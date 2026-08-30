Какие брюки носить осенью вместо джинсов: стилистка показала 5 модных моделей

Вельветовые, кожаные и трикотажные модели помогут разнообразить осенний гардероб.

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Осенний гардероб 2026 / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, fashionoutfit0

Вы узнаете:

Какие модные брюки на осень 2026 стоит выбрать вместо джинсов

Как стилизовать кожаные, вельветовые и трикотажные брюки

Кому подойдут брюки-клёш и как носить брюки-бананы

Джинсы остаются практичной основой гардероба, однако осенью 2026 года их можно легко заменить другими моделями брюк. Они помогут добавить образам фактурности, сделать силуэт более женственным или, наоборот, создать непринуждённый повседневный комплект. Главред расскажет о пяти моделях, на которые стоит обратить внимание при составлении осеннего гардероба.

Вельветовые брюки

Вельвет - одна из тех фактур, которые особенно органично смотрятся в холодный сезон, считает стилистка Натали Парваз. Такие брюки делают образ более объемным и придают ему особое настроение.

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"Вельветовые брюки придают образу фактурности и осеннего настроения. Особенно стильно они смотрятся в глубоких природных оттенках", - рассказала стилистка Натали Парваз.

Вельветовые брюки можно сочетать с базовым трикотажем, рубашками, жакетами или объёмной верхней одеждой.

Вельветовые брюки на осень 2026 / скриншот из видео

Кожаные брюки

Кожаные брюки помогут сделать даже простой повседневный образ более выразительным. Чтобы комплект не выглядел слишком тяжелым, стилистка советует уравновешивать фактуру кожи мягкими и объемными вещами.

"Кожаные брюки - отличный способ сделать образ более выразительным, сочетая их с мягким трикотажем или объемными свитерами", - посоветовала Натали Парваз.

Для осеннего образа можно выбрать свитер крупной вязки, кардиган или другой мягкий трикотажный верх. Такой контраст фактур делает наряд интереснее и в то же время сохраняет ощущение комфорта.

С чем сочетать кожаные брюки / скриншот из видео

Брюки-клёш

Брюки-клёш станут удачным выбором для тех, кто хочет визуально вытянуть силуэт. Расширение к низу создаёт иные пропорции фигуры, а обувь на каблуке дополнительно подчеркивает этот эффект.

"Брюки-клёш визуально вытягивают силуэт и делают образ женственным. Лучше всего смотрятся с обувью на каблуках", - отметила стилистка.

Для осеннего гардероба такие брюки можно сочетать с приталенным или более структурированным верхом.

Брюки-клёш на осень / фото: pinterest.com, heykristipage

Трикотажные брюки

Трикотажные брюки - практичный вариант для прохладной осени, когда на первый план выходят комфорт и тепло. В то же время правильный крой поможет сохранить опрятный вид образа.

"Трикотажные брюки - комфортная альтернатива джинсам на прохладную осень. Выбирайте плотный трикотаж и лаконичный крой", - рекомендовала Натали Парваз.

При выборе стоит обращать внимание на плотность материала и отсутствие излишнего декора. Лаконичная модель станет универсальной основой для повседневных осенних образов.

Трикотажные брюки / скриншот из видео

Брюки-бананы

Брюки-бананы отличаются характерным объёмом в верхней части и сужением к низу. Такой фасон помогает отойти от привычных джинсов и придать образу современный настрой.

"Брюки-бананы придают образу современность и легкую небрежность. Лучше всего стилизовать их с более структурированным верхом", - рассказала Натали Парваз.

Структурированный жакет, рубашка или другой верх с чёткой формой помогут сбалансировать объём брюк. В результате образ будет выглядеть актуально, но не перегруженно.

Брюки-бананы в осеннем образе / скриншот из видео

Брюки на осень 2026 - советы стилиста:

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Об источнике: Натали Парваз Natali Parvaz - украинская стилистка и фэшн-блогер. В своём блоге в Instagram (@nataliparvaz) эксперт делится практическими советами по моде и идеями стильных образов.

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