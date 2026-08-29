Что носить девушкам с широкими бедрами: дизайнер назвал стильные приемы

Кратко:
- Что предлагает носить дизайнер
- Какие стилистические приемы он советует
Украинский дизайнер Андре Тан заговорил про девушек с широкими бедрами, а также о том, как таким красавицам стоит одеваться.
Об этом дизайнер записал интересный ролик на своей странице в Instagram.
"В этой части разбираем простые стилистические приемы, которые помогут сбалансировать пропорции и сделать силуэт более гармоничным", - говорит он.
Прямые широкие брюки
По словам дизайнера, стоит забыть об обтягивающих брюках, которые сильно облегают бедра. Прямые и широкие брюки создают красивую вертикаль.
Юбка
Юбка А-образного силуэта - одна из наилучших моделей для женщин с широкими бедрами. Она подчеркивает талию и плавно спадает вниз и не создает объем.
Акцент вверху
Нужно делать акцент вверху - структурные плечи, объем, яркий цвет. Задача - привернуть внимание к верхней части тела.
Однотонный низ
Простой однотонный низ "собирает силуэт". А если добавить светлый верх, то эффект будет еще ярче.
Удлиненные жакеты и рубашки
Они создают две вертикальные линии, которые визуально вытягивают вашу фигуру. Однако, по словам дизайнера, тут есть важный нюанс: жакет не должен заканчиваться на самой широкой точке, а ниже.
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О персоне: Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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