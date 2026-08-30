ВСУ отвоевали территорию на важном участке фронта: DeepState обновил карту

Украинские военные расширяют зону контроля на Купянском направлении.

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Силы обороны Украины восстановили контроль в районе Западного / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Что известно:

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий

ВСУ возобновили контроль вблизи Западного в Купянском районе

Силы обороны Украины восстановили контроль над территорией вблизи населенного пункта Западное Купянского района Харьковской области. Об этом сообщили аналитики OSINT-проекта DeepState.

"Карта обновлена. Силы обороны Украины восстановили контроль в районе Западного", - говорится в сообщении. видео дня

Силы обороны Украины восстановили контроль вблизи Западного / Фото: DeepState

Отмечается, что штурмовики 23-го отдельного штурмового полка Р.У.Г. корпуса "Хартия" продолжают продвигаться по лесному массиву к западу от Двуречной на Купянском направлении.

За последнее время украинские военнослужащие зачистили ещё около 2 км² леса, вытесняя российские войска из укреплённых опорных пунктов.

Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Главред писал, что российские войска наращивают численность личного состава и военной техники на Славянском направлении. По оценке специалистов американского Института изучения войны (ISW), это может свидетельствовать о подготовке РФ к усилению наступательных действий в районе Лимана.

Кроме того, агенты партизанского движения "АТЕШ" сообщили о диверсии на железнодорожной линии в Белгородской области. Как утверждают партизаны, через этот участок российские военные планировали переправить на Купянское направление очередной груз с боеприпасами и инженерным оборудованием.

Ранее сообщалось, что российские войска могут попытаться захватить Краматорск и Славянск уже в начале 2027 года. К такому выводу пришли европейские разведывательные структуры, данные которых приводит немецкое издание WELT.

Какие планы готовит Россия на фронте осенью

Главред писал, что, по словам офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука, российские войска разрабатывают планы для очередной эскалации и усиления давления на фронте с наступлением осени.

Ключевой оперативно-стратегической целью россиян остается Славянско-Краматорская агломерация, и для этого враг наступает сразу по нескольким направлениям. В частности, с юга самой горячей точкой остается Константиновка.

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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