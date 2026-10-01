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Зачем рис кладут в стиральную машину: опытные хозяйки удивили хитрым трюком

Алексей Тесля
1 октября 2026, 18:37
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Для ухода можно попробовать необычный домашний способ, который не требует покупки специальных средств.
стиральная машина
Раскрыты правила ухода за стиральной машиной / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Для ухода за стиралкой можно попробовать необычный домашний способ
  • Рис способен поглощать влагу и использоваться как простой абсорбент

Даже самая современная стиральная машина со временем может приобрести неприятный запах. Причина часто кроется не в самой технике, а в остатках моющих средств, влаге и загрязнениях, которые скапливаются внутри.

Чем дольше откладывать уход за машинкой, тем сложнее впоследствии устранить стойкий запах. Об этом идет речь в материале издания Кertvar.

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Одна из самых простых профилактических мер - не закрывать дверцу сразу после окончания стирки. Оставьте её приоткрытой, чтобы барабан успел просохнуть и внутри не создавалась благоприятная среда для появления плесени. Особенно важно следить за чистотой резинового уплотнителя и других мест, где может задерживаться вода.

Для ухода можно попробовать необычный домашний способ, который не требует покупки специальных средств. Речь идёт об обычном рисе. Он способен поглощать влагу и использоваться как простой абсорбент для устранения затхлых запахов.

Возьмите небольшой мешочек для белья или другую подходящую тканевую сетку, положите внутрь немного сухого риса и поместите её в барабан стиральной машины. Оставьте на несколько часов. Если стирка в ближайшее время не планируется, мешочек можно оставить внутри до следующего дня.

Однако такой способ лучше рассматривать как дополнительную меру, а не полноценную замену регулярной очистке техники.

Как предотвратить появление запаха

После каждой стирки желательно оставлять дверцу и, по возможности, отсек для моющего средства приоткрытыми. Это помогает влаге быстрее испаряться.

Также периодически проводите глубокую очистку стиральной машины. Например, некоторые используют уксус для удаления известкового налёта и остатков моющих средств: его добавляют в отсек для средства и запускают пустой цикл при высокой температуре. Перед такой процедурой обязательно убедитесь, что внутри барабана нет одежды.

Ошибки во время стирки
/ Инфографика: Главред

Не забывайте и о регулярном уходе за лотком для порошка, резиновым уплотнителем и другими доступными поверхностями - именно там часто остаются влага и загрязнения.

Избыточная влажность и загрязнения могут способствовать размножению плесени и микроорганизмов. Поэтому своевременная чистка, хорошее проветривание и правильный уход помогают поддерживать стиральную машину в более чистом состоянии и предотвращать появление затхлого запаха.

Смотрите видео - важные советы для стирки:

В ролике рассказывается о повседневных привычках, которые помогают сохранить одежду аккуратной и продлить срок её службы. Автор объясняет, почему перед стиркой важно разделять вещи не только по оттенкам, но и учитывать состав материала и степень загрязнения.

Отдельное внимание уделяется выбору режима и температуры воды - неправильные настройки могут негативно сказаться на цвете и структуре ткани. Также рекомендуется не игнорировать информацию на вшитых ярлыках, поскольку производитель указывает оптимальные условия ухода за конкретной вещью.

Не стоит перегружать стиральную машину: тесный барабан ухудшает качество стирки и может привести к деформации одежды. Не менее важен и этап сушки - для разных тканей подходят разные способы.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет дольше сохранить насыщенность цветов, форму вещей и первоначальное состояние материала, избежав лишнего растяжения, выцветания и преждевременного износа.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

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Об источнике: Kertvár.hu

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