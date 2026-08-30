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В Украине резко подешевел популярный фрукт: сколько теперь стоит килограмм

Инна Ковенько
30 августа 2026, 17:31
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Цены на яблоки в Украине за неделю снизились ещё на 20%.
В Украине яблоки резко подешевели
В Украине яблоки резко подешевели / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Яблоки в Украине подешевели до 15–25 грн за килограмм
  • Цены упали из-за слабого спроса и увеличения предложения осенних сортов
  • Новый урожай яблок уже на 44% дешевле, чем в конце августа 2025 года

В Украине продолжают снижаться цены на яблоки нового урожая. Снижение цен связано со сдержанным спросом и увеличением предложения фруктов осенних сортов. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что в настоящее время качественные яблоки поступают в продажу по цене 15–25 грн за килограмм. В среднем цены снизились на 20% по сравнению с концом прошлой рабочей недели.

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"Сегодня в продажу поступают преимущественно яблоки осенних сортов, которые не подходят для длительного хранения, поэтому садоводы стремятся реализовать их в кратчайшие сроки и снижают отпускные цены на эту продукцию", - говорится в сообщении аналитиков.

В то же время яблоки нового урожая уже значительно дешевле, чем в прошлом году. Сейчас их средняя цена на 44% ниже, чем в конце августа 2025 года.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Угрожает ли Украине дефицит продуктов

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что продовольственного дефицита в Украине нет, а пустые полки в некоторых супермаркетах - это временное следствие сбоев в поставках после атак страны-агрессора России.

По его словам, российская сторона ведет системную кампанию в соцсетях, чтобы подтолкнуть украинцев к массовым закупкам товаров первой необходимости.

"Никакого дефицита не будет. Пустые полки в некоторых супермаркетах есть, в некоторых нет. Соответственно, это логистический дефицит, а не продовольственный", - подчеркнул он.

Цены на продукты - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, цены на картофель в Украине могут вырасти, несмотря на дешевую продукцию в разгар сбора урожая. Главный риск сезона 2026/27 проявится не осенью, а зимой и весной, когда начнет сокращаться предложение качественного товарного картофеля, пригодного для длительного хранения. Такой прогноз озвучила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Екатерина Зверева.

Напомним, в Украине начали снижаться цены на тепличные помидоры. Это связано с трудностями в реализации из-за неудовлетворительного качества томатов.

Также в Украине уже вторую неделю подряд дешевеет картофель. Основной причиной такого подешевения стала активная уборка урожая в основных регионах производства, из-за чего на рынке увеличилось предложение.

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Об источнике: EastFruit

EastFruit - это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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