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Маск может предоставить Украине важную помощь для ударов по РФ, но есть условие

Анна Косик
31 августа 2026, 11:42
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Важное для Украины решение зависит не только от владельца SpaceX.
Маск может предоставить Украине важную помощь для ударов по РФ, но есть условие
Если Трамп поддержит это решение, Украина получит больше возможностей / Коллаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Илон Маск может разрешить Украине использовать Starlink для нанесения ударов по РФ
  • Для получения разрешения Белый дом должен принять политическое решение

Илон Маск не против предоставить Украине разрешение на использование Starlink для работы беспилотников за пределами страны, в частности, во время операций на территории страны-агрессора России.

Однако американский предприниматель выдвинул условие. Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на информированные источники, Маск отметил, что соответствующее разрешение должно стать частью политического решения, принятого администрацией президента США.

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"Маск ранее сказал Федорову, что он готов разрешить Украине использовать беспилотники, оснащенные Starlink, за пределами своей границы для поражения российских целей. Однако Маск сообщил Украине, что это решение носит политический характер и должно быть принято в Белом доме", - говорится в статье.

Поэтому судьба работы спутниковых терминалов на украинских дронах за пределами страны зависит не только от позиции владельца SpaceX, но и от президента США Дональда Трампа.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

Почему Starlink имеет решающее значение для дальних ударов Украины

Украинские военные массово используют Starlink для обеспечения связи на фронте. Терминалы системы позволяют поддерживать связь и обмениваться данными даже там, где традиционная инфраструктура повреждена или полностью отсутствует.

Для дальнобойных беспилотников доступ к системе за пределами территории Украины имеет особое значение. Спутниковый канал способен обеспечивать управление аппаратами и передачу данных на значительном расстоянии от места запуска.

РФ готовит собственный аналог Starlink

Главред писал, что по словам специалиста по радиотехнологиям Сергея "Флеша" Бескрестнова, России нужно от 12 до 15 вылетов ракетоносителя "Союз-2.1б", чтобы сформировать на орбите базовую группировку спутников сети "Рассвет" - российского аналога Starlink, который оккупанты планируют.

Оба предварительных пуска в рамках этой программы РФ провела с космодрома "Плесецк", используя "Союз-2.1б" в качестве носителя. Теоретически Москва имеет еще две площадки для вывода аппаратов на орбиту – "Байконур" и "Восточный".

Использование Украиной Starlink - последние новости

Напомним, Главред писал, что ранее Илон Маск отказывался разрешить Украине использовать спутниковую систему Starlink для нанесения ударов по целям на территории страны.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь получить согласие Илона Маска на расширение возможностей использования системы спутниковой связи Starlink.

Ранее стало известно, что в 2026 году Украина добилась первого за три года ощутимого территориального прорыва - и произошло это после того, как российские войска лишились доступа к тысячам терминалов Starlink, которые использовали для координации действий на фронте.

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Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединённых Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

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