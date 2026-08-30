Массированный ракетный удар по Белгороду: после серии прилетов город затянуло дымом

Удар по Белгороду нанес масштабные пожары, в том числе на территории склада Ozon.

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Массированная атака на российский Белгород / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

Белгород испытал массированный ракетный удар, сообщают о многочисленных прилетах

В городе заявляют о попадании в районе ТЭЦ и электроподстанции

После удара загорелись склады, которые использовала компания Ozon

Российский Белгород подвергся массированному ракетному удару. Мониторинговые каналы и местные паблики сообщают о серии взрывов и попаданиях сразу в нескольких районах города.

По предварительным данным, под ударом оказались объекты энергетической и логистической инфраструктуры. В частности, сообщается о попаданиях в районе Белгородской ТЭЦ и электроподстанции. Также один из ударов, по данным местных пабликов, пришелся вблизи телебашни.

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После взрывов над городом поднялись густые столбы дыма. В частности, сильное задымление зафиксировали в районе Харьковской горы и вблизи ТЭЦ.

Кроме того, сообщается об ударе по складскому комплексу "Эстейт Логистик". По данным мониторингового канала Exilenova+, после попадания там вспыхнул масштабный пожар.

Комплекс, по разным данным, занимает от 12 до 24,5 тысячи квадратных метров и использовался компанией Ozon. Над местом пожара поднялся огромный столб черного дыма.

Информации о последствиях ударов и масштабах разрушений пока нет.

Впоследствии OSINT-аналитики Astra подтвердили, что один из ударов пришелся на Кирпичный тупик, 2А, корпуса 3 и 1, где расположен хаб "Эстейт Логистик".

Также и. о. губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что в результате ракетного удара пострадали люди, однако их количество он не уточнил.

Как удары вглубь РФ влияют на сроки окончания войны

Главред писал, что, по мнению дипломата Владимира Огрызка, то, когда закончится война в Украине, зависит только от одного - способности Украины наращивать масштаб ударов по российской территории.

Большинство производителей украинского вооружения сегодня беспокоятся только об одном - даже не о технологиях, которые нужно постоянно обновлять, а о том, что им не хватает денег для того, чтобы эти технологии запускать, масштабировать и наносить России максимально мощные удары.

Удары по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 30 августа в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Дроны атаковали несколько областей РФ, в том числе Ленинградскую. В городе Кириши местные жители сообщили о прилете на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез". Мониторы отметили, что это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.

Кроме того, в ночь на 29 августа Ростовскую область подвергли массированной атаке беспилотники. Под ударом оказались склады маркетплейса OZON, сети электроники DNS и судостроительный завод в районе Аксая, где после взрыва загорелся корабль.

Напомним, что в ночь на 26 августа беспилотники атаковали Нижегородскую область страны-агрессора России. Под удар попал Кстовский НПЗ - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов нефтяного гиганта "Лукойл".

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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