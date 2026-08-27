До весны не доживут: какие фруктовые деревья категорически нельзя сажать осенью

Не все фруктовые деревья хорошо переносят осеннюю посадку.

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Какие фруктовые деревья не стоит сажать осенью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Какие фруктовые деревья не стоит сажать осенью

Почему абрикос лучше сажать весной

Когда лучше всего сажать персик и инжир

Осень в саду часто кажется идеальным временем для новых посадок: почва ещё тёплая, а жара уже отступила. Однако для некоторых фруктовых деревьев этот период может оказаться рискованным. Молодые саженцы не успевают сформировать крепкую корневую систему, и первая же зима может их уничтожить.

Главред расскажет, какие культуры лучше оставить для весенней посадки.

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Абрикос

Как объясняет Марта Стюарт, в регионах с мягкой зимой осенняя посадка даже полезна, ведь прохладная погода снижает стресс, и корни продолжают расти. Но там, где зимы суровые, сажать абрикосы осенью опасно. Молодое дерево просто не выдержит морозов.

Совместимость деревьев / Инфографика: Главред

Персик

Персиковые деревья особенно чувствительны к времени посадки. Если высадить их осенью в регионах с холодными зимами, они не успеют укорениться и погибнут. Безопаснее всего сажать персики ранней весной, когда дерево ещё находится в состоянии покоя. Это даёт ему полный сезон для развития перед первой зимовкой.

Инжир

Инжир лучше сажать в конце весны или в начале лета, когда почва уже хорошо прогрелась. В теплую погоду он быстро развивает корни и побеги, поэтому к зиме успевает окрепнуть.

Если посадить инжир осенью, молодые корни могут не успеть достаточно развиться до наступления морозов. Сильный холод способен повредить надземную часть дерева, тогда как хорошо укоренившийся инжир имеет больше шансов восстановиться весной.

Смотрите видео о правилах посадки плодовых деревьев:

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой. Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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