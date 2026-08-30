Как приготовить гречку по-новому: простые и вкусные рецепты на каждый день

Если вареная гречка уже надоела, попробуйте приготовить из нее другие блюда. Три простых рецепта помогут по-новому подать привычную крупу.

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Что приготовить из вареной гречки / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Что приготовить из остатков гречки

Гречневые лепешки с творогом

Тефтели с творожной начинкой

Обычная вареная гречка с маслом быстро надоедает, превращаясь в повседневное блюдо. Однако эта простая крупа может стать основой для полноценных и аппетитных блюд, которые легко разнообразят привычное меню. Главред расскажет более подробно.

Как сообщает издание УНИАН, изменить представление о традиционной крупе помогут три кулинарные идеи, для которых подойдет как свежесваренная, так и оставшаяся с предыдущего дня гречка.

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Золотистые гречневые котлеты

Для приготовления этих нежных котлет отварную гречку смешивают с предварительно обжаренным луком, сырым яйцом, тертым сыром, несколькими ложками муки и специями. Из готовой массы формируют тонкие лепешки и жарят их на разогретой сковороде с обеих сторон до образования хрустящей корочки.

Главное правило - делать котлеты умеренной толщины, чтобы они хорошо держали форму при переворачивании.

Сочная запеканка с фаршем

Это блюдо не требует отдельного приготовления гарнира. Промытую сырую гречку выкладывают в форму, сверху добавляют фарш, обжаренный с луком и морковью до полуготовности. Затем всё заливают горячей водой в пропорции 1:2 и добавляют 2–3 ложки сметаны.

Блюдо накрывают фольгой и запекают 30–35 минут при температуре 180 °C. После этого запеканку посыпают тёртым сыром и оставляют в духовке ещё примерно на 10 минут, чтобы сыр расплавился.

Видео о том, как приготовить гречаники с фаршем, можно посмотреть здесь:

Хрустящие тефтели с творожной начинкой

Ароматные шарики готовятся без мяса. В отварную гречку добавляют обжаренный лук, яйцо, муку и специи. Из полученной массы формируют шарики, а внутрь каждого кладут кусочек твёрдого сыра.

Затем тефтели обмакивают в взбитое яйцо, обваливают в панировочных сухарях и жарят на сковороде со всех сторон до равномерной золотистой корочки.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

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