ВСУ отвоевали территорию на важном участке фронта: DeepState обновил карту

Что известно:
- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
- ВСУ возобновили контроль вблизи Западного в Купянском районе
Силы обороны Украины восстановили контроль над территорией вблизи населенного пункта Западное Купянского района Харьковской области. Об этом сообщили аналитики OSINT-проекта DeepState.
"Карта обновлена. Силы обороны Украины восстановили контроль в районе Западного", - говорится в сообщении.видео дня
Отмечается, что штурмовики 23-го отдельного штурмового полка Р.У.Г. корпуса "Хартия" продолжают продвигаться по лесному массиву к западу от Двуречной на Купянском направлении.
За последнее время украинские военнослужащие зачистили ещё около 2 км² леса, вытесняя российские войска из укреплённых опорных пунктов.
Ситуация на фронте - последние новости
Главред писал, что российские войска наращивают численность личного состава и военной техники на Славянском направлении. По оценке специалистов американского Института изучения войны (ISW), это может свидетельствовать о подготовке РФ к усилению наступательных действий в районе Лимана.
Кроме того, агенты партизанского движения "АТЕШ" сообщили о диверсии на железнодорожной линии в Белгородской области. Как утверждают партизаны, через этот участок российские военные планировали переправить на Купянское направление очередной груз с боеприпасами и инженерным оборудованием.
Ранее сообщалось, что российские войска могут попытаться захватить Краматорск и Славянск уже в начале 2027 года. К такому выводу пришли европейские разведывательные структуры, данные которых приводит немецкое издание WELT.
Какие планы готовит Россия на фронте осенью
Главред писал, что, по словам офицера ВСУ и политолога Андрея Ткачука, российские войска разрабатывают планы для очередной эскалации и усиления давления на фронте с наступлением осени.
Ключевой оперативно-стратегической целью россиян остается Славянско-Краматорская агломерация, и для этого враг наступает сразу по нескольким направлениям. В частности, с юга самой горячей точкой остается Константиновка.
Читайте также:
- Россияне готовятся к захвату двух крупных городов: ISW назвал новую цель врага
- Ситуация обостряется: враг продвинулся в ключевом городе: в DeepState обновили карту
- Армия РФ добилась новых успехов на важном участке фронта: раскрыты подробности
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред