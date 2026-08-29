Что носить девушкам с широкими бедрами: дизайнер назвал стильные приемы

Андре Тан назвал интересные приемы, которые помогут сбалансировать образ.

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Андре Тан рассказал, что носить девушкам с широкими бедрами / Коллаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Кратко:

Что предлагает носить дизайнер

Какие стилистические приемы он советует

Украинский дизайнер Андре Тан заговорил про девушек с широкими бедрами, а также о том, как таким красавицам стоит одеваться.

Об этом дизайнер записал интересный ролик на своей странице в Instagram.

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"В этой части разбираем простые стилистические приемы, которые помогут сбалансировать пропорции и сделать силуэт более гармоничным", - говорит он.

Прямые широкие брюки

По словам дизайнера, стоит забыть об обтягивающих брюках, которые сильно облегают бедра. Прямые и широкие брюки создают красивую вертикаль.

Андре Тан назвал модные приемы / Скриншот

Юбка

Юбка А-образного силуэта - одна из наилучших моделей для женщин с широкими бедрами. Она подчеркивает талию и плавно спадает вниз и не создает объем.

Акцент вверху

Нужно делать акцент вверху - структурные плечи, объем, яркий цвет. Задача - привернуть внимание к верхней части тела.

Дизайнер показал, что носить женщинами с широкими бедрами / Скриншот

Однотонный низ

Простой однотонный низ "собирает силуэт". А если добавить светлый верх, то эффект будет еще ярче.

Андре Тан поделился лайфхаками / Скриншот

Удлиненные жакеты и рубашки

Они создают две вертикальные линии, которые визуально вытягивают вашу фигуру. Однако, по словам дизайнера, тут есть важный нюанс: жакет не должен заканчиваться на самой широкой точке, а ниже.

Андре Тан поделился лайфхаками / Скриншот

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О персоне: Андре Тан Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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