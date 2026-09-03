Как навсегда избавиться от полевок в саду — понадобится всего один предмет из кухни

Пустая бутылка и обычная палочка могут помочь отпугнуть грызунов от нор, не причиняя им вреда.

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Как избавиться от полевок в саду - блогер продемонстрировал необычный метод / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как избавиться от полевок возле живой изгороди

Как сделать отпугиватель грызунов из бутылки

Полевки часто выбирают для обустройства своих нор уютные места - в частности, под живой изгородью, у корней кустарников и на садовых газонах. Находясь под землёй, они активно повреждают корневую систему растений. Чтобы защитить зелёные насаждения, не обязательно покупать химические яды. Блогер и эксперт по лайфхакам с популярного YouTube-канала Smart Fox показал простой, полностью бесплатный и гуманный способ отпугивания грызунов с помощью обычных пустых ПЭТ-бутылок.

Как работает этот метод и как правильно собрать конструкцию - выяснял Главред.

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Что нужно для изготовления отпугивателя полевок из бутылки

Самодельная конструкция требует минимума материалов: нужна пустая пластиковая бутылка и деревянная или металлическая палочка, длина которой немного превышает высоту бутылки.

Сначала с ПЭТ-бутылки снимают крышку. После этого в землю рядом с местом активности грызунов втыкают палочку, оставляя ее верхнюю часть над поверхностью. Важно, чтобы опора прочно стояла в почве.

"Я просто беру пустые ПЭТ-бутылки. Для этого мне также понадобится какая-нибудь палочка. Она должна быть чуть длиннее ПЭТ-бутылки, ведь всё, что нам теперь нужно сделать, - это открутить крышки с бутылок, а затем втыкать палочки в землю", - отметил блогер.

После этого бутылку горлышком вниз надевают на установленную палочку. Емкость не должна касаться земли, а сама опора должна быть достаточно устойчивой, чтобы её не опрокинул сильный ветер.

Где лучше размещать отпугиватель и как он действует

Размещать такие конструкции блогер советует непосредственно вблизи обнаруженных подземных ходов или у основания живой изгороди. Для большего эффекта автор показал вариант с двумя бутылками, установленными на расстоянии около одного метра друг от друга.

"Ведь на самом деле этого вполне достаточно: если правильно разместить их в нескольких стратегических местах рядом с норами полевки, это эффективно отпугивает их. Я просто установил две такие бутылки на расстоянии примерно одного метра друг от друга", - рассказал эксперт по лайфхакам.

Смотрите видео о гуманном способе борьбы с полевками на даче:

Принцип действия основан на движении ветра. При малейшем дуновении воздуха лёгкая пластиковая бутылка начинает двигаться и ударяться о палочку, а возникающие колебания благодаря сопротивлению передаются глубоко в почву.

Почему полевки навсегда покидают участок

По словам автора метода, грызуны обладают чрезвычайно чувствительными органами осязания и слуха, поэтому постоянные подземные вибрации создают для них ощущение опасности и сильный дискомфорт. Не выдерживая постоянного шума и колебаний, полевки вынуждены покинуть обработанную территорию.

"Когда на улице ветрено, бутылки создают небольшую постоянную вибрацию, которая затем передается непосредственно в землю. На самом деле полевки просто не выносят этих вибраций, поэтому чувствуют себя крайне некомфортно и просто покидают это место, уходя куда-то в другое", - подчеркнул блогер.

Главное преимущество этого лайфхака заключается в том, что он полностью экологичен и безопасен для окружающей среды.

"Это означает, что с помощью этого метода вы избавляетесь от них, не причиняя им при этом вреда", - подытожил автор канала Smart Fox.

Где наносить натуральные средства от грызунов / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Smart Fox" "Smart Fox" - YouTube-канал с аудиторией в 426 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях уборки. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия по созданию видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые чрезвычайно информативны и просты в реализации.

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