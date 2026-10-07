Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Свет будут отключать целые сутки: Укрэнерго предупредило о графиках на 8 октября

Юрий Берендий
7 октября 2026, 18:35
google news Подпишитесь
на нас в Google
Для всех потребителей будут действовать почасовые отключения объемом от 0,5 до 1,5 очереди, а для бизнеса - ограничения мощности.
Отключение электричества 8 октября
Отключение света 8 октября / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Bektour, wikimedia.org/divega

Ключевые тезисы:

  • 8 октября графики будут действовать с 00:00 до 23:59
  • Объем отключений - от 0,5 до 1,5 очереди
  • Причина - последствия атак РФ на энергообъекты

8 октября в некоторых регионах Украины свет будут отключать в течение суток - с 00:00 до 23:59. Ограничения вводятся из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает Укрэнерго.

По данным НЭК "Укрэнерго", для промышленности и бизнеса круглосуточно будут действовать графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей будут применяться почасовые отключения объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

видео дня

В энергокомпании предупредили, что режим может меняться в зависимости от состояния энергосистемы. Точное время отключений по конкретному адресу следует уточнять в местных облэнерго.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Отдельно энергетики призвали экономно пользоваться электроэнергией в часы, когда питание будет восстанавливаться по графику.

Надолго ли вернутся графики - объяснение эксперта

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев связывает нынешние ограничения с повреждениями после последних обстрелов и считает их временной мерой на период ремонтов.

"Графики отключения света ввели из-за того, что возникли проблемы после очередного обстрела врага в отдельных регионах", - заявил Рябцев в комментарии УНИАН.

По его оценке, формальные показатели подготовки к зиме не гарантируют устойчивости энергосистемы. Эксперт предупреждает, что в случае новых массированных ударов и повреждения восстановленных мощностей проблемы могут повториться.

"Если оценивать подготовку по гигаваттам, то всё хорошо. Но эти показатели никак не влияют на уровень энергетической устойчивости", - подчеркивает Рябцев.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что означают очереди отключений света / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, энергетический эксперт Станислав Игнатьев прогнозировал ежедневные отключения продолжительностью не менее 6 часов уже этой зимой. По его словам, наиболее ощутимые ограничения коснутся столицы и Киевской области, а дефицит будут покрывать за счет импорта. Объем импорта электроэнергии оценивается в 2,3 ГВт.

НЭК "Укрэнерго" ввела круглосуточные графики в части регионов с 7 октября. Энергетики предупредили, что ограничения коснутся всех потребителей - от бытовых до промышленных. В Киевской области отдельные группы по графикам должны были оставаться без электроэнергии 8–9 часов.

В "Укрэнерго" 6 октября возобновили почасовые отключения с 15:00 до конца суток. В компании пояснили, что причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских атак. По состоянию на утро без света оставались потребители в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
отключения веерные отключения новости Украины энергетика отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Вы не спрячетесь": Буданов сделал жесткое предупреждение пилотам РФ после удара по Прилукам

"Вы не спрячетесь": Буданов сделал жесткое предупреждение пилотам РФ после удара по Прилукам

19:18Война
Свет будут отключать целые сутки: Укрэнерго предупредило о графиках на 8 октября

Свет будут отключать целые сутки: Укрэнерго предупредило о графиках на 8 октября

18:35Энергетика
"Осознанный выбор": Зеленский обратился к миру после трагедии в Прилуках

"Осознанный выбор": Зеленский обратился к миру после трагедии в Прилуках

18:11Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 45 с

"Не был 5 лет": Эктор Хименес-Браво вернулся в Канаду и показал свой дом

"Не был 5 лет": Эктор Хименес-Браво вернулся в Канаду и показал свой дом

Почему в СССР запретили макароны по-флотски: о чём умалчивали советские повара

Почему в СССР запретили макароны по-флотски: о чём умалчивали советские повара

Китайский гороскоп на завтра, 8 октября: Быкам - обещания, Драконам - импульс

Китайский гороскоп на завтра, 8 октября: Быкам - обещания, Драконам - импульс

Гороскоп на завтра, 8 октября: Тельцам — поддержка, Девам — срыв планов

Гороскоп на завтра, 8 октября: Тельцам — поддержка, Девам — срыв планов

Последние новости

19:18

"Вы не спрячетесь": Буданов сделал жесткое предупреждение пилотам РФ после удара по Прилукам

