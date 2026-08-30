Украина испытывает четыре перехватчика для борьбы с реактивными "Шахедами" - Хмара

Украина продолжает искать эффективные способы противодействия беспилотникам с реактивными двигателями.

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Украина испытывает четыре перехватчика для борьбы с реактивными "Шахедами" / коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Кратко:

Четыре разработки прошли испытания в полевых условиях

Задача - масштабировать производство до тысяч единиц

В Украине разработали и испытали четыре перехватчика, которые могут использоваться для уничтожения российских реактивных беспилотников "Шахед". Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара в разговоре с журналистами, пишет LB.

По словам главы Минобороны, украинская сторона продолжает искать эффективные способы противодействия беспилотникам с реактивными двигателями.

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"Продолжается поиск способов противодействия реактивным беспилотникам. Уже есть четыре потенциальных перехватчика, которые могут сбивать реактивные "Шахеды"", - заявил Хмара.

Министр отметил, что все четыре разработки уже прошли испытания непосредственно в полевых условиях.

Теперь, по его словам, основная задача заключается в том, чтобы как можно быстрее усовершенствовать эти решения до необходимого уровня и наладить их массовое производство.

"Максимально быстро довести эти решения до необходимого уровня и масштабировать производство до тысяч единиц", - подчеркнул Хмара.

Евгений Хмара / Инфографика: Главред

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Украинские дроны и их эффективное применение - новости по теме

Как ранее писал Главред, Украина активизировала применение беспилотников средней дальности.

Также ранее Украина внедрила новую модель ведения войны: дронно-штурмовые подразделения, объединяющие пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть.

В Минобороны отмечают, что речь идет не об отдельных группах операторов, а о целостных боевых подразделениях, где пехота, воздушные дроны и наземные роботизированные платформы работают синхронно.

Испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских "Шахедов" успешно прошли в Харьковской области.

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О персоне: Евгений Хмара Евгений Хмара - украинский военачальник, генерал-майор, который с 20 июля 2026 года официально занимает должность временно исполняющего обязанности министра обороны Украины. До назначения в Министерство обороны он получил широкую известность как боевой офицер спецслужб и руководитель СБУ. С 2011 года проходил службу в элитном Центре специальных операций "А" СБУ. В 2023 году возглавил это подразделение, а в июне 2024 года получил звание генерал-майора. С 5 января по 17 июля 2026 года временно исполнял обязанности главы Службы безопасности Украины (после отставки Василия Малюка). С начала полномасштабного вторжения принимал личное участие в ключевых спецоперациях. Руководил освобождением острова Змеиный, воевал в Киевской и Донецкой областях. Под его началом осуществлялись глубокие дроновые удары по тыловым военным объектам и НПЗ на территории России.

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