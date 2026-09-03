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Будут как новые: секрет стирки кухонных полотенец от профессиональной уборщицы

Анна Косик
3 сентября 2026, 11:48
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Существует несколько правил стирки кухонных полотенец, которые нельзя нарушать.
Будут как новые: секрет стирки кухонных полотенец от профессиональной уборщицы
Правила стирки кухонных полотенец / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Как правильно стирать кухонные полотенца
  • Почему влажные полотенца нельзя бросать в корзину
  • Какое средство может испортить кухонные полотенца

Кухонные полотенца превращаются в среду для размножения плесени, грибка и бактерий, если их неправильно стирать. Это один из самых часто используемых предметов на кухне, сообщает Veranda .

Главред узнал, что оптимально менять кухонное полотенце через день. Этим советом поделилась профессиональная уборщица и основательница Cleaning Mama Мона Мурахва.

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Как правильно стирать кухонные полотенца

Эксперт рассказала, что главная ошибка при стирке полотенец - бросать их еще влажными в общую корзину с грязной одеждой. Сначала их нужно просушить, иначе плесень и грибок появятся еще до стирки.

При этом уборщица отметила, что кухонный текстиль можно стирать вместе с обычным бельем, но для глубокой очистки нужен режим горячей воды и интенсивный цикл - именно он уничтожает бактерии и вымывает остатки грязи.

Как сделать полотенца снова мягкими
Как сделать полотенца снова мягкими / Инфографика: Главред

Сильно загрязнённые полотенца следует предварительно замочить в горячей воде с 1–2 стаканами белого уксуса. Продолжительность замачивания - от 30 до 120 минут.

Какое средство нельзя использовать для стирки кухонных полотенец

Во время стирки многие используют кондиционер для белья. Но в случае с кухонными полотенцами его лучше не добавлять.

"Хотя силиконовые масла полезны для ваших простыней и одежды, они сделают ваши полотенца и тряпки менее впитывающими, что сократит срок их службы", - пояснила Мурахва.

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Об источнике: Veranda

Veranda - американский журнал, посвящённый дому, тираж которого по состоянию на 2020 год составил 464 357 экземпляров. Журнал является одним из изданий Hearst Corporation, специализирующихся на вопросах ухода за домом, наряду с Elle Décor и House Beautiful, пишет Википедия.

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