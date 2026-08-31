В центре Ровно прогремели два взрыва: погиб полицейский, ещё трое - ранены

Ключевые тезисы:
- В Ровно прогремели два взрыва в центре города
- Погиб полицейский, ещё трое правоохранителей ранены
В центре Ровно прогремели два взрыва, в результате которых погиб полицейский, еще трое правоохранителей получили ранения. Чрезвычайная ситуация произошла в административном здании районного отдела полиции. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.
На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранители устанавливают причины взрыва и все обстоятельства инцидента.
"На данный момент известно об одном погибшем полицейском. Еще трое правоохранителей получили ранения. На месте работают все экстренные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва", - сообщили в полиции Ровенской области.
Информация о взрывах в центральной части города появилась также в местных СМИ. По данным РадиоТрек, громкие звуки слышали как минимум дважды.
"В центре Ровно слышали два взрыва", - говорится в сообщении издания.
Очевидцы рассказали, что звуки были слышны, в частности, в районе пивзавода и недалеко от городского рынка. После взрывов по улицам Ровно начали двигаться полицейские автомобили и спасатели.
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Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении подготовки двойного теракта в центре Ивано-Франковска и раскрыла механизм замысла. По данным СБУ, взрывчатку замаскировали под кастрюли со шрапнелью; в каждую планировали заложить по шесть килограммов взрывчатого вещества и наполнить сотнями металлических болтов.
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Об источнике: полиция Ровенской области
Главное управление Национальной полиции в Ровенской области является территориальным органом Национальной полиции Украины и обеспечивает работу полиции на территории Ровенской области. В его структуру входят следственное управление, криминальная полиция, подразделения превентивной деятельности, патрульные и специальные подразделения, кинологический центр, а также районные подразделения полиции.
Основная деятельность источника связана с оперативным информированием граждан о работе правоохранительных органов в регионе.
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