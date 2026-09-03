Будут как новые: секрет стирки кухонных полотенец от профессиональной уборщицы

Вы узнаете:
- Как правильно стирать кухонные полотенца
- Почему влажные полотенца нельзя бросать в корзину
- Какое средство может испортить кухонные полотенца
Кухонные полотенца превращаются в среду для размножения плесени, грибка и бактерий, если их неправильно стирать. Это один из самых часто используемых предметов на кухне, сообщает Veranda .
Главред узнал, что оптимально менять кухонное полотенце через день. Этим советом поделилась профессиональная уборщица и основательница Cleaning Mama Мона Мурахва.
Как правильно стирать кухонные полотенца
Эксперт рассказала, что главная ошибка при стирке полотенец - бросать их еще влажными в общую корзину с грязной одеждой. Сначала их нужно просушить, иначе плесень и грибок появятся еще до стирки.
При этом уборщица отметила, что кухонный текстиль можно стирать вместе с обычным бельем, но для глубокой очистки нужен режим горячей воды и интенсивный цикл - именно он уничтожает бактерии и вымывает остатки грязи.
Сильно загрязнённые полотенца следует предварительно замочить в горячей воде с 1–2 стаканами белого уксуса. Продолжительность замачивания - от 30 до 120 минут.
Какое средство нельзя использовать для стирки кухонных полотенец
Во время стирки многие используют кондиционер для белья. Но в случае с кухонными полотенцами его лучше не добавлять.
"Хотя силиконовые масла полезны для ваших простыней и одежды, они сделают ваши полотенца и тряпки менее впитывающими, что сократит срок их службы", - пояснила Мурахва.
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Об источнике: Veranda
Veranda - американский журнал, посвящённый дому, тираж которого по состоянию на 2020 год составил 464 357 экземпляров. Журнал является одним из изданий Hearst Corporation, специализирующихся на вопросах ухода за домом, наряду с Elle Décor и House Beautiful, пишет Википедия.
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