Что может вывести из строя стиральную машину: что не стоит класть в барабан

О чём вы узнаете:
- Некоторые вещи могут повредить стиральную машину
- Металлические элементы декора опасны для барабана
- Большие одеяла создают дополнительную нагрузку
Стиральная машина значительно облегчает быт, однако неправильное использование может привести к её внезапной поломке. Размер и вес вещей, материал, а также наличие мелких деталей имеют большое значение при выборе режима стирки и загрузке барабана. Главред расскажет подробнее.
Какая одежда может повредить барабан
Как сообщает издание Kobieta Onet, особую опасность для барабана и фильтров представляют вещи с металлическими элементами, пайетками, пряжками или длинными кисточками. Во время вращения мелкий декор может отрываться, попадать во внутренние детали устройства или повреждать другие ткани.
Чтобы уберечь технику и одежду, такие вещи следует стирать в специальных защитных мешках. Перед загрузкой также нужно проверить рекомендации производителя на этикетке и убедиться, что вещь вообще можно стирать в машине.
Шерсть животных и тяжелая обувь
Осторожности требуют вещи, на которых скопилось много шерсти домашних животных. Большое количество шерсти может попасть в фильтр и постепенно затруднять слив воды. Перед машинной стиркой такие вещи лучше максимально очистить от шерсти вручную.
Не стоит без необходимости загружать в барабан и тяжелую обувь. Она может создавать значительную механическую нагрузку во время отжима, особенно если стирать её без специального мешка или на неподходящем режиме.
Видео о том, как правильно стирать вещи, чтобы они не испортились:
Почему большие одеяла могут быть опасными
Проблемы могут возникнуть и при стирке слишком габаритных одеял, пледов или спальных мешков. Намокнув, такие вещи становятся значительно тяжелее и могут превысить допустимый вес загрузки.
Кроме того, крупная вещь может неравномерно распределиться внутри барабана. Это вызывает сильную вибрацию во время отжима и создает дополнительную нагрузку на механизмы стиральной машины.
Коврики с резиновой основой - ещё одна проблема
Отдельного внимания заслуживают коврики с резиновым или латексным покрытием. Если материал старый, пересохший или начал крошиться, во время стирки от него могут отделяться мелкие частицы.
Они могут попадать в фильтр и другие элементы системы отвода воды и вызывать засоры. Поэтому перед стиркой коврика стоит проверить состояние его основы. Если резина уже разрушается, безопаснее не класть такую вещь в стиральную машину.
Чтобы техника прослужила дольше, важно не только правильно выбирать режим стирки, но и следить за весом загрузки, состоянием вещей и рекомендациями производителя.
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Об источнике: Onet
Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Самый цитируемый и самый популярный в категории "Информация и журналистика". Об этом пишет Википедия.
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