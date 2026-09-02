Путин заговорил о «мире» и приказал наносить удары по энергетике Украины

Владимир Путин на пресс-конференции, Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Что сказал Путин:

Переговоры по Украине сейчас заморожены

РФ будет наносить массированные удары по энергетике Украины

Любые военные объекты в Украине являются легитимными целями для РФ

Российский диктатор Владимир Путин отдал российским военным указание наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Переговоры о прекращении войны против Украины приостановлены. Об этом лидер РФ заявил на пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке, передают российские СМИ.

"Мы дали указание российским Вооруженным силам нанести массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, поскольку они нацелены на нашу энергетическую инфраструктуру. Вот как мы отвечаем", - сказал он. видео дня

Глава Кремля заявил, что Россия считает законными целями любые военные объекты на территории Украины, в частности объекты, связанные с Великобританией. На вопрос, могут ли объекты британской военной промышленности стать целями России, Путин не дал прямого ответа.

"Это секрет, военная тайна", - заявил он.

Удары по России

Также лидер страны-агрессора прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского об опасности полетов гражданской авиации над Россией. Путин цинично назвал закрытие неба над РФ "государственным терроризмом" и заявил, что "с террористами переговоров не ведут".

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Лидер страны-агрессора заявил, что украинские удары по гражданскому судоходству в Черном и Азовском морях якобы нанесли РФ ущерб на уровне около 1% ВВП. В то же время он утверждает, что Украина не способна нанести России "критический ущерб".

Мирные переговоры

Путин объявил, что переговоры о прекращении войны против Украины в настоящее время "фактически заморожены". В то же время он утверждает, что Москва готова расширить круг участников переговорного процесса. По словам Путина, к переговорам могут присоединиться специалисты, военные и дипломаты, если они способны внести вклад в процесс.

"Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены содержанием", - сказал глава Кремля.

Он также отметил, что российской стороне якобы комфортно работать со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

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Путин утверждает, что Москва якобы стремится не заморозить войну против Украины, а полностью её прекратить и добиться "прочного мира". По его словам, Россия якобы не подвергается "некорректному давлению" в отношении урегулирования войны в Украине.

Ситуация на фронте

Глава Кремля убежден, что российские войска наращивают темпы наступления в Украине. По его словам, боевые действия - это "всегда потеря" и "трагедия", однако наступление якобы "идет по плану".

Путин также заявил о якобы захвате Святогорска и продвижении российских войск в районе Сум. По его мнению, бои уже идут в Доброполье, которое он назвал важным логистическим центром.

В то же время Генштаб ВСУ не подтверждал продвижения врага, а на карте DeepState соответствующих изменений нет.

Глава Кремля также заявил, что получает информацию о ходе войны от различных российских ведомств, поэтому, по его словам, "картина складывается достаточно объективная".

Зачем Украина атакует российские НПЗ - объяснение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил в интервью Главреду, что Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой энергетической инфраструктуре, что может усугубить дефицит топлива в РФ и создать дополнительные проблемы для ее экономики.

Карта российских НПЗ / Инфографика: Главред

По его словам, развитие украинских беспилотников и ракетных возможностей позволяет расширять масштаб атак на объекты нефтяной отрасли РФ. Последствия уже ощущаются не только на топливном рынке.

"Уже сейчас в России серьезные проблемы с топливом, из-за чего невозможно вовремя собрать урожай. Это означает, что часть урожая Россия потеряет", - отметил Загородний.

Эксперт также считает, что последствия ударов по НПЗ могут сохраняться в течение длительного времени даже после завершения войны. Поврежденное оборудование потребует ремонта или замены, а санкции могут затруднять доступ России к необходимым технологиям.

Удары по РФ - последние новости

Как ранее сообщал Главред, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия будет продолжать войну против Украины, если Киев не признает оккупированные территории. Он также отметил, что контакты РФ с западными странами по вопросу Украины практически прекратились.

Президент Зеленский объявил, что закрывает воздушное пространство над РФ и готов делать паузы в ударах ради дипломатии. По его словам, Украина намерена переносить последствия войны на территорию государства-агрессора.

Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что российское небо больше не является безопасным и что дроны и ракеты будут применяться в ответ на агрессию. Он также сообщил, что Украина будет действовать в рамках права на самооборону.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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