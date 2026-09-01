Раду хотят перенести, новый формат уже готов: как и где депутаты будут голосовать

Верховная Рада готовит новый формат работы во время воздушных тревог. Как депутаты будут голосовать в укрытии и как будет работать электронная система.

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Заседание Совета переносят в подвал - что известно о новом формате голосования / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какой новый формат работы и голосования предлагают для народных депутатов

Действительно ли Верховная Рада переезжает из Киева

Можно ли перенести Верховную Раду в метро

Верховная Рада готовит новый формат работы во время воздушных тревог, чтобы не прерывать пленарные заседания из-за спуска депутатов в укрытия. В парламенте обустраивают дополнительное безопасное помещение, где должны работать сотни народных избранников, а для голосований разработали отдельную электронную систему.

Главред выяснил , как будет работать Верховная Рада во время воздушных тревог.

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Как Верховная Рада планирует продолжать работу во время воздушных тревог

Из-за регулярных угроз с воздуха пленарный процесс в столице постоянно приостанавливается. Как сообщают источники Новини.LIVE во фракции "Слуга народа", руководство парламента ищет способы организовать законотворчество непосредственно в защищенных зонах.

Главная сложность заключается в том, что имеющееся бомбоубежище слишком велико для стандартного размещения всех народных депутатов. Из-за этого приходится адаптировать другие подземные помещения, хотя переоборудование еще продолжается.

"Вопрос об организации работы парламента во время воздушных тревог в настоящее время обсуждается. Поскольку основное укрытие не рассчитано на одновременное пребывание всех народных депутатов, рассматривается возможность обустроить для работы несколько комнат и коридоров", - говорится в материале.

В то же время собеседники издания отмечают, что часть оппозиционных фракций выступает против таких изменений. Поэтому пока речь идет лишь о разработке возможного сценария, а не об окончательно утвержденном решении.

Как Аппарат Верховной Рады готовит парламент к работе в условиях тревог

Параллельно с политическими дискуссиями Аппарат Верховной Рады официально подтвердил подготовку к работе в условиях угроз. В ведомстве подчеркивают: главная задача - сохранить непрерывность принятия решений.

Впрочем, официальное заявление не означает смену адреса парламента. Заседания по-прежнему планируется проводить в специально укреплённой части правительственного здания.

"В связи с постоянными воздушными тревогами Аппарат Верховной Рады Украины принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы парламента в здании Верховной Рады Украины (ул. Михаила Грушевского, 5)", - говорится в заявлении пресс-службы ВР.

Сообщение Аппарата ВРУ / Скриншот

Отдельной процедурной проблемой остается подсчет голосов. Если народные депутаты находятся за пределами сессионного зала без системы "Рада", контроль за результатами, согласно регламенту, должна осуществлять Счетная комиссия из 15 народных депутатов под руководством Юрия Корявченкова.

Как депутаты могут голосовать в укрытии Верховной Рады через телефоны - реакция парламентариев

Еще один этап подготовки - цифровая адаптация. По данным РБК-Украина, рассматривается технология, которая позволит использовать личные смартфоны или планшеты, не выходя за пределы безопасного периметра. При этом система должна четко проверять геопозицию народного депутата, чтобы исключить возможность удаленного участия из дома или из-за рубежа.

"Рассматривается вариант не покидать здание парламента во время воздушных тревог, а спускаться в укрытие и продолжать заседание. Для голосования в таких условиях может использоваться мобильное приложение с персональной верификацией. Оно должно, в частности, подтверждать, что народный депутат находится именно в здании Рады, а не дома", - отмечает источник издания.

Возможность внедрения такой схемы подтвердил и народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Пост Ярослава Железняка / Скриншот

​"И да, наши источники тоже подтверждают, что один из вариантов (это еще не принятое решение) - это голосование в помещении ВРУ, где народные депутаты будут использовать телефоны. Но это не то же самое, что онлайн-голосование: те, кто подключится по Wi-Fi к сети в Раде и пройдет авторизацию под своим логином, смогут проголосовать на пульте. А затем Счетная комиссия должна это утвердить", - указал он.

Пост Ярослава Железняка / Скриншот

При этом Железняк выразил сомнение в целесообразности такой сложной IT-инфраструктуры. По его мнению, лучше вспомнить практику первых месяцев полномасштабного вторжения, когда фракции предварительно согласовывали решения, а затем быстро голосовали за них "пакетами".

Представитель "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко также подтвердил намерения переоборудовать подвальные помещения, но обратил внимание на масштаб необходимых строительных работ.

"Действительно, рассматривается вариант того, чтобы работа Рады проходила в более безопасных подвальных помещениях. Там уже идут разговоры о том, чтобы перестроить часть из них. Возможно, понадобится снести стену и перегородки в некоторых помещениях, объединить их", - отметил он в сообщении в Telegram.

Депутат подчеркнул, что организационных и технических вопросов пока больше, чем ответов.

"Но это все не сделается за один день. Требуется фактически перепланировка. Ну и еще необходимо решить, как Рада может голосовать. Например, с помощью планшетов, телефонов", - добавил Гончаренко.

Как Руслан Стефанчук объяснил новый формат работы Верховной Рады

На фоне этих дискуссий председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук представил уже более конкретный вариант организации пленарной работы. Он пояснил, что постоянные перерывы в заседаниях из-за тревог создают риск фактической блокировки законодательного процесса.

По словам спикера, подготовленное помещение расположено на минус первом этаже и включает конференц-зал и прилегающие холлы. Там уже создано 368 мест для народных депутатов, а при необходимости их количество могут увеличить.

"Учитывая, насколько возросло число атак, это может привести к параличу деятельности украинской власти. И именно поэтому благодаря аппарату, благодаря нашим коллегам, мы предложим народным депутатам альтернативный вариант", - сказал он во время общения с журналистами, передает Укринформ.

Смотрите видео о том, как будет выглядеть альтернативный зал для заседаний в подвале Рады:

При этом Стефанчук отдельно подчеркнул, что речь идет не о замене основного сессионного зала. Новое помещение должно стать дополнительным механизмом, который будет использоваться в тех случаях, когда из-за ситуации с безопасностью продолжать работу в основном зале невозможно.

"Я хочу развеять некоторые мифы о том, что, мол, народные депутаты будут голосовать неизвестно откуда, какими-то непонятными способами. Нет, регламент Верховной Рады предусматривает два вида голосования. Это голосование с помощью электронной системы, которую вы видите, и второе - голосование поднятием рук", - рассказал спикер.

По его словам, именно поэтому был создан альтернативный электронный механизм, который должен позволить соблюсти регламентные требования даже в защищенном помещении.

Верховная Рада Украины / Инфографика: Главред

Как будет работать электронное голосование депутатов в укрытии - действительно ли Верховная Рада переезжает из Киева

Технологическая модель, описанная Стефанчуком, предусматривает жесткую привязку голосования к месту нахождения парламентария. Система должна работать только внутри специально оборудованной зоны, а выход за её пределы автоматически лишит депутата возможности участвовать в голосовании.

Спикер объяснил это необходимостью соблюдения ключевых требований Регламента: личное участие, проведение заседания по официальному адресу парламента и контроль за фактическим присутствием депутатов.

"Я хочу напомнить вам основные положения Регламента. Статья вторая предусматривает, что заседание Верховной Рады проходит по адресу Грушевского, 5. Мы с вами находимся по адресу Грушевского, 5. Второе - голосование в Верховной Раде проходит лично. Мы сделали все для того, чтобы каждый народный депутат имел возможность лично реализовать свои права с помощью электронной системы", - подчеркнул он.

Стефанчук также отметил, что за пределами оборудованной зоны система не будет позволять голосовать. Таким образом, предложенный подход отличается от полноценного дистанционного голосования.