19:14

Украинский фильм опередил технологии на десятилетие: что увидели зрители в 1967 годуВидео

19:10

Война вышла на самую разрушительную стадию: Яли назвал, сколько она продлитсямнение

19:08

Путин готовится к новой войне: эксперт назвал причину и вероятные сроки

18:51

Неравные условия: политолог заявил о признаках использования админресурса на выборах ректора КНУ

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
18:43

Известковый налет исчезает за мгновения: ванная комната станет безупречно чистойВидео

18:35

Свет будут отключать целые сутки: Укрэнерго предупредило о графиках на 8 октября

18:21

Обогатятся к концу 2026 года — астрологи выделили четыре знака зодиака

18:11

"Осознанный выбор": Зеленский обратился к миру после трагедии в Прилуках

Реклама
18:03

Квашеный перец без уксуса и сахара: рецепт ароматной закуски на зиму

18:01

Три теннисных мяча в барабане стиральной машины — хитроумный трюк опытных хозяек

17:31

Будут греть вдвое лучше — какие дрова дают максимум тепла во время морозов

17:28

Индия предложила Украине и России план перемирия: названы три этапа

17:11

Фикус начал сбрасывать листья: как вернуть растению пышную крону

17:10

Конец света совсем скоро: пастор из ЮАР назвал точную дату пришествия Христа

17:07

Чтобы весной сад не болел — осенью проводят одну обязательную процедуру

17:04

В Киеве громкие взрывы: Россия атакует столицу реактивными дронами, что известно

16:55

"С мальчиками такой не была": как Ирину Федишин изменила беременностьВидео

16:35

Драпатый разработал план войны: что он должен изменить, основные пункты документа

16:29

ВСУ ударили по важному аэродрому РФ и центрам управления дронами - детали

Реклама
16:26

Кому молиться 8 октября, чтобы избавиться от зависимостей: какой церковный праздник

16:18

Дополнительные 2600 грн ежемесячно для учителей — кто получит выплату

16:15

Трехсторонние переговоры с РФ могут пройти в октябре: в МИД назвали условие

16:09

Модные образы с классическим пальто: 5 осенних луков от стилистаВидео

16:07

Евро резко обвалился, доллар дешевеет: новый курс валют на 8 октября

15:56

Врождённое лидерство и железный характер: названы два месяца рождения

15:47

Как отмыть пластиковые контейнеры от жира за минуту: классный лайфхак

15:27

Сжигание листьев осенью — за нарушение грозит тюрьма или крупный штраф

15:15

Шакира выдвинула новое требование Пике: дело касается их детей

15:13

Новый удар по Украине может быть уже через несколько суток: какие цели определила РФ

15:05

Зачем раскладывать каштаны на окнах осенью: хитрость от хозяев

15:03

РФ ударила по жилому дому в Прилуках: количество погибших возрослоФотоВидео

15:01

Одно средство - и конфорки как новые: что легко удаляет жир, нагар и ржавчинуВидео

15:01

Клиническая смерть: советская актриса "Мэри Поппинс" переживает трагедию

14:57

Сколько варить пельмени, чтобы они не слипались: повар назвал точное время

14:39

Осадчая озвучила свое решение по поводу выезда из Киева

14:27

Света может не быть по 6 часов в день: украинцев предупредили об отключениях

14:17

"Заставили закрыть рот": Оля Цибульская раскрыла, как похудела на 15 килограмм

14:07

Как легко отделить яичный желток от белка: самые эффективные способы

14:05

Гороскоп Таро на завтра 8 октября: Овнам - соревнования, Близнецам - изменения

Реклама
13:36

Перелом в двух местах: Валентина Хамайко показалась в больнице

13:24

"Сколько денег отдал": Каменских похвасталась люксовыми подарками Потапа

13:23

РФ атаковала Украину с разных направлений: Игнат раскрыл детали ночного удара

13:16

Как утеплить балкон без ремонта: эксперты назвали эффективные способы

13:13

Орхидея снова покроется цветами: чем нужно поливать растение в октябреВидео

12:33

В РФ наградили певца из Киева, который встал на сторону России

12:33

Спилберг лично возьмется за новых "Трансформеров": кто из звезд не вернется в проект

12:32

РФ открыла новое направление ударов по Украине: в ISW раскрыли замысел Кремля

12:29

Была музой Хичкока: ушла из жизни самая старая обладательница "Оскара"

12:23

Тепло окончательно отступает: когда в Украину ворвется похолодание с дождями

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять