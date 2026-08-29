Морковь сохранится до самой весны: когда нужно выкапывать овощ

От правильного срока сбора в значительной степени зависит не только качество урожая, но и то, насколько хорошо морковь будет храниться зимой.

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Выкапывание моркови / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Когда лучше всего собирать морковь

Какую морковь можно хранить всю зиму

Как правильно подготовить корнеплоды к хранению

Уморкови длительный период вегетации, однако точное время её созревания зависит прежде всего от сорта. Некоторые сорта можно собирать примерно через 80 дней после посева, тогда как поздним сортам для созревания может потребоваться до 220 дней.

Главред разобрался, когда лучше выкапывать морковь, какие корнеплоды подходят для длительного хранения и как правильно подготовить урожай после сбора.

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Можно ли в августе собирать морковь с огорода

Доктор садоводства и специалист по растениеводству Вираг Чорба на портале Agroforum.hu рассказала, что морковь относится к овощам с достаточно длительным вегетационным периодом, однако точные сроки созревания зависят прежде всего от сорта. Ранние сорта могут быть готовы к сбору примерно через 80 дней после посева, а поздним, напротив, для полного созревания может потребоваться до 220 дней.

На развитие корнеплодов также влияют погодные условия, уход и регулярность полива. Поэтому ориентироваться только на календарную дату не стоит.

О готовности моркови к сбору могут свидетельствовать характерные для сорта размер и цвет корнеплодов.

Когда выкапывать морковь для длительного хранения

Морковь можно собирать летом или в августе, если речь идет о сортах, созревающих в этот период. Однако такие корнеплоды не лучшим образом подходят для длительного зимнего хранения.

Для закладки урожая на зиму специалист советует планировать сбор на октябрь или ноябрь. При этом важно успеть выкопать морковь до заморозков.

Если раннюю морковь уже нужно использовать, её лучше не оставлять на длительное хранение. Собранные летом корнеплоды рекомендуется хранить в холодильнике недолго или выкапывать только то количество, которое планируется использовать в ближайшее время.

Что любит морковь / Инфографика: Главред

Как правильно подготовить морковь к хранению

Одного правильного срока сбора недостаточно, ведь важное значение имеет подготовка урожая после выкапывания. Прежде всего морковь нужно перебрать и отбраковать поврежденные, испорченные или больные корнеплоды.

Не стоит закладывать на хранение даже один явно зараженный овощ, поскольку болезнь может распространиться на весь урожай. После сбора также нужно очистить корнеплоды от лишней почвы и удалить листья.

Для хранения морковь можно складывать в ящики, выстланные бумагой. Не рекомендуется насыпать слишком много корнеплодов друг на друга, между ними должно оставаться пространство для вентиляции.

Смотрите видео о том, когда копать морковь:

Какая температура нужна для хранения моркови

Помещение, где хранится морковь, должно быть хорошо вентилируемым. Важно контролировать не только температуру, но и уровень влажности. Оптимальной температурой для хранения моркови считается от 0 до 5 °C.

Чрезмерная влажность создает благоприятные условия для распространения болезнетворных микроорганизмов. Если же воздух слишком сухой, корнеплоды быстро теряют воду, морщатся и вянут. Поэтому важно поддерживать правильный баланс температуры и влажности в помещении.

Как проверять морковь зимой

Даже при правильных условиях хранения урожай не стоит оставлять без присмотра до весны. Морковь нужно периодически осматривать, чтобы вовремя заметить корнеплоды, которые начали портиться.

Поврежденные части или овощи, которые быстро теряют качество, нужно как можно быстрее убирать. Это поможет не допустить распространения болезни на здоровую морковь.

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