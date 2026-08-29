Амаль Клуни отправилась на свидание с мужем: что она надела

Кратко:
- Как выглядела Амаль Клуни
- Куда они отправились
Амаль Клуни вновь привлекла внимание своим элегантным образом во время романтического вечера с мужем Джорджем Клуни на озере Комо. Для выхода она выбрала облегающее белое шелковое платье в бельевом стиле, которое подчеркнуло её фигуру и придало образу лёгкий "свадебный" оттенок.
Как пишет Page Six, образ дополнили выразительные аксессуары - массивные браслеты и длинные серьги, а также укладка с объёмными локонами. В руках у неё был небольшой букет цветов, который усилил романтичное настроение выхода.
Посмотреть фото влюбленной парочки можно тут
Джордж Клуни поддержал стиль супруги, выбрав светлый монохромный образ с трикотажной футболкой, брюками и лоферами. Вместе пара выглядела гармонично и подчеркнула статус одной из самых стильных пар.
Отмечается, что супруги традиционно проводят лето на озере Комо и регулярно появляются на светских мероприятиях, демонстрируя продуманные и эффектные образы. В течение сезона Амаль не раз становилась объектом обсуждений благодаря своим ярким и разнообразным выходам.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, украинский телеведущий и актёр Александр Попов сообщил, что расстался с женой Галиной спустя два года отношений. О своём разводе он рассказал публично во время одного из светских мероприятий.
Ранее также супруг популярной украинской телеведущей Валентины Хамайко рассказал, сколько еще украинцам придется ждать прямых перелетов из Украины.
Вас также может заинтересовать:
- "Защищал Донецкое направление": на фронте погиб известный актер
- Сюмбюль ага "pro max": актер ошарашил мускулистым телом
- "Операция позади": популярный актер получил серьезную травму
О персоне: Джордж Клуни
Джордж Клуни - американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, предприниматель и активист. Широкую известность получил после выходов телесериала "Скорая помощь" и фильма "От заката до рассвета". В 2009 году был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, опубликованный Forbes в 2018 году, сообщает Википедия. Обладатель премий Золотой глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) и Премии Гильдии киноактеров США (1996, 1997, 1998, 1999).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред