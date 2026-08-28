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Что может вывести из строя стиральную машину: что не стоит класть в барабан

Марина Иваненко
28 августа 2026, 16:54
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Что нельзя стирать в стиральной машине: некоторые вещи могут повредить барабан, забить фильтр или создать чрезмерную нагрузку во время отжима.
Какие вещи нельзя класть в барабан
Какие вещи нельзя класть в барабан / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Некоторые вещи могут повредить стиральную машину
  • Металлические элементы декора опасны для барабана
  • Большие одеяла создают дополнительную нагрузку

Стиральная машина значительно облегчает быт, однако неправильное использование может привести к её внезапной поломке. Размер и вес вещей, материал, а также наличие мелких деталей имеют большое значение при выборе режима стирки и загрузке барабана. Главред расскажет подробнее.

Какая одежда может повредить барабан

Как сообщает издание Kobieta Onet, особую опасность для барабана и фильтров представляют вещи с металлическими элементами, пайетками, пряжками или длинными кисточками. Во время вращения мелкий декор может отрываться, попадать во внутренние детали устройства или повреждать другие ткани.

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Чтобы уберечь технику и одежду, такие вещи следует стирать в специальных защитных мешках. Перед загрузкой также нужно проверить рекомендации производителя на этикетке и убедиться, что вещь вообще можно стирать в машине.

Шерсть животных и тяжелая обувь

Осторожности требуют вещи, на которых скопилось много шерсти домашних животных. Большое количество шерсти может попасть в фильтр и постепенно затруднять слив воды. Перед машинной стиркой такие вещи лучше максимально очистить от шерсти вручную.

Не стоит без необходимости загружать в барабан и тяжелую обувь. Она может создавать значительную механическую нагрузку во время отжима, особенно если стирать её без специального мешка или на неподходящем режиме.

Видео о том, как правильно стирать вещи, чтобы они не испортились:

Почему большие одеяла могут быть опасными

Проблемы могут возникнуть и при стирке слишком габаритных одеял, пледов или спальных мешков. Намокнув, такие вещи становятся значительно тяжелее и могут превысить допустимый вес загрузки.

Кроме того, крупная вещь может неравномерно распределиться внутри барабана. Это вызывает сильную вибрацию во время отжима и создает дополнительную нагрузку на механизмы стиральной машины.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Коврики с резиновой основой - ещё одна проблема

Отдельного внимания заслуживают коврики с резиновым или латексным покрытием. Если материал старый, пересохший или начал крошиться, во время стирки от него могут отделяться мелкие частицы.

Они могут попадать в фильтр и другие элементы системы отвода воды и вызывать засоры. Поэтому перед стиркой коврика стоит проверить состояние его основы. Если резина уже разрушается, безопаснее не класть такую вещь в стиральную машину.

Чтобы техника прослужила дольше, важно не только правильно выбирать режим стирки, но и следить за весом загрузки, состоянием вещей и рекомендациями производителя.

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Об источнике: Onet

Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Самый цитируемый и самый популярный в категории "Информация и журналистика". Об этом пишет Википедия.

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