Киев содрогался от взрывов: Россия атаковала столицу, есть пострадавшие

В результате вражеской атаки пострадали четыре района Киева.

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Ночью столица подверглась ударам РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

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РФ атаковала Киев

В результате атаки повреждения зафиксированы в 4 районах

В результате обстрела РФ пострадали люди

Страна-агрессор Россия в ночь на 30 августа атаковала Киев. По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали как минимум три человека, есть повреждения в четырех районах столицы.

Спасатели ликвидировали последствия атаки РФ в Оболонском районе, где в результате попадания возник пожар со второго по пятый этаж 12-этажного жилого дома. Пожар ликвидирован на площади 80 кв. м. Трое пострадавших переданы медикам.

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В Подольском районе зафиксировано попадание в нежилое здание, пожар там также ликвидирован. В Деснянском районе спасатели потушили возгорание травы на открытой территории площадью 2 га.

Продолжается ликвидация возгорания в нежилой застройке в Голосеевском районе. Кроме того, в этом районе ночью возник пожар в административном здании, но его удалось ликвидировать.

Зачем РФ затягивает атаки на Киев на много часов

Главред писал, что, по словам военнослужащего 413-го полка СБС "Рейд", эксперта по вооружению Defense Express Ивана Киричевского, многочасовые воздушные тревоги стали новой повседневной реальностью для столицы и её городов-спутников.

Растянутые во времени атаки вынуждают приостанавливать работу торговых центров, банков, сетевого бизнеса и общественного транспорта. Предприятия теряют рабочие часы, а убытки городской экономики накапливаются.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 29 августа Россия атаковала Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также 267 беспилотниками различных типов.

Ранее стало известно, что в результате вражеской атаки на Киевскую область 29 августа погиб глава Дмитровской общины Тарас Дидич, возглавлявший ее более трех десятилетий.

Кроме того, российская атака утром 29 августа унесла жизни двух детей в Киеве и Киевской области. В столице погибла двухлетняя девочка, еще пять человек пострадали, а в Бориспольском районе погибла 14-летняя девочка.

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Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательные работы, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

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