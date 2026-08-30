Украина испытывает четыре перехватчика для борьбы с реактивными "Шахедами" - Хмара

Кратко:
- Четыре разработки прошли испытания в полевых условиях
- Задача - масштабировать производство до тысяч единиц
В Украине разработали и испытали четыре перехватчика, которые могут использоваться для уничтожения российских реактивных беспилотников "Шахед". Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара в разговоре с журналистами, пишет LB.
По словам главы Минобороны, украинская сторона продолжает искать эффективные способы противодействия беспилотникам с реактивными двигателями.
"Продолжается поиск способов противодействия реактивным беспилотникам. Уже есть четыре потенциальных перехватчика, которые могут сбивать реактивные "Шахеды"", - заявил Хмара.
Министр отметил, что все четыре разработки уже прошли испытания непосредственно в полевых условиях.
Теперь, по его словам, основная задача заключается в том, чтобы как можно быстрее усовершенствовать эти решения до необходимого уровня и наладить их массовое производство.
"Максимально быстро довести эти решения до необходимого уровня и масштабировать производство до тысяч единиц", - подчеркнул Хмара.
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Как ранее писал Главред, Украина активизировала применение беспилотников средней дальности.
Также ранее Украина внедрила новую модель ведения войны: дронно-штурмовые подразделения, объединяющие пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть.
В Минобороны отмечают, что речь идет не об отдельных группах операторов, а о целостных боевых подразделениях, где пехота, воздушные дроны и наземные роботизированные платформы работают синхронно.
Испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских "Шахедов" успешно прошли в Харьковской области.
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О персоне: Евгений Хмара
Евгений Хмара - украинский военачальник, генерал-майор, который с 20 июля 2026 года официально занимает должность временно исполняющего обязанности министра обороны Украины.
До назначения в Министерство обороны он получил широкую известность как боевой офицер спецслужб и руководитель СБУ.
С 2011 года проходил службу в элитном Центре специальных операций "А" СБУ. В 2023 году возглавил это подразделение, а в июне 2024 года получил звание генерал-майора.
С 5 января по 17 июля 2026 года временно исполнял обязанности главы Службы безопасности Украины (после отставки Василия Малюка).
С начала полномасштабного вторжения принимал личное участие в ключевых спецоперациях. Руководил освобождением острова Змеиный, воевал в Киевской и Донецкой областях. Под его началом осуществлялись глубокие дроновые удары по тыловым военным объектам и НПЗ на территории России.
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