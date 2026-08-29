Амаль Клуни отправилась на свидание с мужем: что она надела

Голливудские знаменитости прогулялись на итальянском озере Комо.

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Джордж Клуни и Амаль Клуни наслаждаются временем вместе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Как выглядела Амаль Клуни

Куда они отправились

Амаль Клуни вновь привлекла внимание своим элегантным образом во время романтического вечера с мужем Джорджем Клуни на озере Комо. Для выхода она выбрала облегающее белое шелковое платье в бельевом стиле, которое подчеркнуло её фигуру и придало образу лёгкий "свадебный" оттенок.

Как пишет Page Six, образ дополнили выразительные аксессуары - массивные браслеты и длинные серьги, а также укладка с объёмными локонами. В руках у неё был небольшой букет цветов, который усилил романтичное настроение выхода.

видео дня

Джордж Клуни и Амаль Клуни отдыхают в Европе / ua.depositphotos.com

Посмотреть фото влюбленной парочки можно тут

Джордж Клуни поддержал стиль супруги, выбрав светлый монохромный образ с трикотажной футболкой, брюками и лоферами. Вместе пара выглядела гармонично и подчеркнула статус одной из самых стильных пар.

Отмечается, что супруги традиционно проводят лето на озере Комо и регулярно появляются на светских мероприятиях, демонстрируя продуманные и эффектные образы. В течение сезона Амаль не раз становилась объектом обсуждений благодаря своим ярким и разнообразным выходам.

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О персоне: Джордж Клуни Джордж Клуни - американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, предприниматель и активист. Широкую известность получил после выходов телесериала "Скорая помощь" и фильма "От заката до рассвета". В 2009 году был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, опубликованный Forbes в 2018 году, сообщает Википедия. Обладатель премий Золотой глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) и Премии Гильдии киноактеров США (1996, 1997, 1998, 1999).

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