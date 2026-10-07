Свет будут отключать целые сутки: Укрэнерго предупредило о графиках на 8 октября

Ключевые тезисы:
- 8 октября графики будут действовать с 00:00 до 23:59
- Объем отключений - от 0,5 до 1,5 очереди
- Причина - последствия атак РФ на энергообъекты
8 октября в некоторых регионах Украины свет будут отключать в течение суток - с 00:00 до 23:59. Ограничения вводятся из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает Укрэнерго.
По данным НЭК "Укрэнерго", для промышленности и бизнеса круглосуточно будут действовать графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей будут применяться почасовые отключения объемом от 0,5 до 1,5 очереди.
В энергокомпании предупредили, что режим может меняться в зависимости от состояния энергосистемы. Точное время отключений по конкретному адресу следует уточнять в местных облэнерго.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - подчеркнули в "Укрэнерго".
Отдельно энергетики призвали экономно пользоваться электроэнергией в часы, когда питание будет восстанавливаться по графику.
Надолго ли вернутся графики - объяснение эксперта
Энергетический эксперт Геннадий Рябцев связывает нынешние ограничения с повреждениями после последних обстрелов и считает их временной мерой на период ремонтов.
"Графики отключения света ввели из-за того, что возникли проблемы после очередного обстрела врага в отдельных регионах", - заявил Рябцев в комментарии УНИАН.
По его оценке, формальные показатели подготовки к зиме не гарантируют устойчивости энергосистемы. Эксперт предупреждает, что в случае новых массированных ударов и повреждения восстановленных мощностей проблемы могут повториться.
"Если оценивать подготовку по гигаваттам, то всё хорошо. Но эти показатели никак не влияют на уровень энергетической устойчивости", - подчеркивает Рябцев.
Отключения света - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, энергетический эксперт Станислав Игнатьев прогнозировал ежедневные отключения продолжительностью не менее 6 часов уже этой зимой. По его словам, наиболее ощутимые ограничения коснутся столицы и Киевской области, а дефицит будут покрывать за счет импорта. Объем импорта электроэнергии оценивается в 2,3 ГВт.
НЭК "Укрэнерго" ввела круглосуточные графики в части регионов с 7 октября. Энергетики предупредили, что ограничения коснутся всех потребителей - от бытовых до промышленных. В Киевской области отдельные группы по графикам должны были оставаться без электроэнергии 8–9 часов.
В "Укрэнерго" 6 октября возобновили почасовые отключения с 15:00 до конца суток. В компании пояснили, что причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских атак. По состоянию на утро без света оставались потребители в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.
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О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.
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