Умер король Норвегии Харальд V: что известно о старейшем монархе Европы

В последние недели монарх находился в больнице из-за проблем со здоровьем.

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Умер король Норвегии Харальд V / Коллаж: Главред, фото: royalcourt.no, Википедия

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В Осло скончался старейший монарх Европы Харальд V

Королевский двор официально подтвердил смерть короля

Врачи предупреждали семью о тяжелом состоянии монарха

Король Норвегии Харальд V умер 28 августа 2026 года в возрасте 89 лет в университетской больнице в Осло. Об этом официально объявил Королевский двор Норвегии .

Королевский флаг на крыше дворца спустили до половины древка - именно так в Норвегии объявляют о смерти короля.

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При дворе также сообщили, как умер Харальд V.

"С глубокой скорбью сообщаем о кончине Его Величества короля Харальда. Король Харальд мирно скончался в университетской больнице Осло Риксхоспиталет в пятницу, 28 августа, в 6:35 утра", - говорится в сообщении.

Скриншот / royalcourt.no

Чем болел Харальд V

В последние недели Харальд V находился в больнице из-за проблем со здоровьем.

Как сообщало норвежское издание NRK, король Харальд попал в больницу 17 августа из-за задержки жидкости в организме. До этого монарх в течение нескольких недель проходил лечение от заболевания крови.

89-летний монарх страдал от гемолитической анемии, которая вызывает снижение количества эритроцитов в организме и приводит к усталости и одышке.

Консультант-гематолог больницы, в которой находился король Харальд, сообщил, что семье следует готовиться к худшему.

"читывая его возраст и располагая лишь скудной информацией о перенесенных им ранее заболеваниях, мы считаем необходимым признать, что ситуация очень серьезная и нам нужно готовиться к худшему", - отметил он.

Чем известен Харальд V

Харальд V был старейшим монархом Европы и последним живым представителем королевской Европы, пережившей Вторую мировую войну: он родился в Аскере под Осло, а трехлетним вместе с матерью и сестрами бежал от нацистской оккупации сначала в Швецию, а затем кораблем в США. В отличие от ряда европейских монархов, отрекшихся от престола в последние годы из-за возраста, он отказался от абдикации.

Харальд V являлся церемониальным главой Норвегии с января 1991 года - с момента смерти своего отца, короля Улафа.

Происходит из династии Глюксбургов. Первый король Норвегии с именем "Харальд" с начала XII века, со времён Харальда IV.

Родился в резиденции Скаугум в Аскере 21 февраля 1937 года в семье кронпринца Улафа (впоследствии короля Улафа V) и Марты Шведской, став первым принцем, родившимся в Норвегии, с 1370 года. Он третий ребёнок в семье (старшие сёстры - принцессы Рагнхильда и Астрид). Является троюродным братом королевы Великобритании Елизаветы ІІ.

Профессионально занимался парусным спортом, представлял Норвегию на Олимпийских играх 1964, 1968 и 1972 годов.

В 1968 году женился на не девушке недворянского происхождния Соне Харальдсен.

Этот выбор Харальда дал возможность его детям - принцессе Марте Луизе и кронпринцу Хокону - также заключить браки с партнерами, не являющимися представителями знатных семей, отмечает обозреватель журнала Se og Hør Кэролайн Вагле.

"Он никогда не боялся проявлять эмоции, юмор или [показывать] уязвимость, и это делало его образ очень человечным", - сказала Вагле.

Король Харальд в 1968 году женился на Соне Харальдсен / Фото: www.royalcourt.no

В 2003-2004 и 2005 король тяжело болел, переносил операции по излечению рака и сердечно-сосудистых заболеваний (ему было сделано аортокоронарное шунтирование). Оба раза кронпринц Хокон исполнял обязанности регента.

"Народный король"

После 35 лет пребывания на троне Харальд V запомнится как популярный монарх и реформатор. Одна из его главных заслуг - модернизация монархии. Норвежцы называли его "народным королем" и "дедушкой" нации за простоту в общении, открытость и демократичность, пишет ВВС.

Во время его пребывания на троне норвежская монархия стала более прозрачной в финансовых и медицинских вопросах, было многое сделано для обеспечения равенства в гражданских и социальных правах.

Корреспондент Nettavisen Тове Таалесен отмечает, что король Норвегии был очень близок к народу, а жители Норвегии называли его "одним из нас".

Харальду V / Фото: Википедия

Июль 2011 года принес Харальду V самое тяжелое испытание за годы правления. Страну потряс кровавый теракт: правый радикал Андерс Брейвик лишил жизни 8 человек в Осло, после чего устроил бойню в молодежном лагере на острове Утёйя, где застрелил 69 человек - преимущественно подростков.

На следующий день монарх обратился к нации по ТВ, а позже произнес эмоциональную речь на памятной церемонии. Историк Оле-Йорген Шульсруд-Хансен считает то выступление ключевым веховым событием для норвежского престола в этом столетии: "Этот эпизод навсегда останется в народной памяти как эталон того, чем должна быть монархия".

