегодняшний день у нас даже наблюдается определенный профицит генерации. То есть дефицита генерации в энергосистеме нет. И у нас была возможность и в июле, и в августе экспортировать электроэнергию в ЕС в большем объеме, чем в некоторые часы наши украинские трейдеры закупали ее в ЕС. То есть наш баланс выработки и потребления сейчас сместился в сторону выработки. Мы производим больше, чем потребляем", - пояснил народный депутат.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Зимой баланс частично изменится, но враг наносил много ударов по производителям стали и другим украинским промышленным предприятиям, которые на сегодняшний день прекратили свою деятельность и, соответственно, прекратили потребление электроэнергии.

"Поэтому, по моим оценкам, если этой зимой и будут отключения электроэнергии, то они не будут длительными (хотя в разных регионах их продолжительность будет различной)", - добавил Нагорняк.

В каких городах зимой может быть самая сложная ситуация со светом

Главред писал, что по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, сложнее всего будет зимой населенным пунктам вблизи зоны боевых действий. Там, по оценке специалиста, проблемы со светом будут продолжаться дольше и не ограничатся холодным периодом.

К списку наиболее проблемных городов Рябцев отнес Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Далее в списке – Чернигов, Одесса, Днепр и Киев. Для столицы эксперт прогнозирует более умеренный вариант, чем для Харькова. По модели, которую он считает основной, графики будут вводить только тогда, когда нагрузка на сеть максимальная.

Отключения света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские удары по линиям электропередач могут вызывать аварийные отключения, но не создают такой же длительной проблемы, как повреждение высоковольтных подстанций.

Ранее сообщалось, что 8 октября в некоторых регионах Украины свет будут отключать в течение суток - с 00:00 до 23:59. Ограничения вводятся из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

Накануне стало известно, что ежедневные отключения света общей продолжительностью не менее шести часов могут стать для украинцев нормой уже этой зимой.

Читайте также:

О персоне: Сергей Нагорняк Сергей Нагорняк - предприниматель, бывший директор предприятия розничной торговли. В настоящее время - народный депутат IX созыва от фракции "Слуга народа". Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред