Облегчение: соседи Меган и Гарри рассказали, как прощались с парой в США

Кратко:
- Что говорили соседи об отъезде пары
- Что ответили соседи об их жизни в США
Принц Гарри и Меган Маркл покинули свой дом в Монтесито и переехали в Великобританию без лишнего шума и внимания. По словам соседей, их отъезд прошёл "скорее тихо, чем громко" - без прощальных вечеринок, заметных сборов или какого-либо ажиотажа.
Как пишет Page Six, местные жители отмечают, что за годы жизни в Калифорнии пара так и не стала частью сообщества. Многие практически не пересекались с ними, а некоторые утверждают, что герцоги держались обособленно и редко взаимодействовали с соседями.
По словам источников, реакция на их отъезд оказалась сдержанной: от равнодушия до облегчения. При этом отдельные жители признают, что Меган всегда вела себя вежливо, однако в целом семья воспринималась как закрытая и дистанцированная.
Сообщается также, что после их переезда некоторые местные бизнесы начали убирать из ассортимента продукты, связанные с именами герцогов, включая проекты Меган и книгу Гарри.
Таким образом, их уход из Монтесито прошёл почти незаметно для окружающих и не стал значимым событием для местного сообщества.
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О персоне: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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