Пять лет спустя, в 2016-м, норвежский лидер снова оказался в центре внимания общественности - на этот раз благодаря яркой речи в поддержку религиозного, этнического и сексуального многообразия

Он напомнил, что норвежский народ многогранен: это и уроженцы страны, и иммигранты из Афганистана, Пакистана, Польши, Швеции, Сомали или Сирии. Харальд подчеркнул, что граждане страны верят в Бога, Аллаха, Вселенную или остаются атеистами, а среди молодежи и взрослых есть как гетеросексуальные, так и однополые пары, и все они одинаково являются частью Норвегии.

"Они излучают надежду": Харальд V запомнился своей искренней поддержкой Украины

Несмотря на традиционный для норвежской монархии нейтралитет и церемониальный статус, после февраля 2022 года Харальд V занял непреклонную и публичную позицию в поддержку Украины, регулярно обращаясь к нации и миру.

В своем новогоднем обращении к нации 31 декабря 2022 года король осудил агрессию России.

"С жестокой войной России в Украине новая серьезная угроза нависла над нашей частью мира", - подчеркнул монарх.

Харальд V выразил глубокую благодарность норвежскому народу за солидарность и призвал жителей страны согреть украинских беженцев своим человеческим теплом, проявить максимальное гостеприимство и сделать Норвегию для них безопасной, надежной гаванью.

Владимир Зеленский и Харальд V / Фото: president.gov.ua

В декабре 2023 года Харальд V и королева Соня провели аудиенцию и официальный обед в Королевском дворце Осло в честь Президента Украины Владимира Зеленского. Эта встреча оказала глубокое впечатление на норвежского правителя.

Позже в своей новогодней речи монарх привел украинцев в пример всему миру как образец несгибаемого духа.

"Даже там, где кажется темнее всего, есть сила, которая заставляет людей шагнуть в новый день… Они находятся в центре тяжелейших ситуаций, но не сдаются. Они излучают надежду и жизненную силу", - говорил Харальд V.

Аудиенция президента Украины у короля Норвегии Харальда V / Фото: president.gov.ua

Кто станет новым королем Норвегии

После смерти Харальда V трон в тот же миг перешел к его сыну сыну Хокону. Как пишет NRK, по конституционной логике Норвегии наследник принимает корону автоматически, без указов, голосований и церемоний. Именно из этой традиции родилось выражение "Король умер, да здравствует король".

В ближайшее время, как только это будет практически возможно, во дворце созовут чрезвычайный государственный совет - там новый король впервые встретится с правительством уже как глава государства. Он формально информирует министров о смерти предшественника, о собственном вступлении на престол, а также о королевском имени и девизе, которые он выбрал для своего правления.

Вопрос имени - не формальность: монарх имеет право выбора, и в истории европейских династий регентское имя нередко не совпадало с тем, под которым наследника знали десятилетиями.

"Хокон и Магнус - оба возможные королевские имена, но король Улаф говорил, что использоваться будет именно Хокон. Большинство ожидает, что он возьмет имя Хокон VIII", - отметил историк королевского дома Тор Бомонн-Ларсен.

Единственный сын короля Норвегии Харальда V и его жены королевы Сони / Фото: Википедия

Западные СМИ уже пишут о новом монархе как о короле Хоконе VIII, тогда как норвежские медиа на момент публикации подают это имя как ожидаемое решение, которое должно быть объявлено именно в государственном совете. Вместе с ним монарх сообщает и девиз - Харальд V, как его отец и дед, выбрал "Alt for Norge" ("Всё для Норвегии").

После завершения чрезвычайного государственного совета королевский флаг на крыше дворца снова поднимают до топа - теперь уже за нового короля. Одновременно с балкона дворца вывешивают флаг с траурным крепом на половине древка, и он будет висеть там до окончания похорон. На остальных официальных зданиях страны флаги также останутся на половине древка.

Несмотря на автоматический переход трона, статья 9 Конституции требует от монарха присяги верности основному закону перед депутатами.Текст, который новый король произносит перед народными избранниками, не менялся с 1905 года.

"Я обещаю и клянусь править Королевством Норвегия в соответствии с его конституцией и законами, и да поможет мне Бог всемогущий и всезнающий", - такие слова звучат с трибуны парламента.

О самом наследнике Харальд V говорил публично и без дипломатической осторожности - в книге "Kongen forteller" он описывал сына как друга и сотрудника, с которым советовался сам и которому давал советы.

"Наши отношения становились всё более тесными. Он мудрый человек. С ним всё будет хорошо, когда придет время. Знать это дает хорошее чувство. Думаю, мой отец волновался больше, чем я. Мне повезло, что именно кронпринц Хокон продолжит это дело", - сказал Харальд V о своем преемнике.

В последние годы наследник получал всё больше полномочий и представительских задач, а отец и сын регулярно исполняли обязанности вместе - от открытия сессий Стортинга до встреч с украинскими беженцами в Осло в марте 2022 года.

Харальд V говорил: преемник возьмет то, что захочет взять, и изменит то, что захочет изменить.

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