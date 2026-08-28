Зачем хранить использованные чайные пакетики в холодильнике: хитрость

Чайные пакетики в холодильнике: сухие чайные листья можно использовать для борьбы с неприятными запахами, но важно не оставлять влажный чай надолго.

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Чайные пакетики в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Чайные пакетики помогут освежить холодильник

Какой чай лучше выбрать

Почему пакетики нужно высушить

Неприятные запахи в холодильнике могут появляться из-за хранения продуктов с резким ароматом, испорченной еды или недостаточной регулярной уборки. Обычно для их устранения используют пищевую соду, однако в домашних условиях можно попробовать и другой простой способ - чайные пакетики. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Food Republic, использованные чайные пакетики могут помогать поглощать часть посторонних запахов благодаря свойствам сухих чайных листьев. Лучше всего для такого способа подходят хорошо высушенные пакетики, ведь влажный чай в холодильнике может быстро стать средой для развития микроорганизмов.

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Какой чай лучше использовать

Для борьбы с запахами можно взять пакетики черного или зеленого чая. Если чай содержит ароматические добавки, например мяту или цитрусовые нотки, они могут оставлять после себя легкий приятный запах.

В то же время чайный пакетик не заменит полноценную уборку холодильника. Если неприятный запах вызван испорченными продуктами или загрязненными полками, сначала нужно устранить источник запаха.

Как усилить действие чайных листьев

Для увеличения площади контакта пакетик можно вскрыть, высыпать сухие листья в небольшую открытую емкость и поставить её в холодильник. Так чайный осадок будет лучше контактировать с воздухом.

По желанию к сухим чайным листьям можно добавить небольшое количество пищевой соды. Однако не стоит смешивать компоненты в большом количестве - для холодильника достаточно небольшой открытой емкости.

Видео о том, как можно повторно использовать чайные пакетики, можно посмотреть здесь:

Почему важно не оставлять влажный чай

Если используются уже заваренные пакетики, их необходимо сначала хорошо высушить. Влажный чай не стоит оставлять в холодильнике на несколько дней, поскольку органический материал в таких условиях может портиться.

Сухой пакетик или чайные листья лучше регулярно заменять, а холодильник периодически мыть. Такой способ можно использовать как дополнительное средство для поддержания свежести, но не в качестве замены санитарной очистки.

Как улучшить запах в доме инфографика / Инфорграфика: Главред

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Об источнике: Food Republic Food Republic - это американская медиаплатформа о кулинарии и кухонном быту, основанная в 2011 году и принадлежащая холдингу Static Media. Ресурс специализируется на практических кулинарных советах, кухонных лайфхаках, рецептах и правилах хранения продуктов для широкой аудитории.

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