Когда Верховная Рада начнет тестировать новую систему голосования

Практические испытания системы начнутся уже на этой неделе. После тестов порядок работы в укрытии должен быть утвержден отдельным постановлением парламента.

"Порядок работы парламента в оборудованном укрытии планируется урегулировать отдельным постановлением ВР. Его проект уже разработали аппарат парламента и профильный комитет, однако перед внесением документа на голосование депутаты должны протестировать новую систему работы. Это тестирование будет проходить в течение этой недели", - сообщил Стефанчук.

Руслан Стефанчук / Фото: Главред

Спикер заверил, что освещение работы народных депутатов останется открытым - трансляции заседаний из убежища будут продолжаться.

Со своей стороны глава аппарата ВР Вячеслав Штучный добавил, что программное обеспечение разрабатывалось собственными силами аппарата в сотрудничестве с Минцифрой и Госспецсвязью еще с 2022 года, поэтому дополнительных средств из бюджета не тратили.

"Мы понимаем все важные аспекты безопасности, связанные с голосованием. На эту систему не было потрачено дополнительных бюджетных средств, она разрабатывалась нашими собственными силами", - отметил Штучный.

Почему депутаты жалуются на работу в укрытии

Вопрос вместимости защищенного помещения стал отдельным предметом дискуссии среди парламентариев. Народный депутат Руслан Горбенко в эфире Вечер.LIVE сообщил, что нынешнее количество оборудованных рабочих мест в подвале не соответствует потребностям всего депутатского корпуса.

В то же время он не назвал точное количество мест. По его словам, речь идет как минимум о половине от необходимого количества.

"Я не буду разглашать информацию (о количестве мест - Ред.), но это, как минимум, половина от необходимого количества. Поэтому нужно провести полную технологическую модернизацию рабочих мест", - сетует Горбенко

Горбенко подчеркнул, что современные технологии дают возможность создать альтернативную модель. По его словам, подобные идеи уже возникали во время пандемии COVID-19, когда в парламенте рассматривали возможность создания платформы для онлайн-голосования.

Зал для голосования в укрытии / Фото: Железный нардеп / Telegram

Эту же проблему подтвердил народный депутат Михаил Цимбалюк. Он обратил внимание на то, что нынешние подвальные помещения не приспособлены для полноценного длительного пленарного процесса.

"Например, обсуждать внизу в укрытии вопросы повестки дня, подниматься и голосовать без обсуждений. И такая практика в начале широкомасштабного вторжения имела место", - сообщил он.

Цимбалюк при этом заявил, что нынешние атаки создают для парламента особый вызов, поскольку враг заинтересован в дестабилизации работы государственных институтов.

Почему в Украине заговорили о переносе парламента

До этого народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации в Киеве парламенту придется иметь альтернативный сценарий. Причиной он назвал фактическую потерю рабочего времени из-за многочисленных тревог. По его словам, в один из дней депутаты смогли принять лишь один закон, после чего работа вновь прерывалась.

"Мы [во вторник, 19 августа, - ред.] проголосовали за один закон, потому что было две воздушные тревоги. Очевидно, Верховная Рада в таком режиме работать не может. Думаю, ситуация будет только ухудшаться", - сказал он в эфире Radio NV.

Потураев также рассказал о наличии в Киеве более безопасного места, которое в свое время рассматривалось как потенциальная площадка для работы парламента еще в 2022 году.

"Планировалось, что парламент мог бы работать там в феврале, марте и апреле 2022 года, но, к счастью, тогда ситуация с безопасностью была иной. Она была очень тяжелой, но парламент все же собирался в зале пленарных заседаний и принимал решения", - отметил нардеп.

В то же время депутат подчеркнул, что перенос заседаний в другое помещение автоматически порождает новую проблему - отсутствие стандартной системы голосования.

Какие два сценария работы Рады предлагает Никита Потураев

Впоследствии в комментарии Цензор.НЕТ Потураев обозначил два возможных пути. Первый предусматривает использование другой защищенной площадки, второй - возвращение к ускоренному формату принятия предварительно согласованных законопроектов.

Депутат обратил внимание, что в первом случае потребуется решить вопрос технического обеспечения голосования. Установка аналога системы "Рада" в новой локации может оказаться сложной, длительной и дорогостоящей.

"Какие у нас есть варианты? Проведение заседаний в безопасном месте, о котором говорилось еще 24 февраля 2022 года: вдруг что-то случится - Рада будет заседать там. Все депутаты знали об этом месте", - рассказал он.

Второй вариант связан с опытом первых месяцев полномасштабной войны. По словам Потураева, тогда значительную часть дискуссий переносили на заседания Согласительного совета, после чего депутаты быстро принимали согласованные законопроекты.

"Другой вариант - вернуться к формату марта-мая 2022 года, когда депутаты заходили в зал, работали до получаса, но за это время успевали принять 20, а иногда и больше законов. Перед заседаниями ежедневно в Zoom работал Согласительный совет. Заседали порой и по пять-шесть часов с перерывами. Но приходили к такому консенсусу и решению, что все фракции и группы соглашались поддерживать согласованную редакцию законопроекта", - отметил он.

По его оценке, подобный механизм уже доказал свою эффективность и в нынешних условиях. Потураев привел пример, когда после согласования позиций парламентарии за короткое время смогли принять шесть законов.

Проблему перерывов из-за тревог подтвердила и народный депутат Нина Южанина. По ее мнению, при нескольких тревогах в течение одного рабочего дня полноценный законотворческий процесс становится чрезвычайно сложным. Южанина поддержала идею смены места проведения пленарных заседаний, хотя и не уточнила, речь идет о другом здании в Киеве или о другом формате размещения парламента.

"Сама недавно услышала, что рассматривается вопрос о переносе места проведения заседаний Верховной Рады, но не о том, чтобы разместить Раду в другом месте. Я с этим согласна. Не может Верховная Рада собираться раз в неделю, и как только начинается заседание, мы спускаемся в укрытие, и так 4 или 3 раза в день. Законы не рассматриваются, ничего не принимается", - делится она.

По её словам, после нескольких таких циклов в помещении уже остаётся значительно меньше депутатов. Это, по её оценке, напрямую влияет на продуктивность пленарной работы.

Можно ли перенести Верховную Раду в метро в условиях новых атак

Еще один вариант - использование другого защищенного объекта, в частности метрополитена, - прокомментировал народный депутат Сергей Козырь. Он обратил внимание, что простое перемещение нескольких сотен парламентариев в другое место не решит вопрос без дополнительной подготовки. Об этом он рассказал в эфире канала "Суперпозиция".

Речь идет не только о столах и местах для сидения. Парламент должен обеспечить стенографирование, возможность выступлений, доступ к специальной связи и выполнение других процедурных требований.

"Мы все, как и все люди, работаем в том месте, которое оборудовано для принятия тех или иных решений. Чтобы обустроить другое место или провести заседание в другом формате…, для этого нужно готовиться", - сказал он.

Козырь предположил, что вопрос об альтернативной локации может стать актуальным в случае повреждения основного здания или потери возможности пользоваться системой "Рада".

"Поэтому, пожалуй, нужно готовиться к тому, что если враг уничтожит, условно уничтожит или повредит здание парламента, что не позволит там проводить голосование… через систему "Рада", то тогда нужно рассмотреть, где это можно сделать в качестве альтернативы", - добавил нардеп.

В то же время депутат допустил возможность проведения заседаний в метро, но подчеркнул наличие значительного числа технических и связанных с безопасностью условий.

"Здесь также действует регламент, а это - закон, и там должны быть обеспечены все меры: касательно стенограммы, возможности выступить, доступа", - подытожил Козырь.

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О персоне: Руслан Стефанчук Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX созыва с 8 октября 2021 года. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019 - 7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019 - 7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, сообщает Википедия.

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