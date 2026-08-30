Как приготовить гречку по-новому: простые и вкусные рецепты на каждый день

О чём вы узнаете:
- Что приготовить из остатков гречки
- Гречневые лепешки с творогом
- Тефтели с творожной начинкой
Обычная вареная гречка с маслом быстро надоедает, превращаясь в повседневное блюдо. Однако эта простая крупа может стать основой для полноценных и аппетитных блюд, которые легко разнообразят привычное меню. Главред расскажет более подробно.
Как сообщает издание УНИАН, изменить представление о традиционной крупе помогут три кулинарные идеи, для которых подойдет как свежесваренная, так и оставшаяся с предыдущего дня гречка.
Золотистые гречневые котлеты
Для приготовления этих нежных котлет отварную гречку смешивают с предварительно обжаренным луком, сырым яйцом, тертым сыром, несколькими ложками муки и специями. Из готовой массы формируют тонкие лепешки и жарят их на разогретой сковороде с обеих сторон до образования хрустящей корочки.
Главное правило - делать котлеты умеренной толщины, чтобы они хорошо держали форму при переворачивании.
Сочная запеканка с фаршем
Это блюдо не требует отдельного приготовления гарнира. Промытую сырую гречку выкладывают в форму, сверху добавляют фарш, обжаренный с луком и морковью до полуготовности. Затем всё заливают горячей водой в пропорции 1:2 и добавляют 2–3 ложки сметаны.
Блюдо накрывают фольгой и запекают 30–35 минут при температуре 180 °C. После этого запеканку посыпают тёртым сыром и оставляют в духовке ещё примерно на 10 минут, чтобы сыр расплавился.
Видео о том, как приготовить гречаники с фаршем, можно посмотреть здесь:
Хрустящие тефтели с творожной начинкой
Ароматные шарики готовятся без мяса. В отварную гречку добавляют обжаренный лук, яйцо, муку и специи. Из полученной массы формируют шарики, а внутрь каждого кладут кусочек твёрдого сыра.
Затем тефтели обмакивают в взбитое яйцо, обваливают в панировочных сухарях и жарят на сковороде со всех сторон до равномерной золотистой корочки.
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Об источнике: УНИАН
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