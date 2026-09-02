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Многолетники вместо удобрений - 8 цветов, улучшающих качество почвы

Марина Иваненко
2 сентября 2026, 15:31
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Как улучшить почву на участке без лишних удобрений: какие многолетние растения помогают разрыхлять землю, удерживать влагу и защищать её от эрозии.
Растения для плодородной почвы в саду
Растения для плодородной почвы в саду / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Многолетники, которые помогают улучшить почву
  • Какие растения защищают землю от эрозии

Улучшить качество почвы на участке можно не только с помощью компоста или мульчи, но и благодаря грамотному подбору садовых растений. Некоторые многолетние цветы способны разрыхлять тяжелую почву, предотвращать эрозию и способствовать накоплению органических веществ без чрезмерного использования удобрений. Главред расскажет об этом подробнее.

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Как сообщает издание Martha Stewart, опытные садоводы рекомендуют обратить внимание на растения с мощной корневой системой или способностью к азотфиксации, если почва на участке уплотнена или обеднена. Правильно подобранные многолетники помогают улучшать структуру почвы и в то же время сохраняют декоративность сада на протяжении многих лет.

Амсония блестящая (Amsonia illustris)

Это растение обладает хорошо развитой корневой системой, которая помогает удерживать почву и снижать риск эрозии. Амсония хорошо переносит различные типы почв, весной радует лилово-голубыми цветами, а осенью украшает сад золотистой листвой.

Тысячелистник (Achillea)

Тысячелистник хорошо приспособлен к сухим и бедным почвам. Растение имеет разветвленную корневую систему, хорошо переносит сложные условия и образует пышные соцветия, которые долго сохраняют декоративность.

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea)

Эхинацея формирует мощную корневую систему, благодаря которой хорошо переносит засуху и помогает удерживать почву. Растение особенно хорошо чувствует себя на хорошо дренированных участках и привлекает опылителей, а его сухие соцветия остаются декоративными даже осенью и зимой.

Аморфа сероватая, или "свинцовый куст" (Amorpha canescens)

Аморфа обладает глубокой корневой системой и относится к семейству бобовых. Благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями она способна фиксировать атмосферный азот, что делает её полезным растением для естественного улучшения почвы. Серебристая листва и дымно-фиолетовые соцветия придают ей декоративность.

Баптизия южная (Baptisia australis)

Как представитель семейства бобовых, баптизия образует симбиоз с почвенными бактериями, которые помогают растению фиксировать атмосферный азот. Это способствует накоплению азота в растительной биомассе и может положительно влиять на почвенную систему после отмирания растения.

Видео о том, какие растения разкисляют почву, можно посмотреть здесь:

Окопник (Symphytum officinale)

Окопник имеет длинные корни, которые проникают в более глубокие слои почвы и поглощают оттуда питательные вещества. Его листья содержат значительное количество минеральных элементов, поэтому после отмирания могут становиться источником органического вещества. Листья окопника также используют в качестве компонента органической мульчи.

Герань пятнистая (Geranium maculatum)

Герань пятнистая может использоваться в качестве почвопокровного растения в полутенистых местах. Её листья помогают затенять поверхность земли, уменьшая испарение влаги, а корневая система способствует удержанию верхнего слоя почвы.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений инфографика
Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений инфографика / Главред

Сильфиум (Silphium)

Представители рода Silphium обладают хорошо развитой корневой системой, которая помогает растениям удерживаться в почве и лучше переносить засушливые периоды. Высокие стебли и крупные листья делают сильфиум эффектным выбором для заднего плана цветников.

Таким образом, правильно подобранные многолетники могут не только украшать сад, но и поддерживать структуру почвы, защищать её от эрозии и способствовать накоплению органического вещества. В то же время они не заменяют полноценное внесение удобрений, компоста или других средств улучшения почвы, если участок нуждается в дополнительном питании.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой.

Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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