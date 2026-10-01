Недель без света не будет, но: названы города, где зимой будет сложнее всего

В некоторых городах возможны масштабные отключения электроэнергии, но в отношении остальной части страны эксперт не видит оснований для экстремальных сценариев.

https://glavred.info/energy/nedel-bez-sveta-ne-budet-no-nazvany-goroda-gde-zimoy-budet-slozhnee-vsego-10800725.html Ссылка скопирована

Какими могут быть отключения света зимой / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Зима пройдет спокойно, если не будет месяца морозов от -10 °C

Масштабные отключения возможны в четырех крупных городах

Для остальной части Украины экстремальных сценариев не предвидится

Масштабные отключения электроэнергии этой зимой возможны в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Харькове, однако сценария с многонедельными отключениями для большей части страны нет. Ключевым условием стабильного прохождения отопительного сезона остается погода. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду.

"Я умеренный оптимист. Если у нас не будет месяца морозов с температурой около минус 10 градусов и ниже, то, по моему прогнозу, мы достаточно спокойно переживем зиму", - подчеркнул он. видео дня

В то же время эксперт не исключает серьезных, в частности масштабных, отключений электроэнергии в столице, Одессе, Харькове и Кривом Роге. Аварийные графики, по его словам, могут вводить и в других областях.

"Но никакого апокалипсиса я лично не предвижу", - добавил Харченко.

Могут ли украинцев ждать недели без света

Сценарии, при которых украинцы якобы могут длительное время оставаться без электричества, эксперт не рассматривает в качестве базовых.

"Я, честно говоря, не вижу для этого никаких оснований. На большей части территории Украины, я уверен, никаких "недель без света" не будет", - убежден он.

Какими могут быть графики отключения света

Прогноз эксперта касается и ежедневной продолжительности отключений для большинства потребителей.

"Я бы даже сказал, что на большей части территории Украины нет оснований опасаться ограничений продолжительностью более четырех-шести часов в сутки", - отметил он.

Харченко признает, что из этого правила есть исключения, однако они касаются ограниченного круга территорий.

"Но для остальной территории Украины, на мой взгляд, нет оснований ожидать экстремальных сценариев", - подытожил эксперт.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Каков план РФ по ударам по энергетике

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия уже подготовила подробные планы новой кампании ударов по украинской энергетике на зимний период.

По его словам, украинская сторона получила от спецслужб материалы, добытые с российской стороны, и они свидетельствуют о комплексной подготовке противника к атакам не только на электростанции, но и на системы тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Он добавил, что отдельные сценарии разработаны для Киева, Харькова, Одессы и других украинских городов с населением более 500 тысяч человек.

"Стратегия действий российских террористов на эту зиму поразила партнеров, как и нас, своим цинизмом, своим таким холодным террористическим расчетом того, как уничтожать нашу энергетику", - подчеркнул Шмыгаль.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, в Укрэнерго говорили, что в четверг, 1 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк заявлял, что Украина готовится к очередному сложному отопительному сезону в условиях постоянной угрозы со стороны страны-агрессора России. Впрочем, несмотря на все опасения, предстоящая зима с точки зрения энергообеспечения может оказаться значительно легче предыдущих.

В то же время народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Кицак предупреждал, что жители Украины потенциально могут в любой момент оказаться в условиях отключения света и воды.

Читайте также:

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред