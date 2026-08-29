Почему Киев особенно уязвим к воздушным тревогам - последствия почувствует вся Украина

Воздушные тревоги в Киеве сказываются на бизнесе и ВВП Украины.

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Воздушные тревоги в Киеве - почему их последствия сказываются на экономике Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявлений экспертов:

Несколько часов тревоги в Киеве имеют масштабные последствия

В столице и области может находиться до 20% населения

Остановка бизнеса во время тревог влияет на всю экономику

Нескольких часовые воздушные тревоги в Киеве могут иметь значительно больший экономический эффект, чем аналогичные угрозы в других регионах, поскольку в столичном регионе сосредоточена значительная часть населения и деловой активности. Об этом сообщили исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский и председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии Главреду.

По оценке Вышлинского, на области, которые регулярно оказываются под угрозой российских баллистических ударов и атак дронов, приходится около 72% украинского ВВП. В то же время он предупреждает, что этот показатель может быть неточным из-за особенностей статистики, в частности регистрации головных офисов компаний в столице.

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При этом именно в этих регионах сосредоточена значительная часть деловой активности. Во время длительных угроз часть работодателей меняет режим работы, особенно это касается крупных структур и компаний с жесткими правилами безопасности.

"Конечно, не все останавливают работу во время тревог, но достаточно много предприятий при таком уровне тревог принимают решение приостановить работу", - говорит Вишлинский.

По его словам, речь идет прежде всего о банках, крупных сетевых компаниях и бизнесе с иностранными инвестициями. Ограничения на период опасности также часто вводят крупные торговые центры.

Отдельным фактором является концентрация населения и экономических процессов в столичном регионе. По данным мобильных операторов, на которые ссылается Вишлинский, в Киеве и Киевской области сейчас может находиться до пятой части населения страны, а доля региона в экономике еще больше.

"Поэтому несколько часов тревоги в Киеве имеют совершенно иной экономический масштаб, чем аналогичная по продолжительности угроза на территории с меньшей концентрацией бизнеса", - подчеркивает Вишлинский.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак обращает внимание на то, что регулярные перерывы из-за опасности сказываются на общей динамике хозяйственных процессов. В то же время степень влияния зависит от сферы деятельности и возможности компаний продолжать работу в других форматах.

"Каждая такая воздушная тревога замедляет и негативно влияет на динамику экономических процессов в стране", - говорит Новак.

При этом экономика не замирает полностью. Часть предприятий приостанавливает деятельность, другие сокращают отдельные операции, а некоторые продолжают работать. Именно эта разница определяет реальный масштаб потерь от длительных воздушных тревог.

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Удары по Киеву и Киевской области - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, вечером 28 августа Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных БПЛА в сторону Киева. По их данным, была зафиксирована и отражена часть атак в ходе массированного удара дронами. По состоянию на 19:00 Воздушные силы сообщили о применении семи S8000 "Бандероль" и 96 ударных БПЛА, из которых было сбито или подавлено шесть S8000 и 73 ударных дрона.

До этого Белогородский сельский голова Антон Овсиенко сообщал о попадании по складам "Новой почты" под Киевом.

Утром 28 августа глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко сообщил о последствиях вражеских ударов в Киевской области и подтвердил наличие погибшего в Бучанском районе. Он также добавил, что в результате атак были уничтожены сортировочный центр и склады.

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О персоне: Андрей Новак Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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