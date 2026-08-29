Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Амаль Клуни отправилась на свидание с мужем: что она надела

Алена Кюпели
29 августа 2026, 16:32
google news Подпишитесь
на нас в Google
Голливудские знаменитости прогулялись на итальянском озере Комо.
Джордж Клуни, Амаль Клуни
Джордж Клуни и Амаль Клуни наслаждаются временем вместе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Как выглядела Амаль Клуни
  • Куда они отправились

Амаль Клуни вновь привлекла внимание своим элегантным образом во время романтического вечера с мужем Джорджем Клуни на озере Комо. Для выхода она выбрала облегающее белое шелковое платье в бельевом стиле, которое подчеркнуло её фигуру и придало образу лёгкий "свадебный" оттенок.

Как пишет Page Six, образ дополнили выразительные аксессуары - массивные браслеты и длинные серьги, а также укладка с объёмными локонами. В руках у неё был небольшой букет цветов, который усилил романтичное настроение выхода.

видео дня
Джордж Клуни, Амаль Клуни
Джордж Клуни и Амаль Клуни отдыхают в Европе / ua.depositphotos.com

Посмотреть фото влюбленной парочки можно тут

Джордж Клуни поддержал стиль супруги, выбрав светлый монохромный образ с трикотажной футболкой, брюками и лоферами. Вместе пара выглядела гармонично и подчеркнула статус одной из самых стильных пар.

Отмечается, что супруги традиционно проводят лето на озере Комо и регулярно появляются на светских мероприятиях, демонстрируя продуманные и эффектные образы. В течение сезона Амаль не раз становилась объектом обсуждений благодаря своим ярким и разнообразным выходам.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, украинский телеведущий и актёр Александр Попов сообщил, что расстался с женой Галиной спустя два года отношений. О своём разводе он рассказал публично во время одного из светских мероприятий.

Ранее также супруг популярной украинской телеведущей Валентины Хамайко рассказал, сколько еще украинцам придется ждать прямых перелетов из Украины.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Джордж Клуни

Джордж Клуни - американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, предприниматель и активист. Широкую известность получил после выходов телесериала "Скорая помощь" и фильма "От заката до рассвета". В 2009 году был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, опубликованный Forbes в 2018 году, сообщает Википедия. Обладатель премий Золотой глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) и Премии Гильдии киноактеров США (1996, 1997, 1998, 1999).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Джордж Клуни новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ставка на "паутину": Хмара назвал способ победы Украины в войне с Россией

Ставка на "паутину": Хмара назвал способ победы Украины в войне с Россией

17:10Война
В Украине ввели ограничения на базовые продукты: список товаров и причины решения

В Украине ввели ограничения на базовые продукты: список товаров и причины решения

16:59Украина
Минобороны вышло с важным указом после трагедии под Киевом — появились новые детали

Минобороны вышло с важным указом после трагедии под Киевом — появились новые детали

15:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке художницы около мольберта за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке художницы около мольберта за 47 с

Смешивание банановой кожуры с содой: кухонный трюк с удивительным эффектом

Смешивание банановой кожуры с содой: кухонный трюк с удивительным эффектом

Сковородка будет сиять как новая: как отмыть ее от застарелого нагара и жира

Сковородка будет сиять как новая: как отмыть ее от застарелого нагара и жира

Выигрывают крупный куш: кому улыбнется удача с 31 августа по 6 сентября

Выигрывают крупный куш: кому улыбнется удача с 31 августа по 6 сентября

Как избавиться от накипи в электрическом чайнике за 15 минут без уксуса

Как избавиться от накипи в электрическом чайнике за 15 минут без уксуса

Последние новости

17:34

Почему взрывается домашняя консервация — ошибки, которые портят заготовки

17:29

Тест на IQ: нужно найти бабочку среди цветов за 7 секунд

17:28

Засор исчезнет на глазах: сантехник поразил неожиданным способом прочистки трубВидео

17:10

Ставка на "паутину": Хмара назвал способ победы Украины в войне с Россией

17:00

Гарри и Меган помогли перебраться в Англию: кто за этим стоит

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
16:59

В Украине ввели ограничения на базовые продукты: список товаров и причины решенияФото

16:46

Что лучше жарить первым — мясо или лук: как сохранить сочность блюда

16:32

Амаль Клуни отправилась на свидание с мужем: что она надела

16:29

Воздушные тревоги дорого обходятся Украине: раскрыт главный фактор риска

Реклама
16:28

Зачем кладут листья мяты в выключенную духовку: практическое объяснение

16:24

Переезд, ремонт и задержка выплат: кому Уран спутает все планы в сентябре 2026Видео

16:09

Почему нельзя засыпать обнажённые корни деревьев землёй: неожиданная причинаВидео

15:59

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Рыбам - довериться интуиции, Раку - опасность

15:56

Опытные хозяйки перед сном насыпают кофейную гущу в унитаз: для чего

15:47

Гороскоп Таро на неделю 31 августа - 6 сентября: Весам — любовь, а Девам — прорыв

15:29

Зачем брызгать уксус на носки — неожиданный совет по стирке

15:19

В Украине массово закрывают магазины: экономист объяснил, в чём причина

15:17

Минобороны вышло с важным указом после трагедии под Киевом — появились новые деталиФото

15:07

Необычное украинское слово "поворозка": что оно на самом деле означает

15:01

Как очистить деревянные шкафы на кухне: простой способ отмыть жир

Реклама
14:51

Муж телеведущей раскрыл, когда из Киева полетят пассажирские самолеты

14:50

Удар по складу боеприпасов под Киевом: число погибших вновь резко возрослоФото

14:32

Классические шкафы могут уйти в прошлое: какое решение делает дом просторнее

14:10

Почему нельзя мыть пол горячей водой: всё решает один нюанс

13:59

Прямой путь к пожару: чем нельзя топить печь и как правильно сушить дрова

13:46

Погибли дети, много раненых: РФ с утра атакует Киев и область, что известно

13:37

Принц Уильям нанес серьезный удар по принцу Гарри: что он сделал

13:13

Пяты станут мягкими, как у младенца: как приготовить простую ванночку всего за 10 минут

13:12

Китайский гороскоп на завтра, 30 августа: Козлам - ссоры, Драконам - отдых

13:07

Почему Киев особенно уязвим к воздушным тревогам - последствия почувствует вся Украина

12:32

Селин Дион вышла на публику впервые за два года: как она выглядит

12:26

РФ готовит наступление ещё в 2 области Украины: в ОП предупредили о новой фазе войны

12:24

Зачем РФ растягивает атаки на Киев на многие часы: эксперт раскрыл цель врага

11:51

Число жертв выросло до 27, разрушены десятки домов: детали удара по Киевщине

11:19

Испугались детонации: под Киевом хозяева ищут своих любимцев (список и контакты)

10:50

Товары исчезают из магазинов из-за ударов РФ по складам: грозит ли Украине дефицит

10:46

Прибыл на место обстрела одним из первых: погиб глава Дмитровской общины на Киевщине

10:41

Гороскоп на завтра, 30 августа: Ракам — подарок, Львам — ссора

09:54

РФ накрыла Украину волной дронов и ракет: каковы последствия в регионахФото

09:53

Дроны атаковали Ростовскую область: поражены склады OZON, DNS и судостроительный заводВидео

Реклама
09:23

Максимальный уровень опасности: США обновили рекомендации для поездок в УкраинуФото

09:15

Киев в многочасовых тревогах: как новая тактика РФ может ударить по экономике Украины

08:51

Масштабный пожар и взрывы под Киевом: есть погибшие и раненые — новые детали трагедии

08:32

Пламя охватило фуры с зерном: РФ атаковала юг Одесчины, есть жертва и раненыеФото

07:49

Атака РФ на Киев не прекращается, движутся новые группы БпЛА: свежие данныеФото

05:11

Почему "хрущевки" в СССР строили именно 5-этажными: неожиданный ответ

04:28

Как избавиться от накипи в электрическом чайнике за 15 минут без уксуса

04:04

Можно ли добавлять аспирин в консервы: неожиданное решение

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке художницы около мольберта за 47 с

03:30

Вместо "мела из магазина": как легко приготовить ароматный луковый порошок домаВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Регионы
Новости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять