В центре Ровно прогремели два взрыва: погиб полицейский, ещё трое - ранены

Взрывы в Ровно прогремели в центре города возле райотдела полиции. В результате инцидента погиб сотрудник правоохранительных органов, ещё трое получили ранения.

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Взрывы в Ровно - погиб полицейский, трое ранены / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, патрульная полиция Ровенской области

Ключевые тезисы:

В Ровно прогремели два взрыва в центре города

Погиб полицейский, ещё трое правоохранителей ранены

В центре Ровно прогремели два взрыва, в результате которых погиб полицейский, еще трое правоохранителей получили ранения. Чрезвычайная ситуация произошла в административном здании районного отдела полиции. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранители устанавливают причины взрыва и все обстоятельства инцидента.

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"На данный момент известно об одном погибшем полицейском. Еще трое правоохранителей получили ранения. На месте работают все экстренные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва", - сообщили в полиции Ровенской области.

Информация о взрывах в центральной части города появилась также в местных СМИ. По данным РадиоТрек, громкие звуки слышали как минимум дважды.

"В центре Ровно слышали два взрыва", - говорится в сообщении издания.

Очевидцы рассказали, что звуки были слышны, в частности, в районе пивзавода и недалеко от городского рынка. После взрывов по улицам Ровно начали двигаться полицейские автомобили и спасатели.

Теракты в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины сообщила, что в Одессе взорвался автомобиль. В управлении СБУ подчеркнули начало следственных мероприятий и возбуждение уголовного дела по статье 258 УК Украины - теракт. В результате взрыва пострадали два человека, находившиеся в салоне автомобиля, и были госпитализированы.

Полиция Киева сообщила, что в одном из сортировочных центров "Новой почты" произошел взрыв во время досмотра посылки, что привело к гибели человека. Правоохранительные органы возбудили дело по факту инцидента. В результате теракта погиб 58-летний сотрудник, а также были ранены лица в возрасте 37 и 41 года; работа терминала была временно приостановлена.

Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении подготовки двойного теракта в центре Ивано-Франковска и раскрыла механизм замысла. По данным СБУ, взрывчатку замаскировали под кастрюли со шрапнелью; в каждую планировали заложить по шесть килограммов взрывчатого вещества и наполнить сотнями металлических болтов.

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Об источнике: полиция Ровенской области Главное управление Национальной полиции в Ровенской области является территориальным органом Национальной полиции Украины и обеспечивает работу полиции на территории Ровенской области. В его структуру входят следственное управление, криминальная полиция, подразделения превентивной деятельности, патрульные и специальные подразделения, кинологический центр, а также районные подразделения полиции. Основная деятельность источника связана с оперативным информированием граждан о работе правоохранительных органов в регионе.

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