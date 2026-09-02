Кабачки и огурцы снова начали расти: дачник поделился секретом подкормки для завязи

Кабачки и огурцы могут вновь активно формировать завязи. Огородник рассказал о подкормке борной кислотой и йодом для стимулирования урожая.

https://glavred.info/sad-ogorod/kabachki-i-ogurcy-snova-nachali-rasti-dachnik-podelilsya-sekretom-podkormki-dlya-zavyazi-10793333.html Ссылка скопирована

Подкормка кабачков - огородник поделился рецептом для нового урожая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Как продлить плодоношение кабачков

Как приготовить раствор с борной кислотой и йодом для огурцов

Почему засыхают завязи кабачков и что делать

В конце лета кабачки и огурцы могут снова активно формировать молодые завязи, если вовремя поддержать растения специальной микроэлементной подкормкой. Популярный огородник и блогер Иван Саврий в видео на YouTube показал на своих грядках результат такой процедуры и поделился проверенным рецептом смеси, которая возвращает к жизни даже старые кусты.

видео дня

Как восстановить активное плодоношение овощей в конце августа - выяснял Главред.

Как заставить кабачки снова формировать завязи в конце лета

На одном из кустов огородник продемонстрировал наглядную разницу между растением, которое подкармливали, и тем, которое оставили без должного внимания. По его словам, на кусте, который уже заканчивал активную вегетацию, после процедуры появился обильный новый прирост.

"Посмотрите, как хорошо и красиво заново завязались кабачки. Они уже отплодоносили, они уже плодоносят с июня. Сейчас уже конец августа. И посмотрите, сколько завязей. И это все благодаря одной лишь подкормке", - отметил Иван Саврий.

Огородник подчеркивает, что первые заметные изменения появляются примерно через две недели после внесения раствора. До этого на растении практически не оставалось признаков дальнейшего цветения.

"И через две недели вот что мы имеем. Хорошо уже завязалось, хорошо они снова начинают. Две недели назад здесь не было вообще никаких завязей, ничего. Они уже не цвели, они уже должны были засыхать", - рассказал он.

Смотрите видео о том, чем подкормить кабачки в конце августа:

Как правильно приготовить подкормку для кабачков

Для приготовления стимулирующей смеси огородник использует борную кислоту, воду и йодный раствор. Он отдельно обращает внимание на важный нюанс: борная кислота в холодной воде растворяется крайне плохо, поэтому её нужно предварительно подготовить.

"Подкормка очень проста. Два грамма борной кислоты, то есть пол чайной ложки, развести в стакане кипятка, потому что борная кислота растворяется только в кипятке. Затем довести объем до 10 литров обычной холодной воды. И туда потом капнуть 30 капель йода", - советует огородник.

Полученный раствор следует использовать строго на влажную почву, чтобы не повредить корневую систему. На один куст понадобится ориентировочно один литр раствора.

"Всё. И по влажной земле, под каждый куст, ну, по литру. То есть можно рассчитать, сколько у вас кустов и сколько вам литров нужно этого раствора", - отмечает Иван Саврий.

Как использовать подкормку для огурцов и внекорневую подкормку

По словам блогера, этот состав отлично подходит не только для кабачков, но и для огуречных грядок. Помимо корневого внесения, раствор можно применять для внекорневого опрыскивания.

"То же самое и для огурчиков. Я огурцы так же обрабатывал. Затем этим удобрением ещё можно обрабатывать листья. Я обрабатывал листья и огурцов, и кабачков", - рассказал блогер.

Специалист связывает такой эффект со способностью бора стимулировать завязывание плодов и предотвращать осыпание цветков. Он продемонстрировал куст, который имел явные признаки старения, но после обработки вновь сформировал молодые и крепкие кабачки.

"Это стимулирует плодоношение. Сразу набилось. Это же видно... Ничего уже нет, посмотрите, какой длинный стебель. Это же всё было в кабачках. Видно, что это уже старый куст. А как красиво завязались! И все красивые, молодые", - подчеркнул Саврий.

Почему важно подкармливать кабачки в конце сезона

Огородник объясняет, что главная цель такого ухода - максимально реализовать потенциал каждого растения и продлить сбор свежего урожая вплоть до первых осенних заморозков.

"Мне нужно, чтобы каждое растение давало максимальный урожай, чтобы не мучиться с ним", - подытожил огородник.

Как увеличить урожай огурцов / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Иван Саврий Иван Саврий - блогер, ведущий тематический блог о жизни на даче и сельском быте. В своих видео он делится практическими советами по выращиванию растений, уходу за огородом, содержанию домашней птицы, в частности кур, а также опытом инкубации яиц. Контент автора носит преимущественно бытово-аграрный характер и ориентирован на широкую аудиторию, интересующуюся садоводством и домашним хозяйством. В публикациях он часто рассказывает о собственных наработках и методах, которые, по его словам, помогают в ведении хозяйства и могут быть полезны другим пользователям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред